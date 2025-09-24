Wie man das Problem behebt, dass bei Textnachrichten, Tastatur und E-Mails nach iOS 26 kein Ton zu hören ist

Einige iPhone-Benutzer, die auf iOS 26 aktualisiert haben, berichten, dass sie den Ton für eingehende SMS, Tastaturklicks und E-Mail-Benachrichtigungen verloren haben. Benachrichtigungen kommen zwar noch an, aber das Telefon bleibt stumm. Glücklicherweise handelt es sich dabei meist um eine Einstellungspanne und nicht um einen Hardwarefehler.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Ton zurückbekommen.

1. Überprüfen Sie den Stummschalter

Auf der linken Seite Ihres iPhones, über den Lautstärketasten, befindet sich der physische Stummschalter. Wenn er nach unten zur Rückseite des Telefons geklappt ist, befindet sich Ihr Gerät im lautlosen Modus.

Klappen Sie den Schalter nach vorne (zum Bildschirm hin), um den Ton wieder einzuschalten.

Wenn der Schalter richtig aussieht, Sie aber immer noch keinen Ton haben, bewegen Sie ihn ein paar Mal hin und her. Einige Benutzer haben festgestellt, dass dadurch ihre Warntöne wiederhergestellt wurden.

Dieses Problem ähnelt anderen Macken von iOS 26, wie z. B. verschwommen dargestellten Symbolen oder Benachrichtigungen, die nicht korrekt angezeigt werden.

2. Stellen Sie sicher, dass „Nicht stören“ nicht aktiviert ist

iOS 26 legt „Nicht stören“ und andere Fokusmodi in das Kontrollzentrum.

Streichen Sie von der oberen rechten Ecke nach unten.

Suchen Sie nach dem Mondsichelsymbol .

. Wenn es leuchtet, ist „Nicht stören“ aktiviert und schaltet Nachrichten-, E-Mail- und Tastaturtöne stumm. Tippen Sie einmal darauf, um es zu deaktivieren.

Wenn Sie Focus in iOS 26 noch nicht kennen, können Sie auch andere Anpassungsoptionen ausprobieren, wie z. B. die Uhr auf dem iPhone größer machen oder benutzerdefinierte Schlummerdauern einstellen für Alarme.

3. Starten Sie Ihr iPhone neu

Wenn weder der Stummschalter noch „Nicht stören“ die Stille erklären, starten Sie Ihr iPhone neu. Ein schneller Neustart behebt kleinere Fehler, die nach einem Update auftreten können. Ein erzwungener Neustart ist sogar noch besser, da er Systemprozesse neu lädt, die ein normaler Neustart nicht immer berührt.

4. Setzen Sie alle Einstellungen zurück (falls erforderlich)

Immer noch kein Ton? Versuchen Sie, die Systemeinstellungen zurückzusetzen, ohne Daten zu löschen:

Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → iPhone übertragen/zurücksetzen → Zurücksetzen → Alle Einstellungen zurücksetzen.

Dadurch werden benutzerdefinierte Einstellungen (wie z. B. WLAN-Passwörter) gelöscht, aber Ihre Apps und Dateien bleiben sicher. Es ist dasselbe Zurücksetzen, das oft Face ID funktioniert nicht oder Bluetooth-Probleme behebt.

Zusammenfassung

Die meisten Tonprobleme nach iOS 26 sind darauf zurückzuführen, dass der Stummschalter oder der „Nicht stören“-Modus aktiviert ist. Betätigen Sie den Schalter, überprüfen Sie das Mondsymbol und starten Sie Ihr Telefon neu. In hartnäckigen Fällen sollte das Zurücksetzen der Einstellungen Ihre Benachrichtigungen und Tastaturklicks wiederherstellen. Wenn nichts hilft, liegt möglicherweise ein tiefer liegender Systemfehler vor, wie er in unserer Zusammenfassung aller gemeldeten iOS 26-Probleme behandelt wird.

FAQ

Betrifft dies auch Klingeltöne? Normalerweise nicht. Die meisten Benutzer hören immer noch eingehende Anrufe – es sind SMS-, E-Mail- und Tastaturtöne, die stummgeschaltet werden. Kann dies ein Hardwareproblem sein? Selten. Wenn der Ton in Videos und Anrufen funktioniert, aber nicht für Benachrichtigungen, liegt es fast immer an den Softwareeinstellungen. Wird Apple dies in einem Update beheben? Apple kann verwandte Benachrichtigungsfehler in iOS 26.0.1 patchen, aber der Stummschalter und der Fokusmodus sind die häufigsten Ursachen.



