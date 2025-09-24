Comment résoudre l’absence de son pour les SMS, le clavier et les e-mails après iOS 26

Certains utilisateurs d’iPhone ayant effectué la mise à jour vers iOS 26 signalent une perte de son pour les SMS entrants, les clics de clavier et les alertes e-mail. Les notifications arrivent toujours, mais le téléphone reste silencieux. Heureusement, il s’agit généralement d’un problème de paramètres plutôt que d’un défaut matériel.

Voici comment rétablir le son.

1. Vérifiez le commutateur de mise en sourdine

Sur le côté gauche de votre iPhone, au-dessus des boutons de volume, se trouve le commutateur de mise en sourdine physique. S’il est basculé vers le bas, vers l’arrière du téléphone, votre appareil est en mode silencieux.

Basculez le commutateur vers l’avant (vers l’écran) pour réactiver le son.

Si le commutateur semble correct mais que vous n’avez toujours pas de son, basculez-le plusieurs fois d’avant en arrière. Certains utilisateurs ont constaté que cela rétablissait leurs sons d’alerte.

Ce problème est similaire à d’autres particularités d’iOS 26, comme l’apparence floue des icônes ou l’affichage incorrect des notifications.

2. Assurez-vous que le mode Ne pas déranger n’est pas activé

iOS 26 place le mode Ne pas déranger et d’autres modes de concentration dans le Centre de contrôle.

Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit.

Recherchez l’icône de croissant de lune .

. Si elle est allumée, le mode Ne pas déranger est actif et coupera le son des messages, des e-mails et du clavier. Appuyez dessus une fois pour le désactiver.

Si vous découvrez le mode Concentration dans iOS 26, vous pouvez également explorer d’autres options de personnalisation, comme agrandir l’horloge sur l’iPhone ou définir des durées de répétition personnalisées pour les alarmes.

3. Redémarrez votre iPhone

Si ni le commutateur de mise en sourdine ni le mode Ne pas déranger n’expliquent le silence, redémarrez votre iPhone. Un redémarrage rapide efface les petits problèmes qui peuvent apparaître après une mise à jour. Un redémarrage forcé est encore mieux, car il recharge les processus système qu’un redémarrage normal ne touche pas toujours.

4. Réinitialisez tous les paramètres (si nécessaire)

Toujours pas de son ? Essayez de réinitialiser les paramètres système sans effacer les données :

Accédez à Réglages → Général → Transférer ou réinitialiser l’iPhone → Réinitialiser → Réinitialiser tous les réglages.

Cela efface les préférences personnalisées (comme les mots de passe Wi-Fi) mais garde vos applications et vos fichiers en sécurité. C’est la même réinitialisation qui résout souvent Face ID ne fonctionne pas ou Problèmes Bluetooth.

Résumé

La plupart des problèmes de son après iOS 26 sont dus au fait que le commutateur de mise en sourdine ou le mode Ne pas déranger est activé. Actionnez le commutateur, vérifiez l’icône de lune et redémarrez votre téléphone. Dans les cas tenaces, la réinitialisation des paramètres devrait rétablir vos alertes et les clics de clavier. Si rien n’y fait, vous pourriez être confronté à un bogue système plus profond, comme ceux couverts dans notre récapitulatif de tous les problèmes signalés d’iOS 26.

FAQ

Cela affecte-t-il aussi les sonneries ? Généralement non. La plupart des utilisateurs entendent toujours les appels entrants : ce sont les sons des SMS, des e-mails et du clavier qui sont coupés. Cela peut-il être un problème matériel ? Rarement. Si le son fonctionne dans les vidéos et les appels, mais pas pour les notifications, il s’agit presque toujours des paramètres logiciels. Apple va-t-il corriger cela dans une mise à jour ? Apple peut corriger les bogues de notification connexes dans iOS 26.0.1, mais le commutateur de mise en sourdine et le mode Concentration sont les causes les plus courantes.



