Apple Watch SE 2, Series 10, Ultra 2 eingestellt

Während Apple seine neue Apple Watch Produktreihe vorstellte, hat es still und leise drei seiner früheren Uhren eingestellt: die Apple Watch SE 2, die Apple Watch Series 10 und die Ultra 2.

So sieht es aus. Apple macht das, um Platz für das zu schaffen, was als Nächstes kommt, und im Moment ist das das neue Trio: die Series 11, die Ultra 3 und die SE 3.

Eingestellte Apple Watch Modelle nach Apples Event

So lief es nach Apples Awe Dropping Event ab:

Die Apple Watch SE 2 , eingeführt im September 2022, ist offiziell eingestellt.

, eingeführt im September 2022, ist offiziell eingestellt. Die Apple Watch Series 10 , erst vor einem Jahr im September 2024 auf den Markt gebracht, ist ebenfalls nicht mehr erhältlich.

, erst vor einem Jahr im September 2024 auf den Markt gebracht, ist ebenfalls nicht mehr erhältlich. Die Ultra 2, veröffentlicht im September 2023, wird nicht mehr direkt über Apple verkauft.

Wenn Sie also zu einem dieser Modelle tendierten, ist Ihre Chance, eines davon direkt bei Apple zu kaufen, vorbei. Sie müssen sich auf Drittanbieter oder Restbestände verlassen. Und wenn es weg ist, ist es weg!

Warum das wichtig ist

Apples Muster ist klar. Immer wenn sie neue Hardware auf den Markt bringen, nehmen sie die alte aus dem Programm. Das hält die Produktpalette schlank und drängt die Leute zu den neuesten Modellen. In diesem Fall traten die neueren SE 3, Series 11 und Ultra 3 ins Rampenlicht, und die ältere Generation verabschiedete sich.

Lassen Sie es uns aufschlüsseln:

Apple Watch SE 2: Erschwinglich, leistungsfähig, aber jetzt ersetzt durch die Apple Watch SE 3 mit schnellerer Leistung, besserer Akkulaufzeit und aktualisierten Funktionen.

Erschwinglich, leistungsfähig, aber jetzt ersetzt durch die Apple Watch SE 3 mit schnellerer Leistung, besserer Akkulaufzeit und aktualisierten Funktionen. Apple Watch Series 10: Elegant und verbessert, aber Apple setzt auf die Verfeinerungen der Apple Watch Series 11.

Elegant und verbessert, aber Apple setzt auf die Verfeinerungen der Apple Watch Series 11. Apple Watch Ultra 2: Robust und fortschrittlich bei ihrer Einführung, aber die Apple Watch Ultra 3 ist jetzt der Outdoor-Champion.

Finden Sie heraus, wie sich die beiden, Ultra 2 und Ultra 3, gegeneinander behaupten!

Wenn Sie eines dieser älteren Modelle möchten, schrumpft Ihr Zeitfenster. Apple wird sie nicht direkt nachbestellen. Aber wenn Sie bereit sind, weiterzugehen, warten die SE 3, die Series 11 und die Ultra 3 mit neuen Funktionen und Verbesserungen. Apples Strategie ist konsequent. Entwickeln, ausmustern und das nächste Kapitel einläuten!

