Apple Watch SE 2, Series 10, Ultra 2 abandonnées

Alors qu’Apple dévoilait sa nouvelle gamme Apple Watch, elle a discrètement retiré trois de ses montres précédentes : l’Apple Watch SE 2, l’Apple Watch Series 10 et l’Ultra 2.

Voici l’explication. Apple procède ainsi pour faire de la place à ce qui arrive ensuite, et en ce moment, c’est le nouveau trio : Series 11, Ultra 3 et SE 3.

Modèles d’Apple Watch abandonnés après l’événement d’Apple

Voici comment cela s’est déroulé après l’événement Awe Dropping d’Apple :

L’Apple Watch SE 2 , introduite en septembre 2022, est officiellement abandonnée.

, introduite en septembre 2022, est officiellement abandonnée. L’Apple Watch Series 10 , lancée il y a seulement un an en septembre 2024, est également retirée.

, lancée il y a seulement un an en septembre 2024, est également retirée. L’Ultra 2, sortie en septembre 2023, ne sera plus vendue par Apple.

Donc si vous penchiez pour l’un de ces modèles, votre chance de l’acheter chez Apple est révolue. Vous devrez compter sur des vendeurs tiers ou les stocks restants. Et une fois épuisé, c’est fini !

Pourquoi c’est important

Le schéma d’Apple est clair. Chaque fois qu’ils lancent du nouveau matériel, ils retirent l’ancien. Cela maintient la gamme épurée et pousse les gens vers les derniers modèles. Dans ce cas, les nouvelles SE 3, Series 11 et Ultra 3 sont montées sur scène, et l’ancienne génération a tiré sa révérence.

Analysons cela :

Apple Watch SE 2 : Abordable, capable, mais maintenant remplacée par l’Apple Watch SE 3 avec des performances plus rapides, une meilleure batterie et des fonctionnalités mises à jour.

Abordable, capable, mais maintenant remplacée par l’Apple Watch SE 3 avec des performances plus rapides, une meilleure batterie et des fonctionnalités mises à jour. Apple Watch Series 10 : Élégante et améliorée, mais Apple mise sur les raffinements de l’Apple Watch Series 11.

Élégante et améliorée, mais Apple mise sur les raffinements de l’Apple Watch Series 11. Apple Watch Ultra 2 : Robuste et avancée lors de son lancement, mais l’Apple Watch Ultra 3 est maintenant la championne d’extérieur.

Découvrez comment les deux, Ultra 2 et Ultra 3, se comparent l’une à l’autre !

Si vous voulez l’un de ces anciens modèles, votre fenêtre se rétrécit. Apple ne les réapprovisionnera pas directement. Mais si vous êtes prêt à passer à autre chose, les SE 3, Series 11 et Ultra 3 vous attendent avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. La stratégie d’Apple est cohérente. Évoluer, retirer et introduire le chapitre suivant !

N’oubliez pas de consulter la liste complète des sorties lors de l’événement de septembre 2025 d’Apple.