Apple Watch SE 2, Series 10, Ultra 2 descatalogados

Mientras Apple presentaba su nueva línea de Apple Watch, silenciosamente desconectó tres de sus relojes anteriores: el Apple Watch SE 2, el Apple Watch Series 10 y el Ultra 2.

Esta es la cuestión. Apple hace esto para dejar espacio a lo que está por venir, y ahora mismo, ese es el nuevo trío: Series 11, Ultra 3 y SE 3.

Modelos de Apple Watch descatalogados tras el evento de Apple

Así es como se desarrolló todo tras el evento Awe Dropping de Apple:

El Apple Watch SE 2, presentado en septiembre de 2022, está oficialmente descatalogado.

El Apple Watch Series 10, lanzado hace apenas un año en septiembre de 2024, también está fuera.

El Ultra 2, lanzado en septiembre de 2023, ya no se venderá a través de Apple.

Así que, si te inclinabas por uno de esos modelos, tu oportunidad de comprar uno a Apple se ha esfumado. Tendrás que recurrir a vendedores externos o a las existencias restantes. Y una vez que se acaben, ¡se acabaron!

Por qué esto importa

El patrón de Apple es claro. Siempre que lanzan nuevo hardware, retiran el antiguo. Esto mantiene la línea de productos ajustada y empuja a la gente a los últimos modelos. En este caso, los nuevos SE 3, Series 11 y Ultra 3 entraron en escena, y la generación anterior hizo una reverencia.

Vamos a analizarlo:

Apple Watch SE 2: Asequible, capaz, pero ahora reemplazado por el Apple Watch SE 3 con un rendimiento más rápido, mejor batería y funciones actualizadas.

Apple Watch Series 10: Elegante y mejorado, pero Apple apuesta por las mejoras del Apple Watch Series 11.

Apple Watch Ultra 2: Robusto y avanzado cuando se lanzó, pero el Apple Watch Ultra 3 es ahora el campeón de las actividades al aire libre.

Si quieres uno de esos modelos antiguos, tu ventana se está reduciendo. Apple no los repondrá directamente. Pero si estás listo para seguir adelante, SE 3, Series 11 y Ultra 3 te esperan con nuevas características y mejoras. La estrategia de Apple es consistente. ¡Evolucionar, retirar y cambiar al siguiente capítulo!

