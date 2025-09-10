Kein HomePod mini 2: warum Apples Smart Speaker schwieg

Obwohl er ein beliebter und relativ erschwinglicher Einstiegspunkt in Apples Smart-Home-Ökosystem ist, fehlte der HomePod mini 2 auffällig bei der gestrigen Keynote. Für diejenigen, die auf eine aktualisierte Version des kompakten Smart Speakers hofften, spiegelt sein anhaltendes Fehlen Apples strategisches Timing wider, das bedeutende Software-Fortschritte über inkrementelle Hardware-Aktualisierungen stellt.

Der aktuelle HomePod mini, Ende 2020 auf den Markt gebracht, bleibt ein äußerst leistungsfähiges Gerät.1 Aus Hardware-Sicht gibt es keine offensichtlichen Mängel, die einen sofortigen Nachfolger erfordern würden. Seine Klangqualität ist für seine Größe ausgezeichnet, und seine Integration mit Siri und HomeKit bleibt robust. Das Prinzip „Was nicht kaputt ist, muss nicht repariert werden“ kommt hier stark zum Tragen, was Apple ermöglicht, wertvolle Keynote-Zeit für wirkungsvollere Produktankündigungen zu verwenden.

Der wichtigere Grund für seine Verzögerung liegt wahrscheinlich in der Evolution von Siri und Apples umfassenderen KI-Ambitionen. Gerüchte deuten seit Langem darauf hin, dass ein neuer HomePod mini einen aktualisierten S-Serien-Chip und verbesserte drahtlose Funktionen aufweisen würde, aber diese Hardware-Verbesserungen sind untrennbar mit Software-Fortschritten verbunden.

Da Apples große KI- und Siri-Verbesserungen Berichten zufolge bis zum nächsten Frühjahr verzögert werden, würde die Einführung neuer Smart-Home-Hardware jetzt bedeuten, den Karren vor das Pferd zu spannen. Apple wird mit der Einführung neuer HomePod mini Hardware fast sicher warten, bis die intelligente Software, die seine nächste Generation wirklich definieren wird, bereit für den Einsatz ist.

Diese Strategie stimmt mit anderen erwarteten, aber unangekündigten Produkten überein. Wir sahen eine ähnliche Berechnung bei der Abwesenheit eines neuen Apple TV, der Verzögerung des AirTag 2 und der Entscheidung, einen Vision Pro 2 zurückzuhalten. Sogar das M5 iPad Pro fehlte auffällig, was einem längeren Produktaktualisierungszyklus entspricht. Diese Produkte warten oft auf einen substanzielleren technologischen oder ökosystemweiten Sprung.

So wie der Veröffentlichungstermin des faltbaren iPhones nicht in diesem Zyklus liegt, wird die Zeit des HomePod mini 2 kommen. Wenn es soweit ist, erwarten Sie ein vollständigeres Paket, das eine intelligentere Siri und ein fortschrittlicheres Smart-Home-Erlebnis voll ausschöpft, anstatt nur eine Spezifikationserhöhung zu bieten.