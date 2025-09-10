No HomePod mini 2: por qué el altavoz inteligente de Apple guardó silencio

A pesar de ser un punto de entrada popular y relativamente asequible al ecosistema de hogar inteligente de Apple, el HomePod mini 2 estuvo notablemente ausente en la presentación de ayer. Para aquellos que esperaban una versión actualizada del altavoz inteligente compacto, su continua ausencia refleja la estrategia de Apple, que prioriza avances de software significativos sobre actualizaciones de hardware incrementales.

El HomePod mini actual, lanzado a finales de 2020, sigue siendo un dispositivo muy capaz.1 Desde una perspectiva de hardware, no hay deficiencias evidentes que exijan un sucesor inmediato. Su calidad de sonido es excelente para su tamaño, y su integración con Siri y HomeKit sigue siendo sólida. El principio de «si no está roto, no lo arregles» está muy presente aquí, lo que permite a Apple asignar tiempo valioso de la presentación a anuncios de productos de mayor impacto.

La razón más importante de su retraso probablemente reside en la evolución de Siri y las ambiciones de IA más amplias de Apple. Los rumores han sugerido durante mucho tiempo que un nuevo HomePod mini contaría con un chip de la serie S actualizado y capacidades inalámbricas mejoradas, pero estas mejoras de hardware están intrínsecamente ligadas a los avances de software.

Con las principales mejoras de IA y Siri de Apple ampliamente reportadas como retrasadas hasta la próxima primavera, lanzar nuevo hardware para el hogar inteligente ahora sería poner el carro delante del caballo. Apple casi con toda seguridad esperará para presentar nuevo hardware HomePod mini hasta que el software inteligente que realmente definirá su próxima generación esté listo para su estreno.

Esta estrategia es coherente con otros productos anticipados pero no anunciados. Vimos un cálculo similar con la ausencia de un nuevo Apple TV, el retraso del AirTag 2 y la decisión de aplazar un Vision Pro 2. Incluso el M5 iPad Pro estuvo notablemente ausente, adhiriéndose a un ciclo de actualización de productos más largo. Estos productos a menudo esperan un salto tecnológico o ecosistémico más sustancial.

Así como la fecha de lanzamiento del iPhone plegable no es en este ciclo, el momento del HomePod mini 2 llegará. Cuando lo haga, espere que sea un paquete más completo, que aproveche al máximo un Siri más inteligente y una experiencia de hogar inteligente más avanzada en lugar de simplemente ofrecer una mejora de especificaciones.