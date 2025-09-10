El iPad Pro M5 no apareció en el evento del iPhone 17

Aunque algunos rumores optimistas apuntaban a una posible presentación, la ausencia de un iPad Pro con M5 en el evento de ayer fue uno de los resultados más predecibles del día. Los ciclos de productos de Apple son deliberados y están bien establecidos, y un nuevo iPad Pro simplemente no encajaba en el calendario ni en el enfoque estratégico de la presentación de septiembre.

La razón más sencilla de su ausencia es el calendario. Apple acaba de lanzar el revolucionario iPad Pro M4 en mayo de este año, introduciendo un rediseño radical con una pantalla OLED tándem y un gran salto en la potencia de procesamiento. Anunciar un sucesor con M5 solo cuatro meses después supondría una alteración sin precedentes de su ciclo de actualización de hardware para el iPad Pro, que es de aproximadamente 18 meses. Esta cadencia a largo plazo da tiempo a que la tecnología madure y permite un salto de rendimiento más significativo entre generaciones que justifica el nombre de «Pro».

Además, un chip M5, aunque sin duda está en desarrollo, representaría un paso evolutivo, no revolucionario, con respecto al ya potente M4. Una actualización incremental de este tipo no es suficiente para justificar un modelo de iPad Pro completamente nuevo tan pronto después de un rediseño histórico.

Esta decisión se alinea con la estrategia de eventos más amplia de Apple. La presentación de septiembre es el evento estrella de la compañía, reservado para sus productos de mayor volumen e impacto: el iPhone y el Apple Watch. El hardware profesional fuera de ciclo, por muy potente que sea, rara vez entra en la lista. Este es un patrón constante, que se observa en la ausencia de otras actualizaciones previstas pero no esenciales, como un nuevo Apple TV o el AirTag 2 de nueva generación.

Al igual que el desarrollo de un iPhone plegable o la espera de un Vision Pro 2, el lanzamiento del iPad Pro M5 es una cuestión de cuándo la tecnología y el ciclo de producto estén perfectamente alineados. Por ahora, el iPad Pro M4 sigue siendo la cúspide de la línea de tabletas de Apple. Es de esperar que el chip M5 se estrene primero en un Mac, y que un nuevo iPad Pro llegue probablemente a finales de 2026 como muy pronto.