L’iPad Pro M5 était absent de l’événement iPhone 17

Bien que certaines rumeurs optimistes laissaient entrevoir une révélation potentielle, l’absence d’un iPad Pro équipé de la puce M5 lors de l’événement d’hier était l’un des résultats les plus prévisibles de la journée. Les cycles de produits d’Apple sont délibérés et bien établis, et un nouvel iPad Pro ne s’intégrait tout simplement pas dans le calendrier ou l’orientation stratégique de la présentation de septembre.

La raison la plus évidente de son absence est le timing. Apple vient de lancer l’iPad Pro M4 révolutionnaire en mai de cette année, introduisant une refonte radicale avec un écran OLED tandem et un bond majeur en puissance de traitement. Annoncer un successeur M5 seulement quatre mois plus tard constituerait une perturbation sans précédent de leur cycle de renouvellement matériel d’environ 18 mois pour l’iPad Pro. Cette cadence à long terme donne le temps à la technologie de mûrir et permet un saut de performance plus significatif entre les générations qui justifie l’appellation « Pro ».

De plus, une puce M5, bien qu’indéniablement en développement, représenterait une étape évolutive, et non révolutionnaire, par rapport à la déjà puissante M4. Une telle amélioration incrémentale ne suffit pas à justifier un modèle d’iPad Pro entièrement nouveau si peu de temps après une refonte majeure.

Cette décision s’aligne avec la stratégie événementielle plus large d’Apple. La présentation de septembre est l’événement phare de l’entreprise, réservé à ses produits les plus volumineux et les plus impactants : l’iPhone et l’Apple Watch. Le matériel professionnel hors cycle, peu importe sa puissance, est rarement retenu. Il s’agit d’un modèle cohérent, observé dans l’absence d’autres mises à jour attendues mais non essentielles, comme une nouvelle Apple TV ou l’AirTag 2 de nouvelle génération.

Comme le développement d’un iPhone pliable ou l’attente d’un Vision Pro 2, la sortie de l’iPad Pro M5 est une question de moment où la technologie et le cycle de produit sont parfaitement alignés. Pour l’instant, l’iPad Pro M4 demeure le summum de la gamme de tablettes d’Apple. Attendez-vous à voir la puce M5 faire ses débuts dans un Mac en premier, avec un nouvel iPad Pro qui arrivera probablement fin 2026 au plus tôt.