Pas de HomePod mini 2 : pourquoi l’enceinte connectée d’Apple a gardé le silence

Bien qu’étant un point d’entrée populaire et relativement abordable dans l’écosystème domotique d’Apple, le HomePod mini 2 était remarquablement absent de la présentation d’hier. Pour ceux qui espéraient une version mise à jour de l’enceinte connectée compacte, son absence continue reflète le timing stratégique d’Apple, qui privilégie les avancées logicielles significatives plutôt que les mises à jour matérielles progressives.

Le HomePod mini actuel, lancé fin 2020, reste un appareil très performant.1 D’un point de vue matériel, il n’y a pas de défauts flagrants qui exigent un successeur immédiat. Sa qualité sonore est excellente pour sa taille, et son intégration avec Siri et HomeKit demeure solide. Le principe « si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas » s’applique fortement ici, permettant à Apple d’allouer le temps précieux de la présentation à des annonces de produits à plus fort impact.

La raison plus significative de ce retard réside probablement dans l’évolution de Siri et les ambitions IA plus larges d’Apple. Les rumeurs suggèrent depuis longtemps qu’un nouveau HomePod mini comporterait une puce série S mise à jour et des capacités sans fil améliorées, mais ces améliorations matérielles sont intrinsèquement liées aux avancées logicielles.

Avec les améliorations majeures d’IA et de Siri d’Apple largement rapportées comme étant retardées jusqu’au printemps prochain, lancer maintenant un nouveau matériel domotique reviendrait à mettre la charrue avant les bœufs. Apple attendra presque certainement d’introduire un nouveau matériel HomePod mini jusqu’à ce que le logiciel intelligent qui définira véritablement sa prochaine génération soit prêt pour le grand public.

Cette stratégie est cohérente avec d’autres produits attendus mais non annoncés. Nous avons vu un calcul similaire avec l’absence d’une nouvelle Apple TV, le retard de l’AirTag 2, et la décision de reporter un Vision Pro 2. Même l’iPad Pro M5 était remarquablement absent, respectant un cycle de renouvellement de produit plus long. Ces produits attendent souvent un bond technologique ou écosystémique plus substantiel.

Tout comme la date de sortie de l’iPhone pliable n’est pas pour ce cycle, le moment du HomePod mini 2 viendra. Quand ce sera le cas, attendez-vous à un ensemble plus complet, exploitant pleinement un Siri plus intelligent et une expérience domotique plus avancée plutôt que d’offrir simplement une amélioration des spécifications.