Apple Watch Series 11 vs. Ultra 3: Welche ist besser für Sie?

Apple hat gerade die Apple Watch Series 11 und die Apple Watch Ultra 3 veröffentlicht. Auf dem Papier sind beide leistungsstark, aber sie richten sich an unterschiedliche Arten von Nutzern. Die eine ist auf den täglichen Gebrauch, Stil und intelligente Upgrades ausgerichtet. Die andere ist für Ausdauer, Outdoor-Abenteuer und extreme Leistung konzipiert.

Wenn Sie sich also zwischen ihnen entscheiden müssen, sehen Sie sich die Tabelle an und lesen Sie für weitere Details die darunterliegenden Abschnitte, um die richtige Wahl zu treffen!

Apple Watch Series 11 vs. Apple Watch Ultra 3

Schnelle Vergleichstabelle

Faktor Apple Watch Series 11 Apple Watch Ultra 3 Größen 41 mm, 45 mm Nur 49 mm Material Aluminium, Edelstahl, Titan Nur Titan Displayhelligkeit 2.000 Nits 3.000 Nits Prozessor S11 SiP S11 SiP Akkulaufzeit 18 Std. (36 Std. im Stromsparmodus) 36 Std. (72 Std. im Stromsparmodus) Gesundheitsfunktionen EKG, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Schlaf, Temperatur Alle Funktionen der Series 11 plus Tiefen-App, Dualfrequenz-GPS, Oceanic+ Wasserdichtigkeit 50 m 100 m, getestet für extreme Umgebungen Preis Niedrigerer Einstiegspreis Höherer Premium-Preis

Design und Verarbeitung

Die Watch Series 11 behält Apples schlankes, stilvolles Profil bei. Sie ist in zwei Größen (41 mm und 45 mm) erhältlich, mit Optionen aus Aluminium, Edelstahl und Titan. Sie ist leichter und schlanker, so dass sie sich angenehm anfühlt, egal ob Sie bei der Arbeit, im Fitnessstudio oder abends unterwegs sind.

Die Apple Watch Ultra 3 ist mit 49 mm unbestreitbar größer und wird ausschließlich aus Titan mit Saphirglas gefertigt. Sie ist dafür gebaut, einiges auszuhalten, wasserdicht bis 100 Meter, staubdicht und für extreme Bedingungen getestet.

Wenn Sie robuste Langlebigkeit wünschen, ist die Ultra 3 die richtige Wahl. Wenn Sie eine Uhr möchten, die an jedem Handgelenk elegant aussieht, ist die Series 11 vielseitiger.

Display

Beide Uhren verwenden das hellere als je zuvor LTPO OLED Display, aber die Ultra 3 steigert die Helligkeit auf bis zu 3.000 Nits, was sie zur hellsten Apple Watch bisher macht. Das ist im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung wichtig. Die Series 11 ist keineswegs dunkel, erreicht aber maximal 2.000 Nits.

Der zusätzliche Bildschirmplatz auf der Ultra erleichtert auch das Ablesen von Karten, Trainingsstatistiken und Kompassfunktionen.

Leistung

Unter der Haube laufen beide Uhren mit Apples neuem S11 SiP. Das bedeutet, dass Apps schneller geöffnet werden, die Navigation flüssiger ist und die Effizienz insgesamt verbessert wird.

Sie werden im täglichen Gebrauch keinen großen Unterschied in der Leistung bemerken. Series 11 und Ultra 3 sind hier gleichermaßen leistungsfähig. Der Unterschied zeigt sich bei der Ausdauer und den spezialisierten Funktionen.

Akkulaufzeit

Hier gehen die Dinge auseinander. Die Series 11 bietet Ihnen bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit bei normaler Nutzung, die sich mit dem 36 Stunden auf etwa Stromsparmodus verlängert. Das ist für alltägliche Nutzer, die über Nacht aufladen, völlig ausreichend.

Die Ultra 3 verdoppelt das. Sie erhalten 36 Stunden reguläre Nutzung und bis zu 72 Stunden mit dem Stromsparmodus. Für Wanderer, Taucher oder alle, die längere Zeit von Steckdosen entfernt sind, ist dies der wahre Vorteil.

Gesundheits- und Fitnessfunktionen

Beide Uhren bieten Apples vollständige Suite: EKG, Blutsauerstoff, Herzfrequenzüberwachung, Temperaturmessung, Schlafüberwachung und Menstruationszyklus-Tracking. Die Series 11 enthält jetzt den optischen Herzsensor der zweiten Generation für genauere Messwerte.

Die Ultra 3 baut darauf auf mit Extras für Entdecker: ein Dualfrequenz-GPS für punktgenaue Genauigkeit in anspruchsvollem Gelände, die Tiefen-App für Taucher und die Oceanic+-App für Sporttauchen.

Beide Uhren profitieren von Apples neuesten KI-gesteuerten Erkenntnissen, mit intelligenteren Schlaftrends, Trainings-Coaching und prädiktiven Gesundheitswarnungen.

KI und intelligente Funktionen

Apple setzt stärker auf KI in seinem gesamten Ökosystem, und sowohl die Series 11 als auch die Ultra 3 profitieren davon. Sie werden intelligentere Siri-Antworten sehen, die auf dem Gerät verarbeitet werden, proaktive Gesundheitshinweise und kontextsensitivere Vorschläge für Training und Erholung.

Die Ultra 3 erhält hier nicht unbedingt einzigartige KI-Tools, aber ihre Hardware macht diese Funktionen in Outdoor- und Ausdauerumgebungen nützlicher.

Preis

Die Series 11 beginnt niedriger, bei 399 $, was sie für die meisten Käufer zugänglicher macht. Die Ultra 3 ist, wie erwartet, die Premium-Wahl und kostet 799 $, fast das Doppelte der Basiskosten einer Series 11.

Sie zahlen für Langlebigkeit, eine größere Batterie und abenteuergerechte Tools!

Fazit

Die Series 11 ist die Allround-Smartwatch für die meisten Menschen. Sie bietet ein Gleichgewicht aus Komfort, Stil und fortschrittlichen Gesundheitsfunktionen, ohne Sie zu überfordern. Die Ultra 3 hingegen ist für Gelegenheitsnutzer überdimensioniert, aber ein Traum für Sportler, Wanderer, Taucher und alle, die Akkulaufzeit und Langlebigkeit über alles schätzen.

Wenn Sie die stilvollste, leistungsfähigste Alltags-Apple Watch möchten, wählen Sie die Series 11. Wenn Ihr Leben Sie abseits der Zivilisation oder in die Wildnis führt, ist die Ultra 3 ihren Premium-Preis wert.

