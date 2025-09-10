¿Apple Watch Series 11 vs. Ultra 3: cuál es mejor para ti?

Apple acaba de lanzar el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3. Sobre el papel, ambos son potentes, pero están dirigidos a diferentes tipos de usuarios. Uno se inclina por el uso diario, el estilo y las mejoras inteligentes. El otro está diseñado para la resistencia, las aventuras al aire libre y el rendimiento extremo.

Por lo tanto, si tienes que elegir entre ellos, consulta la tabla y, para obtener más detalles, lee las secciones siguientes para tomar la decisión correcta.

Apple Watch Series 11 vs. Apple Watch Ultra 3

Tabla comparativa rápida

Factor Apple Watch Series 11 Apple Watch Ultra 3 Tamaños 41 mm, 45 mm 49 mm solamente Material Aluminio, acero inoxidable, titanio Titanio solamente Brillo de la pantalla 2000 nits 3000 nits Procesador S11 SiP S11 SiP Duración de la batería 18 horas (36 horas en modo de bajo consumo) 36 horas (72 horas en modo de bajo consumo) Funciones de salud ECG, oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, sueño, temperatura Todas las funciones del Series 11 más la app Profundidad, GPS de doble frecuencia, Oceanic+ Resistencia al agua 50 m 100 m, probado para entornos extremos Precio Precio inicial más bajo Precio premium más alto

Diseño y construcción

El Watch Series 11 mantiene el perfil delgado y elegante de Apple. Viene en dos tamaños (41 mm y 45 mm), con opciones de aluminio, acero inoxidable y titanio. Es más ligero y elegante, diseñado para sentirse cómodo ya sea en el trabajo, en el gimnasio o en una salida nocturna.

El Apple Watch Ultra 3 es innegablemente más grande, con 49 mm, fabricado solo en titanio con cristal frontal de zafiro. Está construido para resistir golpes, es resistente al agua hasta 100 metros, a prueba de polvo y probado para condiciones extremas.

Si quieres una durabilidad robusta, el Ultra 3 es la elección. Si quieres un reloj que se vea refinado en cualquier muñeca, el Series 11 es más versátil.

Pantalla

Ambos relojes utilizan la pantalla LTPO OLED más brillante que nunca, pero el Ultra 3 aumenta el brillo hasta 3000 nits, lo que lo convierte en el Apple Watch más brillante hasta el momento. Eso importa al aire libre bajo la luz solar directa. El Series 11 no es tenue en absoluto, pero tiene un límite de 2000 nits.

La pantalla adicional del Ultra también facilita la visualización de mapas, estadísticas de entrenamiento y funciones de brújula.

Rendimiento

Bajo el capó, ambos relojes funcionan con el nuevo S11 SiP de Apple. Eso significa que las aplicaciones se abren más rápido, la navegación se siente más fluida y la eficiencia mejora en todos los ámbitos.

No notarás mucha diferencia en el rendimiento diario. El Series 11 y el Ultra 3 son igualmente capaces aquí. La diferencia se muestra en la resistencia y las funciones especializadas.

Duración de la batería

Aquí es donde las cosas divergen. El Series 11 te da hasta 18 horas de duración de la batería en uso normal, extendiéndose a unas 36 horas con el modo de bajo consumo. Eso está perfectamente bien para los usuarios diarios que cargan por la noche.

El Ultra 3 duplica eso. Obtienes 36 horas de uso regular y hasta 72 horas con el modo de bajo consumo. Para excursionistas, buceadores o cualquier persona que esté lejos de las tomas de corriente durante largos períodos, esta es la verdadera ventaja.

Funciones de salud y fitness

Ambos relojes incluyen el conjunto completo de Apple: ECG, oxígeno en sangre, seguimiento de la frecuencia cardíaca, detección de temperatura, seguimiento del sueño y seguimiento del ciclo menstrual. El Series 11 ahora incluye el sensor óptico de frecuencia cardíaca de segunda generación para lecturas más precisas.

El Ultra 3 se basa en eso con extras para exploradores: un GPS de doble frecuencia para una precisión milimétrica en terrenos desafiantes, la app Profundidad para buceadores y la app Oceanic+ para el buceo recreativo.

Ambos relojes se benefician de las últimas perspectivas impulsadas por la IA de Apple, con tendencias de sueño más inteligentes, entrenamiento y alertas de salud predictivas.

Funciones inteligentes y de IA

Apple se está apoyando más en la IA en todo su ecosistema, y tanto el Series 11 como el Ultra 3 se benefician. Verás respuestas de Siri más inteligentes procesadas en el dispositivo, consejos de salud proactivos y sugerencias más conscientes del contexto para entrenamientos y recuperación.

El Ultra 3 no necesariamente obtiene herramientas de IA únicas aquí, pero su hardware hace que esas funciones sean más útiles en entornos al aire libre y de resistencia.

Precio

El Series 11 comienza más bajo, en 399 $, lo que lo hace más accesible para la mayoría de los compradores. El Ultra 3, como se esperaba, es la opción premium, con un precio de 799 $, casi el doble del costo base de un Series 11.

¡Estás pagando por la durabilidad, una batería más grande y herramientas de nivel de aventura!

Conclusión

El Series 11 es el smartwatch completo para la mayoría de las personas. Equilibra la comodidad, el estilo y las funciones avanzadas de salud sin abrumarte. El Ultra 3, por otro lado, es exagerado para los usuarios casuales, pero un sueño para los atletas, excursionistas, buceadores y cualquier persona que valore la duración de la batería y la durabilidad por encima de todo.

Si quieres el Apple Watch diario más elegante y capaz, elige el Series 11. Si tu vida te lleva fuera de la red o a la naturaleza, el Ultra 3 se gana su precio premium.

