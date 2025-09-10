Apple Watch Series 11 vs Ultra 3 : laquelle vous convient le mieux ?

Apple vient de lancer l’Apple Watch Series 11 et l’Apple Watch Ultra 3. Sur le papier, toutes deux sont puissantes, mais elles ciblent différents types d’utilisateurs. L’une privilégie le port quotidien, le style et les améliorations intelligentes. L’autre est conçue pour l’endurance, les aventures en plein air et les performances extrêmes.

Donc, si vous devez choisir entre elles, consultez le tableau et, pour plus de détails, lisez les sections ci-dessous, pour faire le bon choix !

Apple Watch Series 11 vs Apple Watch Ultra 3

Tableau de comparaison rapide

Facteur Apple Watch Series 11 Apple Watch Ultra 3 Tailles 41 mm, 45 mm 49 mm uniquement Matériau Aluminium, acier inoxydable, titane Titane uniquement Luminosité de l’écran 2 000 nits 3 000 nits Processeur S11 SiP S11 SiP Autonomie de batterie 18 h (36 h Mode Économie d’énergie) 36 h (72 h Mode Économie d’énergie) Fonctionnalités santé ECG, Oxygène sanguin, Fréquence cardiaque, Sommeil, Température Toutes les fonctionnalités de la Series 11 plus l’app Profondeur, GPS double fréquence, Oceanic+ Résistance à l’eau 50 m 100 m, testée pour les environnements extrêmes Prix Prix de départ plus bas Prix premium plus élevé

Design et construction

La Watch Series 11 conserve le profil fin et élégant d’Apple. Elle est disponible en deux tailles (41 mm et 45 mm), avec des options en aluminium, acier inoxydable et titane. Elle est plus légère et plus élégante, conçue pour être confortable que vous soyez au travail, à la salle de sport ou en soirée.

L’Apple Watch Ultra 3 est résolument plus grande à 49 mm, fabriquée uniquement en titane avec un verre saphir frontal. Elle est conçue pour encaisser les chocs, résistante à l’eau jusqu’à 100 mètres, étanche à la poussière et testée pour les conditions extrêmes.

Si vous voulez une durabilité robuste, l’Ultra 3 est le choix. Si vous voulez une montre qui paraît raffinée sur n’importe quel poignet, la Series 11 est plus polyvalente.

Écran

Les deux montres utilisent l’écran LTPO OLED plus lumineux que jamais, mais l’Ultra 3 pousse la luminosité jusqu’à 3 000 nits, ce qui en fait l’Apple Watch la plus lumineuse à ce jour. Cela compte en extérieur sous la lumière directe du soleil. La Series 11 n’est pas sombre pour autant, mais elle plafonne à 2 000 nits.

L’espace d’écran supplémentaire sur l’Ultra facilite également la consultation des cartes, des statistiques d’entraînement et des fonctionnalités de boussole.

Performance

Sous le capot, les deux montres fonctionnent avec le nouveau S11 SiP d’Apple. Cela signifie que les applications s’ouvrent plus rapidement, la navigation est plus fluide et l’efficacité s’améliore sur toute la ligne.

Vous ne remarquerez pas beaucoup de différence dans les performances quotidiennes. La Series 11 et l’Ultra 3 sont également capables ici. L’écart se manifeste dans l’endurance et les fonctionnalités spécialisées.

Autonomie de batterie

C’est là que les choses divergent. La Series 11 vous offre jusqu’à 18 heures d’autonomie en utilisation normale, s’étendant à environ 36 heures avec le Mode Économie d’énergie. C’est parfaitement suffisant pour les utilisateurs quotidiens qui rechargent la nuit.

L’Ultra 3 double cela. Vous obtenez 36 heures d’utilisation normale et jusqu’à 72 heures avec le Mode Économie d’énergie. Pour les randonneurs, plongeurs ou toute personne éloignée des prises pendant de longues périodes, c’est le véritable avantage.

Fonctionnalités santé et fitness

Les deux montres intègrent la suite complète d’Apple : ECG, oxygène sanguin, suivi de la fréquence cardiaque, détection de température, suivi du sommeil et suivi du cycle menstruel. La Series 11 inclut désormais le capteur cardiaque optique de deuxième génération pour des lectures plus précises.

L’Ultra 3 s’appuie sur cela avec des extras pour les explorateurs : un GPS double fréquence pour une précision millimétrique en terrain difficile, l’app Profondeur pour les plongeurs et l’app Oceanic+ pour la plongée sous-marine récréative.

Les deux montres bénéficient des dernières informations basées sur l’IA d’Apple, avec des tendances de sommeil plus intelligentes, un coaching d’entraînement et des alertes santé prédictives.

IA et fonctionnalités intelligentes

Apple mise davantage sur l’IA dans son écosystème, et les Series 11 et Ultra 3 en bénéficient toutes deux. Vous verrez des réponses Siri plus intelligentes traitées sur l’appareil, des encouragements santé proactifs et des suggestions plus contextuelles pour les entraînements et la récupération.

L’Ultra 3 n’obtient pas nécessairement d’outils IA uniques ici, mais son matériel rend ces fonctionnalités plus utiles dans les environnements extérieurs et d’endurance.

Prix

La Series 11 commence plus bas, à 399 $, ce qui la rend plus accessible pour la plupart des acheteurs. L’Ultra 3, comme prévu, est le choix premium, au prix de 799 $, soit presque le double du coût de base d’une Series 11.

Vous payez pour la durabilité, une plus grande batterie et des outils de niveau aventure !

Conclusion

La Series 11 est la montre connectée polyvalente pour la plupart des gens. Elle équilibre confort, style et fonctionnalités santé avancées sans vous submerger. L’Ultra 3, d’autre part, est excessive pour les utilisateurs occasionnels mais un rêve pour les athlètes, randonneurs, plongeurs et toute personne qui valorise l’autonomie et la durabilité avant tout.

Si vous voulez l’Apple Watch quotidienne la plus élégante et capable, optez pour la Series 11. Si votre vie vous emmène hors réseau ou dans la nature, l’Ultra 3 mérite son prix premium.

