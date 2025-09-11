iPhone Air vs. 17 Pro: Die wichtigen Unterschiede

Apples iPhone Air und iPhone 17 Pro teilen sich denselben A19 Pro Chip, schnelle Displays und eine erstklassige Verarbeitungsqualität. Sie richten sich jedoch an unterschiedliche Nutzertypen.

Das Air ist das dünnste iPhone, das Apple je hergestellt hat, konzipiert für Menschen, die vor allem Leichtigkeit und Eleganz wünschen. Das Pro ist klobiger, schwerer und für Power-User gebaut, denen Kameras, Akku und dauerhafte Leistung wichtig sind.

So schneiden die beiden, iPhone Air & iPhone 17 Pro, im Vergleich ab!

iPhone Air vs. iPhone 17 Pro

Wesentliche Unterschiede auf einen Blick

Merkmal iPhone Air iPhone 17 Pro Dicke & Gewicht 5,6 mm, 165 g 8,75 mm, 204 g (7,20 oz.) (231 g für Pro Max) Material & Kühlung Titan, keine Dampfkammer Aluminium-Unibody mit Dampfkammer Rückkameras Einzelne 48 MP Weitwinkel Dreifach 48 MP mit Teleobjektiv bis zu 8× Display 6,5 Zoll OLED, 120 Hz 6,3 Zoll, 120 Hz, heller im Freien Chip & Leistung A19 Pro Chip A19 Pro mit dauerhafter Leistungssteigerung Akkulaufzeit Bis zu 27 Stunden Video Bis zu 31 Stunden (Pro), 37 Stunden (Pro Max) SIM & USB-C Nur eSIM, USB-C SIM-Slot in vielen Regionen, USB-C

1. Dicke und Gewicht

Das iPhone Air ist nur 5,6 Millimeter dick und wiegt 165 Gramm. Es fühlt sich unglaublich leicht an und verschwindet in der Tasche. Das Pro ist mit 8,75 Millimetern fast doppelt so dick und wiegt 204 Gramm, oder 231 Gramm für das Pro Max.

iPhone Air

Dieses zusätzliche Gewicht stammt von seinem größeren Akku und Kühlsystem, wodurch es sich in der Hand substanzieller anfühlt.

2. Material und Kühlung

Das Air verwendet einen Titanrahmen, der leicht und dennoch robust ist. Es gibt kein spezielles Kühlsystem, was ein Grund dafür ist, dass Apple es so dünn halten konnte.

Das Pro verfolgt einen anderen Ansatz mit einem Aluminium-Unibody und einer lasergeschweißten Dampfkammer im Inneren. Dies hilft, Wärme besser abzuleiten, was wichtig ist, wenn Sie das Telefon mit Gaming oder professioneller Videobearbeitung beanspruchen.

3. Kamerasystem

Das Air hält die Dinge einfach mit einer einzelnen 48-Megapixel-Weitwinkelkamera. Sie ist gut für alltägliche Aufnahmen, aber in Bezug auf Zoom und Flexibilität begrenzt.

Das Pro verfügt über drei 48-Megapixel-Kameras: Weitwinkel, Ultraweitwinkel und ein neues Teleobjektiv. Dieses Teleobjektiv ermöglicht einen echten optischen Zoom von bis zu 8x, etwas, das das Air einfach nicht erreichen kann.

iPhone 17 Pro

Wenn Ihnen Fotografie oder Video wichtig sind, hat das Pro einen großen Vorteil.

4. Display

Beide Telefone verfügen über scharfe OLED-Displays mit 120 Hz ProMotion Bildwiederholraten. Das Air kommt mit einem 6,5-Zoll-Bildschirm, der im Freien 3000 Nits erreichen kann, wodurch er selbst bei Sonnenlicht hell ist.

Das Pro bietet zwei Größen: 6,3 Zoll für das reguläre Pro und 6,9 Zoll für das Pro Max. Diese Displays sind ebenfalls heller und für die Betrachtung auf professionellem Niveau optimiert, insbesondere für HDR-Videos.

5. Chip und Leistung

Beide Telefone laufen mit Apples A19 Pro Chip, der extrem leistungsstark ist. Der Unterschied ist, dass das Pro eine bessere Kühlung hat, sodass es die hohe Leistung länger ohne Drosselung aufrechterhalten kann.

Im täglichen Gebrauch sind beide schnell, aber wenn Sie anspruchsvolle Aufgaben wie das Bearbeiten von 4K-Videos oder das Spielen grafikintensiver Spiele ausführen, hält das Pro unter dauerhafter Last besser stand.

6. Akkulaufzeit

Das Air bietet bis zu 27 Stunden Videowiedergabe, was für ein so dünnes Gerät solide ist. Das Pro verlängert dies auf 31 Stunden, während das Pro Max bei 37 Stunden seinen Höhepunkt erreicht. Wenn Sie viel Zeit ohne Ladegerät verbringen, ist das Pro eindeutig die bessere Option.

7. SIM und USB-C

Das Air ist überall nur eSIM, was bedeutet, dass es keinen physischen SIM-Slot gibt. Das Pro enthält in vielen Regionen immer noch einen SIM-Slot, was praktisch sein kann, wenn Sie den Anbieter wechseln oder oft reisen.

Beide verwenden USB-C, aber Apple hat keine genauen Übertragungsgeschwindigkeiten angegeben. Das Pro wird voraussichtlich schneller sein, was angesichts seines Fokus auf professionelle Anwendungsfälle sinnvoll ist.

Fazit: Welches sollten Sie wählen?

Das iPhone Air ist für Menschen, die ein schönes, unglaublich dünnes iPhone wünschen, das leicht, elegant und dennoch sehr leistungsstark ist. Es ist perfekt, wenn Portabilität und Design ganz oben auf Ihrer Liste stehen.

Das iPhone 17 Pro ist für Nutzer, die die besten Kameras, die längste Akkulaufzeit und die höchste dauerhafte Leistung benötigen. Wenn Sie sich für Fotografie, Videografie oder anspruchsvolles Gaming interessieren, ist das Pro die richtige Wahl.

Kurz gesagt: iPhone Air für Stil und Leichtigkeit, iPhone 17 Pro für Leistung und Vielseitigkeit.