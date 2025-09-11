iPhone Air vs 17 Pro : différences qui comptent

L’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro d’Apple partagent la même puce A19 Pro, des écrans rapides et une qualité de fabrication exceptionnelle. Mais ils s’adressent à différents types d’utilisateurs.

L’Air est l’iPhone le plus fin qu’Apple ait jamais fabriqué, conçu pour les personnes qui privilégient la légèreté et l’élégance avant tout. Le Pro est plus volumineux, plus lourd et conçu pour les utilisateurs expérimentés qui se soucient des appareils photo, de la batterie et des performances soutenues.

Voici comment les deux, iPhone Air et iPhone 17 Pro, se comparent !

iPhone Air vs iPhone 17 Pro

Principales différences en un coup d’œil

Caractéristique iPhone Air iPhone 17 Pro Épaisseur et poids 5,6 mm, 165 g 8,75 mm, 204 g (7,20 oz.) (231 g pour le Pro Max) Matériau et refroidissement Titane, pas de chambre à vapeur Unibody en aluminium avec chambre à vapeur Appareils photo arrière Simple 48 MP grand angle Triple 48 MP avec téléobjectif jusqu’à 8× Écran 6,5 pouces OLED, 120 Hz 6,3 pouces, 120 Hz, plus lumineux en extérieur Puce et performances Puce A19 Pro A19 Pro avec amélioration des performances soutenues Autonomie de la batterie Jusqu’à 27 heures de vidéo Jusqu’à 31 heures (Pro), 37 heures (Pro Max) SIM et USB-C eSIM uniquement, USB-C Tiroir SIM dans de nombreuses régions, USB-C

1. Épaisseur et poids

L’iPhone Air ne fait que 5,6 millimètres d’épaisseur et pèse 165 grammes. Il est incroyablement léger et disparaît dans une poche. Le Pro fait presque deux fois plus d’épaisseur avec 8,75 millimètres et pèse 204 grammes, ou 231 grammes pour le Pro Max.

iPhone Air

Ce poids supplémentaire provient de sa batterie plus grande et de son système de refroidissement, lui donnant une sensation plus substantielle en main.

2. Matériau et refroidissement

L’Air utilise un cadre en titane qui est léger mais durable. Il n’y a pas de système de refroidissement spécial, ce qui fait partie de la façon dont Apple l’a gardé si fin.

Le Pro adopte une approche différente avec un unibody en aluminium et une chambre à vapeur soudée au laser à l’intérieur. Cela aide à mieux dissiper la chaleur, ce qui compte si vous poussez le téléphone avec des jeux ou du travail vidéo professionnel.

3. Système d’appareil photo

L’Air garde les choses simples avec un seul appareil photo grand angle de 48 mégapixels. Il convient pour les photos de tous les jours, mais est limité en zoom et en flexibilité.

Le Pro a trois appareils photo de 48 mégapixels : grand angle, ultra grand angle et un nouveau téléobjectif. Ce téléobjectif permet un véritable zoom optique jusqu’à 8×, quelque chose que l’Air ne peut tout simplement pas égaler.

iPhone 17 Pro

Si vous vous souciez de la photographie ou de la vidéo, le Pro a un gros avantage.

4. Écran

Les deux téléphones ont des écrans OLED nets avec des taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz. L’Air est livré avec un écran de 6,5 pouces qui peut atteindre 3 000 nits en extérieur, le rendant lumineux même en plein soleil.

Le Pro offre deux tailles : 6,3 pouces pour le Pro standard et 6,9 pouces pour le Pro Max. Ces écrans sont également plus lumineux et réglés pour un visionnage de niveau professionnel, en particulier pour la vidéo HDR.

5. Puce et performances

Les deux téléphones fonctionnent avec la puce A19 Pro d’Apple, qui est extrêmement puissante. La différence est que le Pro a un meilleur refroidissement, il peut donc maintenir de hautes performances plus longtemps sans limitation.

Dans l’utilisation quotidienne, les deux sont rapides, mais si vous effectuez des tâches lourdes comme l’édition de vidéo 4K ou jouer à des jeux exigeants, le Pro tiendra mieux sous une charge soutenue.

6. Autonomie de la batterie

L’Air offre jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, ce qui est solide pour un appareil si fin. Le Pro étend cela à 31 heures, tandis que le Pro Max culmine à 37 heures. Si vous passez beaucoup de temps loin d’un chargeur, le Pro est clairement la meilleure option.

7. SIM et USB-C

L’Air est eSIM uniquement partout, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’emplacement SIM physique. Le Pro inclut toujours un tiroir SIM dans de nombreuses régions, ce qui peut être pratique si vous changez d’opérateur ou voyagez souvent.

Les deux utilisent l’USB-C, mais Apple n’a pas spécifié les vitesses de transfert exactes. Le Pro devrait être plus rapide, ce qui a du sens compte tenu de son focus sur les cas d’usage professionnels.

Verdict final : lequel devriez-vous choisir ?

L’iPhone Air est pour les personnes qui veulent un iPhone incroyablement fin et beau qui est léger, élégant et toujours très puissant. Il est parfait si la portabilité et le design sont en haut de votre liste.

L’iPhone 17 Pro est pour les utilisateurs qui ont besoin des meilleurs appareils photo, de la plus longue autonomie et des meilleures performances soutenues. Si vous êtes dans la photographie, la vidéographie ou les jeux intensifs, le Pro est la voie à suivre.

En résumé : iPhone Air pour le style et la légèreté, iPhone 17 Pro pour la puissance et la polyvalence.