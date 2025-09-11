iPhone Air vs 17 Pro: diferencias importantes

El iPhone Air y el iPhone 17 Pro de Apple comparten el mismo chip A19 Pro, pantallas rápidas y una calidad de construcción de primera categoría. Pero están dirigidos a diferentes tipos de usuarios.

El Air es el iPhone más delgado que Apple ha fabricado, diseñado para personas que desean ligereza y elegancia por encima de todo. El Pro es más voluminoso, pesado y está diseñado para usuarios avanzados que se preocupan por las cámaras, la batería y el rendimiento sostenido.

¡Aquí le mostramos cómo se comparan los dos, iPhone Air & iPhone 17 Pro!

iPhone Air vs iPhone 17 Pro

Diferencias clave de un vistazo

Función iPhone Air iPhone 17 Pro Grosor y peso 5,6 mm, 165 g 8,75 mm, 204 g (7,20 oz.) (231 g para el Pro Max) Material y refrigeración Titanio, sin cámara de vapor Unibody de aluminio con cámara de vapor Cámaras traseras Ancha única de 48 MP Triple de 48 MP con teleobjetivo de hasta 8× Pantalla OLED de 6,5 pulgadas, 120 Hz 6,3 pulgadas, 120 Hz, más brillante en exteriores Chip y rendimiento Chip A19 Pro A19 Pro con aumento de rendimiento sostenido Duración de la batería Hasta 27 horas de vídeo Hasta 31 horas (Pro), 37 horas (Pro Max) SIM y USB-c Solo eSIM, USB-C Bandeja SIM en muchas regiones, USB-C

1. Grosor y peso

El iPhone Air tiene solo 5,6 milímetros de grosor y pesa 165 gramos. Se siente increíblemente ligero y desaparece en un bolsillo. El Pro es casi el doble de grueso, con 8,75 milímetros, y pesa 204 gramos, o 231 gramos para el Pro Max.

iPhone Air

Ese peso añadido proviene de su batería más grande y su sistema de refrigeración, lo que hace que se sienta más sustancial en la mano.

2. Material y refrigeración

El Air utiliza un marco de titanio que es ligero pero duradero. No hay ningún sistema de refrigeración especial, que es parte de cómo Apple lo mantuvo tan delgado.

El Pro adopta un enfoque diferente con un unibody de aluminio y una cámara de vapor soldada con láser en el interior. Esto ayuda a disipar mejor el calor, lo que importa si exige al teléfono con juegos o trabajo de vídeo de nivel profesional.

3. Sistema de cámara

El Air mantiene las cosas simples con una sola cámara ancha de 48 megapíxeles. Está bien para tomas cotidianas, pero es limitado en zoom y flexibilidad.

El Pro tiene tres cámaras de 48 megapíxeles: ancha, ultra ancha y un nuevo teleobjetivo. Ese teleobjetivo permite un verdadero zoom óptico de hasta 8x, algo que el Air simplemente no puede igualar.

iPhone 17 Pro

Si le importa la fotografía o el vídeo, el Pro tiene una gran ventaja.

4. Pantalla

Ambos teléfonos tienen pantallas OLED nítidas con frecuencias de actualización de 120 Hz ProMotion. El Air viene con una pantalla de 6,5 pulgadas que puede alcanzar los 3000 nits en exteriores, lo que lo hace brillante incluso a la luz del sol.

El Pro ofrece dos tamaños: 6,3 pulgadas para el Pro normal y 6,9 pulgadas para el Pro Max. Estas pantallas también son más brillantes y están optimizadas para una visualización de nivel profesional, especialmente para vídeo HDR.

5. Chip y rendimiento

Ambos teléfonos funcionan con el chip A19 Pro de Apple, que es extremadamente potente. La diferencia es que el Pro tiene una mejor refrigeración, por lo que puede mantener un alto rendimiento durante más tiempo sin estrangularse.

En el uso diario, ambos son rápidos, pero si está realizando tareas pesadas como editar vídeo 4K o jugar juegos exigentes, el Pro se mantendrá mejor bajo carga sostenida.

6. Duración de la batería

El Air ofrece hasta 27 horas de reproducción de vídeo, lo cual es sólido para un dispositivo tan delgado. El Pro extiende eso a 31 horas, mientras que el Pro Max alcanza un máximo de 37 horas. Si pasa mucho tiempo lejos de un cargador, el Pro es claramente la mejor opción.

7. SIM y USB-c

El Air es solo eSIM en todas partes, lo que significa que no hay ranura SIM física. El Pro todavía incluye una bandeja SIM en muchas regiones, lo que puede ser útil si cambia de operador o viaja con frecuencia.

Ambos usan USB-C, pero Apple no ha especificado las velocidades de transferencia exactas. Se espera que el Pro sea más rápido, lo que tiene sentido dado su enfoque en los casos de uso profesional.

Conclusión final: ¿cuál debería elegir?

El iPhone Air es para las personas que desean un iPhone increíblemente delgado, hermoso, ligero, elegante y aún muy potente. Es perfecto si la portabilidad y el diseño están en la parte superior de su lista.

El iPhone 17 Pro es para los usuarios que necesitan las mejores cámaras, la batería más duradera y el mayor rendimiento sostenido. Si le gusta la fotografía, la videografía o los juegos pesados, el Pro es el camino a seguir.

En resumen: iPhone Air para estilo y ligereza, iPhone 17 Pro para potencia y versatilidad.