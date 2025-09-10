Lista completa de todos los modelos de iPhone desde 2007 hasta 2025

¿Se pregunta cuándo salió el primer iPhone? Apple lanzó el iPhone original en 2007 y, desde entonces, el dispositivo ha evolucionado hasta convertirse en uno de los productos electrónicos de consumo más influyentes de todos los tiempos. Desde los primeros días de la conectividad 2G hasta las funciones avanzadas actuales impulsadas por la IA, el iPhone ha moldeado continuamente la forma en que nos comunicamos, trabajamos y vivimos.

En este artículo, le guiaremos a través de todos los modelos de iPhone en orden, desde el primer iPhone hasta el último iPhone Air. Aprenderá sobre los mayores cambios de diseño, los saltos tecnológicos más importantes y los detalles peculiares que hacen que cada generación sea única.

Modelos de iPhone en orden

iPhone (2007)

Fecha de lanzamiento: 29 de junio de 2007



El primer iPhone lo cambió todo. Introdujo una pantalla multitáctil de 3,5 pulgadas, un diseño simple con un solo botón de inicio y una cámara de 2 MP. Todavía no había App Store, solo Safari, Mail y algunas aplicaciones integradas. Con un almacenamiento a partir de 4 GB, se sentía futurista en comparación con los teléfonos plegables de la época.

iPhone 3G (2008)

Fecha de lanzamiento: 11 de julio de 2008



El iPhone 3G trajo datos móviles más rápidos y, lo que es más importante, la App Store. De repente, se podían descargar aplicaciones de terceros, lo que abría un ecosistema completamente nuevo. El diseño era más elegante, con una parte trasera de plástico curvado.

iPhone 3GS (2009)

Fecha de lanzamiento: 19 de junio de 2009



La “S” significaba velocidad. El 3GS duplicó el rendimiento, introdujo la grabación de vídeo y añadió el control por voz. Fue el primer iPhone disponible con 32 GB de almacenamiento, lo que lo convirtió en el favorito de los usuarios con muchos archivos multimedia.

iPhone 4 (2010)

Fecha de lanzamiento: 24 de junio de 2010



El iPhone 4 introdujo el icónico diseño plano de cristal y acero y la pantalla Retina, que hacía que el texto y las imágenes fueran nítidos. También trajo las videollamadas de FaceTime y una cámara frontal.

iPhone 4S (2011)

Fecha de lanzamiento: 14 de octubre de 2011



Más recordado como el iPhone que introdujo Siri, el asistente de voz de Apple. También se actualizó a una cámara de 8 MP y un chip A5 de doble núcleo. Este fue el primer iPhone lanzado después del fallecimiento de Steve Jobs.

iPhone 5 (2012)

Fecha de lanzamiento: 21 de septiembre de 2012



Apple estiró la pantalla a 4 pulgadas, añadió LTE y cambió el conector de 30 pines a Lightning. Este diseño se convirtió en la base de años de futuros iPhones.

iPhone 5s & iPhone 5c (2013)

Fecha de lanzamiento: 20 de septiembre de 2013



El 5s introdujo Touch ID, procesamiento de 64 bits y una opción de color dorado. El 5c fue el experimento colorido de policarbonato de Apple, que ofrecía los mismos componentes internos que el iPhone 5 a un precio más bajo.

iPhone 6 & 6 Plus (2014)

Fecha de lanzamiento: 19 de septiembre de 2014



Apple finalmente adoptó las pantallas grandes: pantallas de 4,7 y 5,5 pulgadas. También debutó Apple Pay. El 6 Plus se enfrentó al “Bendgate”, donde algunos usuarios descubrieron que se doblaba bajo presión.

iPhone 6s & 6s Plus (2015)

Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2015



Estos modelos añadieron 3D Touch, una cámara trasera de 12 MP y vídeo 4K. El oro rosa se unió a la línea, y la marca “S” una vez más significó un rendimiento más rápido.

iPhone SE (2016)

Fecha de lanzamiento: 31 de marzo de 2016



El primer SE trajo los componentes internos del iPhone 6s al cuerpo más pequeño del iPhone 5s de 4 pulgadas. Fue un éxito económico para los fans de los teléfonos compactos.

iPhone 7 & 7 Plus (2016)

Fecha de lanzamiento: 16 de septiembre de 2016



Apple eliminó la toma de auriculares, lo que desató la controversia. El 7 Plus fue el primero con cámaras duales, lo que permitió el modo retrato. Ambos ganaron resistencia al agua y altavoces estéreo.

iPhone 8 & 8 Plus (2017)

Fecha de lanzamiento: 22 de septiembre de 2017



Estos modelos añadieron la carga inalámbrica y el diseño de la parte trasera de cristal. Se sentían como los últimos de los iPhones “clásicos” con botones de inicio antes del gran cambio de diseño.

iPhone X (2017)

Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2017



La edición del décimo aniversario del iPhone eliminó el botón de inicio, introdujo Face ID y nos dio pantallas OLED de borde a borde con la famosa muesca. Fue un punto de inflexión en el diseño del iPhone.

iPhone XS & XS Max (2018)

Fecha de lanzamiento: 21 de septiembre de 2018



Refinó el diseño del X con componentes internos más rápidos y una versión Max más grande. Introdujo el soporte para doble SIM y cámaras mejoradas.

iPhone XR (2018)

Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 2018



El “buque insignia económico” de Apple con una pantalla LCD Liquid Retina y múltiples colores. Fue muy popular gracias a su equilibrio de características y precio.

iPhone 11, 11 Pro & 11 Pro Max (2019)

Fecha de lanzamiento: 20 de septiembre de 2019



El iPhone 11 añadió una segunda cámara, mientras que los modelos Pro introdujeron cámaras triples y pantallas OLED. Llegó el modo nocturno, que finalmente mejoró la fotografía con poca luz.

iPhone SE (segunda generación, 2020)

Fecha de lanzamiento: 24 de abril de 2020



Este SE utilizó el diseño del iPhone 8, pero incluyó el chip A13 Bionic del iPhone 11, que ofrece el máximo rendimiento a un precio económico.

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro & 12 Pro Max (2020)

Fecha de lanzamiento: 23 de octubre de 2020 (mini & 12) / 13 de noviembre de 2020 (Pro Max)



La línea del iPhone 12 trajo 5G, carga MagSafe y diseño de borde plano. El mini fue amado por los fans de los teléfonos pequeños, aunque las ventas fueron limitadas.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro & 13 Pro Max (2021)

Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2021



Cámaras mejoradas, vídeo en modo cinematográfico y pantallas ProMotion de 120 Hz en los modelos Pro. La muesca era ligeramente más pequeña.

iPhone SE (tercera generación, 2022)

Fecha de lanzamiento: 18 de marzo de 2022



Mantuvo el diseño del iPhone 8 de nuevo, pero se actualizó con 5G y chip A15. Siguió siendo el iPhone más asequible de Apple.

iPhone 14 & 14 Plus, 14 Pro & 14 Pro Max (2022)

Fecha de lanzamiento: 16 de septiembre de 2022 (14 & pro) / 7 de octubre de 2022 (14 plus)



Los modelos Pro introdujeron la Dynamic Island y la pantalla siempre activa. También se lanzaron la detección de accidentes y el SOS de emergencia vía satélite.

iPhone 15 & 15 Plus, 15 Pro & 15 Pro Max (2023)

Fecha de lanzamiento: 22 de septiembre de 2023



La línea del iPhone 15 cambió a USB-C. Los modelos Pro adoptaron el titanio para construcciones más ligeras, y el Pro Max obtuvo una cámara de teleobjetivo de 5x.

iPhone 16 & 16 Plus, 16 Pro & Pro Max, 16e (2024–2025)

Fechas de lanzamiento: Otoño de 2024 (modelos 16 & 16 Pro) / Primavera de 2025 (16e)



La línea del iPhone 16 amplió los tamaños de pantalla en los modelos Pro y estrenó funciones avanzadas de IA integradas con iOS. El 16e se introdujo como una opción económica, reviviendo el enfoque de Apple en la asequibilidad.

iPhone 17 & 17 Plus, 17 Pro & Pro Max (2025)

Fecha de lanzamiento: 19 de septiembre de 2025

La línea del iPhone 17 introdujo una pantalla más grande de 6,3 pulgadas en el modelo estándar con ProMotion de hasta 120 Hz. Funciona con el chip A19 con un rendimiento de IA más rápido para Apple Intelligence, y trae una nueva cámara frontal Center Stage para selfies y videollamadas más flexibles. La duración de la batería mejoró significativamente con una carga más rápida.

Descargue los fondos de pantalla oficiales del iPhone 17, Pro y Air para darle a su iPhone un aspecto renovado.

iPhone Air (2025)

Fecha de lanzamiento: 19 de septiembre de 2025

El nuevo iPhone Air es el iPhone más delgado de la historia con 5,6 mm, construido con un marco de titanio y Ceramic Shield II en ambos lados. Cuenta con una pantalla OLED ProMotion de 6,7 pulgadas, el potente chip A19 Pro y un avanzado sistema de cámara Fusion de 48MP. También es el primer iPhone en ser solo eSIM en todo el mundo.



Mirando hacia atrás, es útil agrupar los modelos de iPhone en eras:

Era clásica (2007–2012): Botón de inicio, pantallas pequeñas, el nacimiento de las aplicaciones.

Botón de inicio, pantallas pequeñas, el nacimiento de las aplicaciones. Pantallas más grandes (2014–2017): Tamaños más grandes, Touch ID y el paso a las partes traseras de cristal.

Tamaños más grandes, Touch ID y el paso a las partes traseras de cristal. Era moderna (2017–2023): Face ID, OLED, cámaras Pro y MagSafe.

Face ID, OLED, cámaras Pro y MagSafe. Próxima era (2024+): IA, USB-C y diversificación con opciones económicas como el iPhone 16e.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el primer iPhone en salir?

El iPhone original se lanzó el 29 de junio de 2007. ¿Cómo saber qué modelo de iPhone tiene?

Vaya a Ajustes > General > Acerca de y compruebe “Nombre del modelo”. ¿Por qué no hay iPhone 9?

Apple se saltó del iPhone 8 al iPhone X para marcar el décimo aniversario. ¿Qué iPhone se vendió más?

El iPhone 6 y el 6 Plus siguen siendo los iPhones más vendidos de Apple de todos los tiempos. ¿Cuál fue el primer iPhone con Face ID?

El iPhone X en 2017. ¿Hasta qué punto Apple sigue dando soporte a los iPhones antiguos?

Actualmente, los iPhones tan antiguos como el iPhone XR y XS todavía reciben actualizaciones de software.

Tabla comparativa: Modelos de iPhone en orden

Modelo de iPhone Año de lanzamiento Característica clave iPhone 2007 Primer iPhone con pantalla táctil iPhone 3G 2008 App Store & 3G iPhone 3GS 2009 Grabación de vídeo iPhone 4 2010 Pantalla Retina iPhone 4S 2011 Siri iPhone 5 2012 Conector Lightning iPhone 5s 2013 Touch ID iPhone 5c 2013 Diseño colorido iPhone 6/6 Plus 2014 Pantallas más grandes iPhone 6s/6s Plus 2015 3D Touch iPhone SE 2016 Compacto & asequible iPhone 7/7 Plus 2016 Cámaras duales, sin toma de auriculares iPhone 8/8 Plus 2017 Carga inalámbrica iPhone X 2017 OLED & Face ID iPhone XS/XS Max 2018 Dual-SIM, tamaño Max iPhone XR 2018 Modelo económico, colores Serie iPhone 11 2019 Modo nocturno, cámara triple iPhone SE (2ª generación) 2020 Diseño del iPhone 8 + A13 Serie iPhone 12 2020 5G & MagSafe Serie iPhone 13 2021 Modo cinematográfico, ProMotion iPhone SE (3ª generación) 2022 5G, A15 Serie iPhone 14 2022 Dynamic Island, SOS vía satélite Serie iPhone 15 2023 USB-C, modelos Pro de titanio Serie iPhone 16 2024 Funciones de IA, pantallas más grandes iPhone 16e 2025 Opción asequible Serie iPhone 17 2025 Pantalla más grande, cámara Center Stage iPhone Air 2025 El iPhone más delgado de la historia, chip A19 Pro

Conclusión

Desde el iPhone original en 2007 hasta el iPhone 17 y el iPhone Air en 2025, cada generación ha superado los límites del diseño, el rendimiento y la utilidad cotidiana. Apple continúa equilibrando las actualizaciones convencionales con nuevas ramas como el iPhone Air y el 16e, lo que demuestra que la historia del iPhone no se está ralentizando, sino que está evolucionando en nuevas direcciones.