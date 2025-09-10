Liste complète de tous les modèles d’iPhone de 2007 à 2025

Vous vous demandez quand le premier iPhone est sorti ? Apple a lancé l’iPhone original en 2007, et depuis lors, l’appareil a évolué pour devenir l’un des produits électroniques grand public les plus influents de tous les temps. Depuis les premiers jours de la connectivité 2G jusqu’aux fonctionnalités avancées pilotées par l’IA d’aujourd’hui, l’iPhone a continuellement façonné notre façon de communiquer, de travailler et de vivre.

Dans cet article, nous vous guiderons à travers chaque modèle d’iPhone dans l’ordre, du premier iPhone au dernier iPhone Air. Vous découvrirez les plus grands changements de design, les avancées technologiques les plus importantes et les détails particuliers qui rendent chaque génération unique.

Modèles d’iPhone dans l’ordre

iPhone (2007)

Date de sortie : 29 juin 2007



Le premier iPhone a tout changé. Il a introduit un écran multi-touch de 3,5 pouces, un design simple avec un seul bouton Home et un appareil photo de 2 MP. Il n’y avait pas encore d’App Store — juste Safari, Mail et quelques applications intégrées. Avec un stockage commençant à 4 Go, il semblait futuriste comparé aux téléphones à clapet de l’époque.

iPhone 3G (2008)

Date de sortie : 11 juillet 2008



L’iPhone 3G a apporté des données cellulaires plus rapides et, plus important encore, l’App Store. Soudain, les applications tierces pouvaient être téléchargées, ouvrant un écosystème entièrement nouveau. Le design était plus élégant, avec un dos en plastique incurvé.

iPhone 3GS (2009)

Date de sortie : 19 juin 2009



Le « S » signifiait vitesse. Le 3GS a doublé les performances, introduit l’enregistrement vidéo et ajouté le contrôle vocal. C’était le premier iPhone disponible avec 32 Go de stockage, ce qui en faisait un favori pour les utilisateurs gourmands en médias.

iPhone 4 (2010)

Date de sortie : 24 juin 2010



L’iPhone 4 a introduit le design iconique en verre plat et acier et l’écran Retina, qui rendait le texte et les images d’une netteté parfaite. Il a également apporté les appels vidéo FaceTime et un appareil photo frontal.

iPhone 4S (2011)

Date de sortie : 14 octobre 2011



Principalement retenu comme l’iPhone qui a introduit Siri, l’assistant vocal d’Apple. Il a également été mis à niveau avec un appareil photo de 8 MP et une puce A5 double cœur. C’était le premier iPhone lancé après le décès de Steve Jobs.

iPhone 5 (2012)

Date de sortie : 21 septembre 2012



Apple a étiré l’écran à 4 pouces, ajouté la LTE et est passé du connecteur 30 broches au Lightning. Ce design est devenu la base des futurs iPhones pendant des années.

iPhone 5s et iPhone 5c (2013)

Date de sortie : 20 septembre 2013



Le 5s a introduit Touch ID, le traitement 64 bits et une option de couleur dorée. Le 5c était l’expérience colorée en polycarbonate d’Apple, offrant les mêmes composants internes que l’iPhone 5 à un prix inférieur.

iPhone 6 et 6 Plus (2014)

Date de sortie : 19 septembre 2014



Apple a finalement adopté les grands écrans — écrans de 4,7 pouces et 5,5 pouces. Apple Pay a également fait ses débuts. Le 6 Plus a fait face au « Bendgate », où certains utilisateurs ont découvert qu’il se pliait sous la pression.

iPhone 6s et 6s Plus (2015)

Date de sortie : 25 septembre 2015



Ces modèles ont ajouté 3D Touch, un appareil photo arrière de 12 MP et la vidéo 4K. Rose Gold a rejoint la gamme, et la marque « S » signifiait encore une fois des performances plus rapides.

iPhone SE (2016)

Date de sortie : 31 mars 2016



Le premier SE a apporté les composants internes de l’iPhone 6s dans le plus petit corps de l’iPhone 5s de 4 pouces. C’était un succès économique pour les fans de téléphones compacts.

iPhone 7 et 7 Plus (2016)

Date de sortie : 16 septembre 2016



Apple a supprimé la prise casque, provoquant une controverse. Le 7 Plus était le premier avec des caméras doubles, permettant le mode Portrait. Les deux ont gagné une résistance à l’eau et des haut-parleurs stéréo.

iPhone 8 et 8 Plus (2017)

Date de sortie : 22 septembre 2017



Ces modèles ont ajouté la charge sans fil et le design avec dos en verre. Ils semblaient être les derniers des iPhones « classiques » avec boutons Home avant le grand changement de design.

iPhone X (2017)

Date de sortie : 3 novembre 2017



L’édition du 10e anniversaire de l’iPhone a abandonné le bouton Home, introduit Face ID et nous a donné des écrans OLED bord à bord avec l’encoche célèbre. C’était un tournant dans le design de l’iPhone.

iPhone XS et XS Max (2018)

Date de sortie : 21 septembre 2018



A affiné le design du X avec des composants internes plus rapides et une version Max plus grande. A introduit le support double SIM et des caméras améliorées.

iPhone XR (2018)

Date de sortie : 26 octobre 2018



Le « flagship économique » d’Apple avec un écran LCD Liquid Retina et plusieurs couleurs. Il était très populaire grâce à son équilibre entre fonctionnalités et prix.

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max (2019)

Date de sortie : 20 septembre 2019



L’iPhone 11 a ajouté une deuxième caméra, tandis que les modèles Pro ont introduit des caméras triples et des écrans OLED. Le mode Nuit est arrivé, améliorant enfin la photographie en faible luminosité.

iPhone SE (deuxième génération, 2020)

Date de sortie : 24 avril 2020



Ce SE utilisait le design de l’iPhone 8 mais intégrait la puce A13 Bionic de l’iPhone 11, offrant des performances de pointe à un prix économique.

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max (2020)

Date de sortie : 23 octobre 2020 (mini et 12) / 13 novembre 2020 (Pro Max)



La gamme iPhone 12 a apporté la 5G, la charge MagSafe et le design à bords plats. Le mini était adoré par les fans de petits téléphones, bien que les ventes aient été limitées.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max (2021)

Date de sortie : 24 septembre 2021



Caméras améliorées, mode vidéo Cinematic et écrans ProMotion 120 Hz sur les modèles Pro. L’encoche était légèrement plus petite.

iPhone SE (troisième génération, 2022)

Date de sortie : 18 mars 2022



A conservé le design de l’iPhone 8 encore une fois mais mis à niveau avec la 5G et la puce A15. Est resté l’iPhone le plus abordable d’Apple.

iPhone 14 et 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max (2022)

Date de sortie : 16 septembre 2022 (14 et Pro) / 7 octobre 2022 (14 Plus)



Les modèles Pro ont introduit la Dynamic Island et l’écran Always-On. La détection d’accident et le SOS d’urgence par satellite ont également été lancés.

iPhone 15 et 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (2023)

Date de sortie : 22 septembre 2023



La gamme iPhone 15 est passée à l’USB-C. Les modèles Pro ont adopté le titane pour des constructions plus légères, et le Pro Max a obtenu une caméra téléobjectif 5x.

iPhone 16 et 16 Plus, 16 Pro et Pro Max, 16e (2024–2025)

Dates de sortie : Automne 2024 (modèles 16 et 16 Pro) / Printemps 2025 (16e)



La gamme iPhone 16 a élargi les tailles d’écran sur les modèles Pro et a fait ses débuts avec des fonctionnalités IA avancées intégrées à iOS. Le 16e a été introduit comme option économique, relançant l’accent d’Apple sur l’accessibilité.

iPhone 17 et 17 Plus, 17 Pro et Pro Max (2025)

Date de sortie : 19 septembre 2025

La gamme iPhone 17 a introduit un écran plus grand de 6,3 pouces sur le modèle standard avec ProMotion jusqu’à 120 Hz. Il fonctionne sur la puce A19 avec des performances IA plus rapides pour Apple Intelligence, et apporte une nouvelle caméra frontale Center Stage pour des selfies et appels vidéo plus flexibles. L’autonomie de la batterie s’est considérablement améliorée avec une charge plus rapide.

Téléchargez les fonds d’écran officiels de l’iPhone 17, Pro et Air pour donner un nouveau look à votre iPhone !

iPhone Air (2025)

Date de sortie : 19 septembre 2025

Le tout nouveau iPhone Air est l’iPhone le plus fin jamais créé avec 5,6 mm, construit avec un cadre en titane et Ceramic Shield II des deux côtés. Il dispose d’un écran OLED ProMotion de 6,7 pouces, de la puissante puce A19 Pro et d’un système de caméra Fusion 48 MP avancé. C’est aussi le premier iPhone à passer entièrement à l’eSIM dans le monde entier.



En regardant en arrière, il est utile de regrouper les modèles d’iPhone par ères :

Ère classique (2007–2012) : Bouton Home, petits écrans, la naissance des applications.

Bouton Home, petits écrans, la naissance des applications. Écrans plus grands (2014–2017) : Tailles plus importantes, Touch ID et le passage aux dos en verre.

Tailles plus importantes, Touch ID et le passage aux dos en verre. Ère moderne (2017–2023) : Face ID, OLED, caméras Pro et MagSafe.

Face ID, OLED, caméras Pro et MagSafe. Nouvelle ère (2024+) : IA, USB-C et diversification avec des options économiques comme l’iPhone 16e.

FAQ

Quel était le premier iPhone à sortir ?

L’iPhone original a été lancé le 29 juin 2007. Comment savoir quel modèle d’iPhone vous avez ?

Allez dans Réglages > Général > À propos et vérifiez « Nom du modèle ». Pourquoi n’y a-t-il pas d’iPhone 9 ?

Apple est passé de l’iPhone 8 à l’iPhone X pour marquer le 10e anniversaire. Quel iPhone s’est le mieux vendu ?

L’iPhone 6 et 6 Plus restent les iPhones les plus vendus d’Apple de tous les temps. Quel était le premier iPhone avec Face ID ?

L’iPhone X en 2017. Jusqu’où Apple prend-il encore en charge les iPhones ?

Actuellement, les iPhones aussi anciens que l’iPhone XR et XS reçoivent encore des mises à jour logicielles.

Tableau de comparaison : Modèles d’iPhone dans l’ordre

Modèle d’iPhone Année de sortie Fonctionnalité clé iPhone 2007 Premier iPhone à écran tactile iPhone 3G 2008 App Store et 3G iPhone 3GS 2009 Enregistrement vidéo iPhone 4 2010 Écran Retina iPhone 4S 2011 Siri iPhone 5 2012 Connecteur Lightning iPhone 5s 2013 Touch ID iPhone 5c 2013 Design coloré iPhone 6/6 Plus 2014 Écrans plus grands iPhone 6s/6s Plus 2015 3D Touch iPhone SE 2016 Compact et abordable iPhone 7/7 Plus 2016 Caméras doubles, pas de prise casque iPhone 8/8 Plus 2017 Charge sans fil iPhone X 2017 OLED et Face ID iPhone XS/XS Max 2018 Double SIM, taille Max iPhone XR 2018 Modèle économique, couleurs Série iPhone 11 2019 Mode Nuit, caméra triple iPhone SE (2e génération) 2020 Design iPhone 8 + A13 Série iPhone 12 2020 5G et MagSafe Série iPhone 13 2021 Mode cinématique, ProMotion iPhone SE (3e génération) 2022 5G, A15 Série iPhone 14 2022 Dynamic Island, SOS par satellite Série iPhone 15 2023 USB-C, modèles Pro en titane Série iPhone 16 2024 Fonctionnalités IA, écrans plus grands iPhone 16e 2025 Option abordable Série iPhone 17 2025 Écran plus grand, caméra Center Stage iPhone Air 2025 iPhone le plus fin jamais créé, puce A19 Pro

Conclusion

De l’iPhone original en 2007 à l’iPhone 17 et l’iPhone Air en 2025, chaque génération a repoussé les limites du design, des performances et de l’utilité quotidienne. Apple continue d’équilibrer les mises à niveau grand public avec de nouvelles branches comme l’iPhone Air et le 16e, montrant que l’histoire de l’iPhone ne ralentit pas, elle évolue dans de nouvelles directions.