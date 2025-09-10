Vollständige Liste jedes iPhone-Modells von 2007–2025

every iphone ever

Fragen Sie sich, wann das erste iPhone herauskam? Apple brachte das ursprüngliche iPhone 2007 auf den Markt, und seitdem hat sich das Gerät zu einem der einflussreichsten Unterhaltungselektronikprodukte aller Zeiten entwickelt. Von den frühen Tagen der 2G-Konnektivität bis zu den heutigen fortschrittlichen KI-gesteuerten Funktionen hat das iPhone kontinuierlich die Art und Weise geprägt, wie wir kommunizieren, arbeiten und leben.

In diesem Artikel führen wir Sie durch jedes iPhone-Modell der Reihe nach, vom ersten iPhone bis zum neuesten iPhone Air. Sie erfahren mehr über die größten Designänderungen, die wichtigsten technologischen Sprünge und die eigenwilligen Details, die jede Generation einzigartig machen.

Inhaltsverzeichnis

iPhone-Modelle der Reihe nach

iPhone (2007)

Veröffentlichungsdatum: 29. Juni 2007

iPhone 1. Generation


Das erste iPhone hat alles verändert. Es führte ein 3,5-Zoll-Multi-Touch-Display, ein einfaches Design mit einem einzigen Home-Button und eine 2-MP-Kamera ein. Es gab noch keinen App Store – nur Safari, Mail und einige integrierte Apps. Mit einem Speicher ab 4 GB fühlte es sich im Vergleich zu den damaligen Klapphandys futuristisch an.

iPhone 3G (2008)

Veröffentlichungsdatum: 11. Juli 2008

iPhone 3G


Das iPhone 3G brachte schnellere Mobilfunkdaten und, was noch wichtiger ist, den App Store. Plötzlich konnten Apps von Drittanbietern heruntergeladen werden, was ein völlig neues Ökosystem eröffnete. Das Design war schlanker, mit einer gebogenen Kunststoffrückseite.

iPhone 3GS (2009)

Veröffentlichungsdatum: 19. Juni 2009

iPhone 3GS


Das „S“ stand für Geschwindigkeit. Das 3GS verdoppelte die Leistung, führte Videoaufnahmen ein und fügte die Sprachsteuerung hinzu. Es war das erste iPhone, das mit 32 GB Speicherplatz erhältlich war, was es zu einem Favoriten für Nutzer mit vielen Medien machte.

iPhone 4 (2010)

Veröffentlichungsdatum: 24. Juni 2010

iPhone 4


Das iPhone 4 führte das ikonische flache Glas- und Stahldesign sowie das Retina-Display ein, das Text und Bilder gestochen scharf darstellte. Es brachte auch FaceTime-Videoanrufe und eine Frontkamera mit sich.

iPhone 4S (2011)

Veröffentlichungsdatum: 14. Oktober 2011

iPhone 4S


Am meisten in Erinnerung geblieben ist es als das iPhone, das Siri, Apples Sprachassistentin, einführte. Es wurde auch auf eine 8-MP-Kamera und einen Dual-Core-A5-Chip aufgerüstet. Dies war das erste iPhone, das nach dem Tod von Steve Jobs auf den Markt kam.

iPhone 5 (2012)

Veröffentlichungsdatum: 21. September 2012

iPhone 5


Apple erweiterte das Display auf 4 Zoll, fügte LTE hinzu und wechselte vom 30-Pin-Anschluss zu Lightning. Dieses Design wurde zur Grundlage für Jahre zukünftiger iPhones.

iPhone 5s & iPhone 5c (2013)

Veröffentlichungsdatum: 20. September 2013

iPhone 5s


Das 5s führte Touch ID, 64-Bit-Verarbeitung und eine goldene Farboption ein. Das 5c war Apples farbenfrohes Polycarbonat-Experiment, das die gleiche interne Ausstattung wie das iPhone 5 zu einem niedrigeren Preis bot.

iPhone 6 & 6 Plus (2014)

Veröffentlichungsdatum: 19. September 2014

iPhone 6


Apple setzte endlich auf große Bildschirme – 4,7-Zoll- und 5,5-Zoll-Displays. Apple Pay debütierte ebenfalls. Das 6 Plus sah sich mit „Bendgate“ konfrontiert, bei dem einige Nutzer feststellten, dass es sich unter Druck verbog.

iPhone 6s & 6s Plus (2015)

Veröffentlichungsdatum: 25. September 2015

iPhone 6s


Diese Modelle fügten 3D Touch, eine 12-MP-Rückkamera und 4K-Video hinzu. Roségold kam zur Produktpalette hinzu, und das „S“-Branding bedeutete wieder einmal schnellere Leistung.

iPhone SE (2016)

Veröffentlichungsdatum: 31. März 2016

iPhone SE


Das erste SE brachte die interne Ausstattung des iPhone 6s in das kleinere 4-Zoll-Gehäuse des iPhone 5s. Es war ein budgetfreundlicher Erfolg für Fans kompakter Telefone.

iPhone 7 & 7 Plus (2016)

Veröffentlichungsdatum: 16. September 2016

iPhone 7


Apple entfernte den Kopfhöreranschluss, was Kontroversen auslöste. Das 7 Plus war das erste mit Dual-Kameras, was den Porträtmodus ermöglichte. Beide erhielten Wasserdichtigkeit und Stereolautsprecher.

iPhone 8 & 8 Plus (2017)

Veröffentlichungsdatum: 22. September 2017

iPhone 8


Diese Modelle fügten kabelloses Laden und das Glasrückseiten-Design hinzu. Sie fühlten sich wie die letzten der „klassischen“ iPhones mit Home-Buttons vor dem großen Designwechsel an.

iPhone X (2017)

Veröffentlichungsdatum: 3. November 2017

iPhone X


Die 10-jährige Jubiläumsausgabe des iPhones verzichtete auf den Home-Button, führte Face ID ein und bescherte uns OLED-Edge-to-Edge-Bildschirme mit der berühmten Notch. Es war ein Wendepunkt im iPhone-Design.

iPhone XS & XS Max (2018)

Veröffentlichungsdatum: 21. September 2018

iPhone XS


Verfeinerte das X-Design mit schnellerer interner Ausstattung und einer größeren Max-Version. Einführung von Dual-SIM-Unterstützung und verbesserten Kameras.

iPhone XR (2018)

Veröffentlichungsdatum: 26. Oktober 2018

iPhone XR


Apples „Budget-Flaggschiff“ mit einem Liquid Retina LCD-Display und mehreren Farben. Es war dank seines ausgewogenen Verhältnisses von Funktionen und Preis äußerst beliebt.

iPhone 11, 11 Pro & 11 Pro Max (2019)

Veröffentlichungsdatum: 20. September 2019

iPhone 11


Das iPhone 11 fügte eine zweite Kamera hinzu, während die Pro-Modelle Dreifachkameras und OLED-Displays einführten. Der Nachtmodus kam, was die Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen endlich verbesserte.

iPhone SE (zweite Generation, 2020)

Veröffentlichungsdatum: 24. April 2020

iPhone SE zweite Generation


Dieses SE nutzte das iPhone 8 Design, enthielt aber den A13 Bionic Chip des iPhone 11 und bot Spitzenleistung zu einem Budgetpreis.

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro & 12 Pro Max (2020)

Veröffentlichungsdatum: 23. Oktober 2020 (mini & 12) / 13. November 2020 (Pro Max)

iPhone 12


Die iPhone 12-Reihe brachte 5G, MagSafe-Laden und ein flaches Kantendesign. Das Mini wurde von Fans kleiner Telefone geliebt, obwohl die Verkaufszahlen begrenzt waren.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro & 13 Pro Max (2021)

Veröffentlichungsdatum: 24. September 2021

iPhone 13


Verbesserte Kameras, Cinematic Mode-Video und ProMotion 120Hz-Displays bei den Pro-Modellen. Die Notch war etwas kleiner.

iPhone SE (dritte Generation, 2022)

Veröffentlichungsdatum: 18. März 2022

iPhone SE dritte Generation


Behielt erneut das iPhone 8 Design bei, wurde aber mit 5G und A15 Chip aufgerüstet. Blieb Apples erschwinglichstes iPhone.

iPhone 14 & 14 Plus, 14 Pro & 14 Pro Max (2022)

Veröffentlichungsdatum: 16. September 2022 (14 & Pro) / 7. Oktober 2022 (14 Plus)

iPhone 14


Die Pro-Modelle führten die Dynamic Island und das Always-On Display ein. Unfallerkennung und Notruf SOS über Satellit wurden ebenfalls eingeführt.

iPhone 15 & 15 Plus, 15 Pro & 15 Pro Max (2023)

Veröffentlichungsdatum: 22. September 2023

iPhone 15


Die iPhone 15-Reihe wechselte zu USB-C. Die Pro-Modelle verwendeten Titan für leichtere Bauweisen, und das Pro Max erhielt eine 5-fach-Telekamera.

iPhone 16 & 16 Plus, 16 Pro & Pro Max, 16e (2024–2025)

Veröffentlichungsdaten: Herbst 2024 (16 & 16 Pro Modelle) / Frühjahr 2025 (16e)

iPhone 16


Die iPhone 16-Reihe erweiterte die Bildschirmgrößen bei den Pro-Modellen und führte fortschrittliche KI-Funktionen ein, die in iOS integriert sind. Das 16e wurde als Budget-Option eingeführt, wodurch Apples Fokus auf Erschwinglichkeit wiederbelebt wurde.

iPhone 17 & 17 Plus, 17 Pro & Pro Max (2025)

Veröffentlichungsdatum: 19. September 2025

iPhone 17 Pro

Die iPhone 17-Reihe führte ein größeres 6,3-Zoll-Display beim Standardmodell mit ProMotion bis zu 120 Hz ein. Es läuft mit dem A19-Chip mit schnellerer KI-Leistung für Apple Intelligence und bringt eine neue Center Stage Frontkamera für flexiblere Selfies und Videoanrufe mit sich. Die Akkulaufzeit verbesserte sich erheblich durch schnelleres Laden.

Laden Sie die offiziellen iPhone 17, Pro und Air Hintergrundbilder herunter, um Ihrem iPhone einen frischen Look zu verleihen!

iPhone Air (2025)

Veröffentlichungsdatum: 19. September 2025

iPhone Air

Das brandneue iPhone Air ist das dünnste iPhone aller Zeiten mit 5,6 mm, gebaut mit einem Titanrahmen und Ceramic Shield II auf beiden Seiten. Es verfügt über ein 6,7-Zoll-ProMotion-OLED-Display, den leistungsstarken A19 Pro Chip und ein fortschrittliches 48-MP-Fusion-Kamerasystem. Es ist auch das erste iPhone, das weltweit nur noch eSIM unterstützt.

Rückblickend ist es hilfreich, iPhone-Modelle in Epochen zu gruppieren:

  • Klassische Ära (2007–2012): Home-Button, kleine Bildschirme, die Geburt der Apps.
  • Größere Displays (2014–2017): Größere Größen, Touch ID und der Übergang zu Glasrückseiten.
  • Moderne Ära (2017–2023): Face ID, OLED, Pro-Kameras und MagSafe.
  • Nächste Ära (2024+): KI, USB-C und Diversifizierung mit budgetfreundlichen Optionen wie dem iPhone 16e.

FAQ

Wann kam das erste iPhone heraus?

Das ursprüngliche iPhone wurde am 29. Juni 2007 auf den Markt gebracht.

Wie finden Sie heraus, welches iPhone-Modell Sie haben?

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Info und überprüfen Sie „Modellname“.

Warum gibt es kein iPhone 9?

Apple übersprang vom iPhone 8 zum iPhone X, um das 10-jährige Jubiläum zu markieren.

Welches iPhone verkaufte sich am meisten?

Das iPhone 6 und 6 Plus bleiben Apples meistverkaufte iPhones aller Zeiten.

Welches war das erste iPhone mit Face ID?

Das iPhone X im Jahr 2017.

Wie weit zurück unterstützt Apple noch iPhones?

Derzeit erhalten iPhones, die so alt sind wie das iPhone XR und XS, immer noch Software-Updates.

Vergleichstabelle: iPhone-Modelle der Reihe nach

iPhone-ModellErscheinungsjahrHauptmerkmal
iPhone2007Erstes Touchscreen-iPhone
iPhone 3G2008App Store & 3G
iPhone 3GS2009Videoaufnahme
iPhone 42010Retina-Display
iPhone 4S2011Siri
iPhone 52012Lightning-Anschluss
iPhone 5s2013Touch ID
iPhone 5c2013Farbenfrohes Design
iPhone 6/6 Plus2014Größere Bildschirme
iPhone 6s/6s Plus20153D Touch
iPhone SE2016Kompakt & erschwinglich
iPhone 7/7 Plus2016Dual-Kameras, kein Kopfhöreranschluss
iPhone 8/8 Plus2017Kabelloses Laden
iPhone X2017OLED & Face ID
iPhone XS/XS Max2018Dual-SIM, Max-Größe
iPhone XR2018Budget-Modell, Farben
iPhone 11-Serie2019Nachtmodus, Dreifachkamera
iPhone SE (2. Generation)2020iPhone 8 Design + A13
iPhone 12-Serie20205G & MagSafe
iPhone 13-Serie2021Kinematikmodus, ProMotion
iPhone SE (3. Generation)20225G, A15
iPhone 14-Serie2022Dynamic Island, SOS über Satellit
iPhone 15-Serie2023USB-C, Titan Pro-Modelle
iPhone 16-Serie2024KI-Funktionen, größere Displays
iPhone 16e2025Erschwingliche Option
iPhone 17-Serie2025Größeres Display, Center Stage Kamera
iPhone Air2025Dünnstes iPhone aller Zeiten, A19 Pro Chip

Fazit

Vom ursprünglichen iPhone im Jahr 2007 bis zum iPhone 17 und iPhone Air im Jahr 2025 hat jede Generation die Grenzen von Design, Leistung und Alltagstauglichkeit verschoben. Apple balanciert weiterhin Mainstream-Upgrades mit neuen Zweigen wie dem iPhone Air und 16e, was zeigt, dass die iPhone-Geschichte nicht langsamer wird, sondern sich in neue Richtungen entwickelt.

