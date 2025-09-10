Vollständige Liste jedes iPhone-Modells von 2007–2025

Fragen Sie sich, wann das erste iPhone herauskam? Apple brachte das ursprüngliche iPhone 2007 auf den Markt, und seitdem hat sich das Gerät zu einem der einflussreichsten Unterhaltungselektronikprodukte aller Zeiten entwickelt. Von den frühen Tagen der 2G-Konnektivität bis zu den heutigen fortschrittlichen KI-gesteuerten Funktionen hat das iPhone kontinuierlich die Art und Weise geprägt, wie wir kommunizieren, arbeiten und leben.

In diesem Artikel führen wir Sie durch jedes iPhone-Modell der Reihe nach, vom ersten iPhone bis zum neuesten iPhone Air. Sie erfahren mehr über die größten Designänderungen, die wichtigsten technologischen Sprünge und die eigenwilligen Details, die jede Generation einzigartig machen.

iPhone-Modelle der Reihe nach

iPhone (2007)

Veröffentlichungsdatum: 29. Juni 2007



Das erste iPhone hat alles verändert. Es führte ein 3,5-Zoll-Multi-Touch-Display, ein einfaches Design mit einem einzigen Home-Button und eine 2-MP-Kamera ein. Es gab noch keinen App Store – nur Safari, Mail und einige integrierte Apps. Mit einem Speicher ab 4 GB fühlte es sich im Vergleich zu den damaligen Klapphandys futuristisch an.

iPhone 3G (2008)

Veröffentlichungsdatum: 11. Juli 2008



Das iPhone 3G brachte schnellere Mobilfunkdaten und, was noch wichtiger ist, den App Store. Plötzlich konnten Apps von Drittanbietern heruntergeladen werden, was ein völlig neues Ökosystem eröffnete. Das Design war schlanker, mit einer gebogenen Kunststoffrückseite.

iPhone 3GS (2009)

Veröffentlichungsdatum: 19. Juni 2009



Das „S“ stand für Geschwindigkeit. Das 3GS verdoppelte die Leistung, führte Videoaufnahmen ein und fügte die Sprachsteuerung hinzu. Es war das erste iPhone, das mit 32 GB Speicherplatz erhältlich war, was es zu einem Favoriten für Nutzer mit vielen Medien machte.

iPhone 4 (2010)

Veröffentlichungsdatum: 24. Juni 2010



Das iPhone 4 führte das ikonische flache Glas- und Stahldesign sowie das Retina-Display ein, das Text und Bilder gestochen scharf darstellte. Es brachte auch FaceTime-Videoanrufe und eine Frontkamera mit sich.

iPhone 4S (2011)

Veröffentlichungsdatum: 14. Oktober 2011



Am meisten in Erinnerung geblieben ist es als das iPhone, das Siri, Apples Sprachassistentin, einführte. Es wurde auch auf eine 8-MP-Kamera und einen Dual-Core-A5-Chip aufgerüstet. Dies war das erste iPhone, das nach dem Tod von Steve Jobs auf den Markt kam.

iPhone 5 (2012)

Veröffentlichungsdatum: 21. September 2012



Apple erweiterte das Display auf 4 Zoll, fügte LTE hinzu und wechselte vom 30-Pin-Anschluss zu Lightning. Dieses Design wurde zur Grundlage für Jahre zukünftiger iPhones.

iPhone 5s & iPhone 5c (2013)

Veröffentlichungsdatum: 20. September 2013



Das 5s führte Touch ID, 64-Bit-Verarbeitung und eine goldene Farboption ein. Das 5c war Apples farbenfrohes Polycarbonat-Experiment, das die gleiche interne Ausstattung wie das iPhone 5 zu einem niedrigeren Preis bot.

iPhone 6 & 6 Plus (2014)

Veröffentlichungsdatum: 19. September 2014



Apple setzte endlich auf große Bildschirme – 4,7-Zoll- und 5,5-Zoll-Displays. Apple Pay debütierte ebenfalls. Das 6 Plus sah sich mit „Bendgate“ konfrontiert, bei dem einige Nutzer feststellten, dass es sich unter Druck verbog.

iPhone 6s & 6s Plus (2015)

Veröffentlichungsdatum: 25. September 2015



Diese Modelle fügten 3D Touch, eine 12-MP-Rückkamera und 4K-Video hinzu. Roségold kam zur Produktpalette hinzu, und das „S“-Branding bedeutete wieder einmal schnellere Leistung.

iPhone SE (2016)

Veröffentlichungsdatum: 31. März 2016



Das erste SE brachte die interne Ausstattung des iPhone 6s in das kleinere 4-Zoll-Gehäuse des iPhone 5s. Es war ein budgetfreundlicher Erfolg für Fans kompakter Telefone.

iPhone 7 & 7 Plus (2016)

Veröffentlichungsdatum: 16. September 2016



Apple entfernte den Kopfhöreranschluss, was Kontroversen auslöste. Das 7 Plus war das erste mit Dual-Kameras, was den Porträtmodus ermöglichte. Beide erhielten Wasserdichtigkeit und Stereolautsprecher.

iPhone 8 & 8 Plus (2017)

Veröffentlichungsdatum: 22. September 2017



Diese Modelle fügten kabelloses Laden und das Glasrückseiten-Design hinzu. Sie fühlten sich wie die letzten der „klassischen“ iPhones mit Home-Buttons vor dem großen Designwechsel an.

iPhone X (2017)

Veröffentlichungsdatum: 3. November 2017



Die 10-jährige Jubiläumsausgabe des iPhones verzichtete auf den Home-Button, führte Face ID ein und bescherte uns OLED-Edge-to-Edge-Bildschirme mit der berühmten Notch. Es war ein Wendepunkt im iPhone-Design.

iPhone XS & XS Max (2018)

Veröffentlichungsdatum: 21. September 2018



Verfeinerte das X-Design mit schnellerer interner Ausstattung und einer größeren Max-Version. Einführung von Dual-SIM-Unterstützung und verbesserten Kameras.

iPhone XR (2018)

Veröffentlichungsdatum: 26. Oktober 2018



Apples „Budget-Flaggschiff“ mit einem Liquid Retina LCD-Display und mehreren Farben. Es war dank seines ausgewogenen Verhältnisses von Funktionen und Preis äußerst beliebt.

iPhone 11, 11 Pro & 11 Pro Max (2019)

Veröffentlichungsdatum: 20. September 2019



Das iPhone 11 fügte eine zweite Kamera hinzu, während die Pro-Modelle Dreifachkameras und OLED-Displays einführten. Der Nachtmodus kam, was die Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen endlich verbesserte.

iPhone SE (zweite Generation, 2020)

Veröffentlichungsdatum: 24. April 2020



Dieses SE nutzte das iPhone 8 Design, enthielt aber den A13 Bionic Chip des iPhone 11 und bot Spitzenleistung zu einem Budgetpreis.

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro & 12 Pro Max (2020)

Veröffentlichungsdatum: 23. Oktober 2020 (mini & 12) / 13. November 2020 (Pro Max)



Die iPhone 12-Reihe brachte 5G, MagSafe-Laden und ein flaches Kantendesign. Das Mini wurde von Fans kleiner Telefone geliebt, obwohl die Verkaufszahlen begrenzt waren.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro & 13 Pro Max (2021)

Veröffentlichungsdatum: 24. September 2021



Verbesserte Kameras, Cinematic Mode-Video und ProMotion 120Hz-Displays bei den Pro-Modellen. Die Notch war etwas kleiner.

iPhone SE (dritte Generation, 2022)

Veröffentlichungsdatum: 18. März 2022



Behielt erneut das iPhone 8 Design bei, wurde aber mit 5G und A15 Chip aufgerüstet. Blieb Apples erschwinglichstes iPhone.

iPhone 14 & 14 Plus, 14 Pro & 14 Pro Max (2022)

Veröffentlichungsdatum: 16. September 2022 (14 & Pro) / 7. Oktober 2022 (14 Plus)



Die Pro-Modelle führten die Dynamic Island und das Always-On Display ein. Unfallerkennung und Notruf SOS über Satellit wurden ebenfalls eingeführt.

iPhone 15 & 15 Plus, 15 Pro & 15 Pro Max (2023)

Veröffentlichungsdatum: 22. September 2023



Die iPhone 15-Reihe wechselte zu USB-C. Die Pro-Modelle verwendeten Titan für leichtere Bauweisen, und das Pro Max erhielt eine 5-fach-Telekamera.

iPhone 16 & 16 Plus, 16 Pro & Pro Max, 16e (2024–2025)

Veröffentlichungsdaten: Herbst 2024 (16 & 16 Pro Modelle) / Frühjahr 2025 (16e)



Die iPhone 16-Reihe erweiterte die Bildschirmgrößen bei den Pro-Modellen und führte fortschrittliche KI-Funktionen ein, die in iOS integriert sind. Das 16e wurde als Budget-Option eingeführt, wodurch Apples Fokus auf Erschwinglichkeit wiederbelebt wurde.

iPhone 17 & 17 Plus, 17 Pro & Pro Max (2025)

Veröffentlichungsdatum: 19. September 2025

Die iPhone 17-Reihe führte ein größeres 6,3-Zoll-Display beim Standardmodell mit ProMotion bis zu 120 Hz ein. Es läuft mit dem A19-Chip mit schnellerer KI-Leistung für Apple Intelligence und bringt eine neue Center Stage Frontkamera für flexiblere Selfies und Videoanrufe mit sich. Die Akkulaufzeit verbesserte sich erheblich durch schnelleres Laden.

Laden Sie die offiziellen iPhone 17, Pro und Air Hintergrundbilder herunter, um Ihrem iPhone einen frischen Look zu verleihen!

iPhone Air (2025)

Veröffentlichungsdatum: 19. September 2025

Das brandneue iPhone Air ist das dünnste iPhone aller Zeiten mit 5,6 mm, gebaut mit einem Titanrahmen und Ceramic Shield II auf beiden Seiten. Es verfügt über ein 6,7-Zoll-ProMotion-OLED-Display, den leistungsstarken A19 Pro Chip und ein fortschrittliches 48-MP-Fusion-Kamerasystem. Es ist auch das erste iPhone, das weltweit nur noch eSIM unterstützt.



Rückblickend ist es hilfreich, iPhone-Modelle in Epochen zu gruppieren:

Klassische Ära (2007–2012): Home-Button, kleine Bildschirme, die Geburt der Apps.

Home-Button, kleine Bildschirme, die Geburt der Apps. Größere Displays (2014–2017): Größere Größen, Touch ID und der Übergang zu Glasrückseiten.

Größere Größen, Touch ID und der Übergang zu Glasrückseiten. Moderne Ära (2017–2023): Face ID, OLED, Pro-Kameras und MagSafe.

Face ID, OLED, Pro-Kameras und MagSafe. Nächste Ära (2024+): KI, USB-C und Diversifizierung mit budgetfreundlichen Optionen wie dem iPhone 16e.

FAQ

Wann kam das erste iPhone heraus?

Das ursprüngliche iPhone wurde am 29. Juni 2007 auf den Markt gebracht. Wie finden Sie heraus, welches iPhone-Modell Sie haben?

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Info und überprüfen Sie „Modellname“. Warum gibt es kein iPhone 9?

Apple übersprang vom iPhone 8 zum iPhone X, um das 10-jährige Jubiläum zu markieren. Welches iPhone verkaufte sich am meisten?

Das iPhone 6 und 6 Plus bleiben Apples meistverkaufte iPhones aller Zeiten. Welches war das erste iPhone mit Face ID?

Das iPhone X im Jahr 2017. Wie weit zurück unterstützt Apple noch iPhones?

Derzeit erhalten iPhones, die so alt sind wie das iPhone XR und XS, immer noch Software-Updates.

Vergleichstabelle: iPhone-Modelle der Reihe nach

iPhone-Modell Erscheinungsjahr Hauptmerkmal iPhone 2007 Erstes Touchscreen-iPhone iPhone 3G 2008 App Store & 3G iPhone 3GS 2009 Videoaufnahme iPhone 4 2010 Retina-Display iPhone 4S 2011 Siri iPhone 5 2012 Lightning-Anschluss iPhone 5s 2013 Touch ID iPhone 5c 2013 Farbenfrohes Design iPhone 6/6 Plus 2014 Größere Bildschirme iPhone 6s/6s Plus 2015 3D Touch iPhone SE 2016 Kompakt & erschwinglich iPhone 7/7 Plus 2016 Dual-Kameras, kein Kopfhöreranschluss iPhone 8/8 Plus 2017 Kabelloses Laden iPhone X 2017 OLED & Face ID iPhone XS/XS Max 2018 Dual-SIM, Max-Größe iPhone XR 2018 Budget-Modell, Farben iPhone 11-Serie 2019 Nachtmodus, Dreifachkamera iPhone SE (2. Generation) 2020 iPhone 8 Design + A13 iPhone 12-Serie 2020 5G & MagSafe iPhone 13-Serie 2021 Kinematikmodus, ProMotion iPhone SE (3. Generation) 2022 5G, A15 iPhone 14-Serie 2022 Dynamic Island, SOS über Satellit iPhone 15-Serie 2023 USB-C, Titan Pro-Modelle iPhone 16-Serie 2024 KI-Funktionen, größere Displays iPhone 16e 2025 Erschwingliche Option iPhone 17-Serie 2025 Größeres Display, Center Stage Kamera iPhone Air 2025 Dünnstes iPhone aller Zeiten, A19 Pro Chip

Fazit

Vom ursprünglichen iPhone im Jahr 2007 bis zum iPhone 17 und iPhone Air im Jahr 2025 hat jede Generation die Grenzen von Design, Leistung und Alltagstauglichkeit verschoben. Apple balanciert weiterhin Mainstream-Upgrades mit neuen Zweigen wie dem iPhone Air und 16e, was zeigt, dass die iPhone-Geschichte nicht langsamer wird, sondern sich in neue Richtungen entwickelt.