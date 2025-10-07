Análisis de iPadOS 26: novedades, qué funciona y qué se queda corto

Si se pregunta si vale la pena actualizar a iPadOS 26, este resumen de análisis le ofrece una visión completa. Exploraremos lo que les encanta a los analistas, lo que les resulta frustrante y cómo se compara la nueva actualización con las versiones anteriores. Tanto si utiliza su iPad para trabajar, crear o entretenerse, estas ideas le ayudarán a decidir si ahora es el momento de actualizar.

Novedades de iPadOS 26

El último software para tabletas de Apple introduce una revisión visual, una multitarea mejorada y una inteligencia del sistema perfeccionada. La mayoría de los analistas coinciden en que iPadOS 26 marca uno de los mayores cambios en años, no solo una actualización estética, sino un cambio funcional en la forma en que los usuarios interactúan con sus iPads.

Interfaz y diseño refinados

Una de las primeras cosas que notará es la interfaz Liquid Glass, que aporta una estética más transparente y fluida a los menús y las ventanas de las aplicaciones. Le da a iPadOS un aspecto limpio y moderno que se siente cohesivo con el ecosistema más amplio de Apple. Puede ver una comparación detallada de la evolución de la interfaz en este análisis de iPadOS 26 vs iPadOS 18.

Multitarea más inteligente

Apple ha reinventado por completo la multitarea. Los clásicos modos Split View y Slide Over han sido reemplazados por un sistema basado en ventanas que permite a los usuarios redimensionar y superponer aplicaciones libremente. Esto hace que la multitarea se parezca más a macOS, especialmente cuando se utiliza un teclado y un trackpad. Si es nuevo en el diseño, esta guía paso a paso sobre cómo usar Split Screen en iPadOS 26 puede ayudarle a empezar.

Actualizaciones de aplicaciones y del sistema

Las aplicaciones principales, incluidas Notas, Archivos y Vista previa, han experimentado mejoras significativas. Por ejemplo, Vista previa ahora le permite anotar archivos PDF y administrar documentos con mayor fluidez, una gran ventaja para los usuarios que confían en sus iPads para la productividad.

Las funciones de Apple Intelligence también están empezando a aparecer de forma más destacada, con predicciones de texto más inteligentes y sugerencias contextuales que hacen su debut en regiones selectas.

Lo que les encanta a los analistas

Los críticos han destacado varios puntos fuertes destacados en iPadOS 26:

Experiencia visual pulida: El diseño Liquid Glass y los efectos de movimiento refinados hacen que el sistema operativo se sienta más premium.



El diseño Liquid Glass y los efectos de movimiento refinados hacen que el sistema operativo se sienta más premium. Multitarea similar a la de Mac: Las ventanas redimensionables y la compatibilidad mejorada con la función de arrastrar y soltar aumentan la productividad de los profesionales creativos.



Las ventanas redimensionables y la compatibilidad mejorada con la función de arrastrar y soltar aumentan la productividad de los profesionales creativos. Mayor coherencia de las aplicaciones: Las aplicaciones nativas finalmente se comportan más como sus contrapartes de escritorio, cerrando la brecha entre iPad y Mac.



Las aplicaciones nativas finalmente se comportan más como sus contrapartes de escritorio, cerrando la brecha entre iPad y Mac. Mayor rendimiento: En los iPads de la serie M, las animaciones son más fluidas y las aplicaciones se inician más rápido que nunca.

Para los usuarios avanzados a los que les encanta la multitarea, estas actualizaciones acercan el iPad un paso más a ser una verdadera alternativa a los ordenadores portátiles.

Dónde se queda corto iPadOS 26

A pesar de su pulido, iPadOS 26 no está exento de inconvenientes. Algunos de ellos incluyen:

Familiaridad perdida

Muchos analistas señalan que la eliminación de los clásicos Split View y Slide Over parece innecesaria. Los usuarios de iPad desde hace mucho tiempo que preferían la simplicidad de las funciones multitarea más antiguas pueden encontrar el nuevo sistema menos intuitivo.

Curva de aprendizaje para usuarios táctiles

Si bien la multitarea en ventanas funciona a la perfección con un teclado o un Magic Trackpad, puede resultar torpe solo con gestos táctiles. Los usuarios sin accesorios externos podrían necesitar más tiempo para adaptarse.

Rendimiento mixto en dispositivos más antiguos

Aunque iPadOS 26 es compatible con una amplia gama de iPads, no todos los modelos funcionan igual de bien. La actualización está claramente optimizada para los dispositivos más nuevos de la serie M. Para confirmar si su iPad es compatible, puede consultar la lista oficial de compatibilidad de iOS 26 e iPadOS 26 de Apple.

Pequeños fallos en las aplicaciones

Algunos analistas también señalan retrasos ocasionales en la interfaz de usuario o pequeños errores en las primeras versiones, problemas que Apple probablemente solucionará en actualizaciones posteriores.

Qué tener en cuenta antes de actualizar

Antes de dar el salto, es aconsejable probar cómo se alinea iPadOS 26 con sus hábitos diarios. Tenga en cuenta estos puntos:

Necesidades de multitarea: Si depende en gran medida de la multitarea, considere cómo se alinea el nuevo sistema de ventanas con su flujo de trabajo.

Antigüedad del dispositivo: Los modelos más antiguos pueden manejar las animaciones y la multitarea de manera diferente.

Compatibilidad de funciones: Ciertas funciones, incluidas las mejoras de IA, pueden estar limitadas a configuraciones de hardware específicas.

Preferencia personal: ¿Valora el minimalismo o el control avanzado? Su respuesta dará forma a su experiencia con la actualización.

Si no está seguro, intente experimentar con el diseño de la ventana después de revisar la guía sobre cómo dividir la pantalla en iPadOS 26 para ver si se siente natural.

Reflexiones finales

El resumen de análisis de iPadOS 26 pinta una imagen clara: Apple está acercando el iPad a una experiencia de escritorio completa. La interfaz se ve impresionante, la multitarea se siente más potente y el rendimiento de las aplicaciones es más fluido que nunca. Sin embargo, estos cambios conllevan contrapartidas, especialmente para los usuarios que valoraban la simplicidad de las versiones anteriores.

Si posee un iPad más nuevo y anhela flexibilidad, iPadOS 26 es un salto refrescante hacia adelante. Si la estabilidad y la facilidad de uso son sus principales prioridades, es posible que prefiera esperar una futura actualización que refine aún más el nuevo sistema. De cualquier manera, esta actualización marca un momento decisivo en la evolución de iPadOS, uno que sienta las bases de cómo Apple imagina el futuro de sus tabletas.