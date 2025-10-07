iPadOS 26 im Test: Was ist neu, was funktioniert und was ist mangelhaft?

Wenn Sie sich fragen, ob sich ein Upgrade auf iPadOS 26 lohnt, erhalten Sie in dieser Testübersicht das Gesamtbild. Wir werden untersuchen, was Rezensenten gut finden, was sie frustrierend finden und wie das neue Update im Vergleich zu früheren Versionen abschneidet. Egal, ob Sie Ihr iPad für die Arbeit, zum kreativen Gestalten oder zur Unterhaltung nutzen, diese Einblicke helfen Ihnen bei der Entscheidung, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Upgrade ist.

Was ist neu in iPadOS 26

Apples neueste Tablet-Software führt eine visuelle Überarbeitung, verbessertes Multitasking und eine verbesserte Systemintelligenz ein. Die meisten Rezensenten sind sich einig, dass iPadOS 26 eine der größten Veränderungen seit Jahren darstellt, nicht nur ein kosmetisches Update, sondern eine funktionale Verschiebung in der Art und Weise, wie Benutzer mit ihren iPads interagieren.

Verfeinerte Benutzeroberfläche und Design

Eines der ersten Dinge, die Ihnen auffallen werden, ist die Liquid Glass-Oberfläche, die Menüs und App-Fenstern eine transparentere und fließendere Ästhetik verleiht. Es verleiht iPadOS ein sauberes, modernes Aussehen, das sich kohärent in das breitere Apple-Ökosystem einfügt. Einen detaillierten Vergleich der Entwicklung der Benutzeroberfläche finden Sie in dieser Analyse von iPadOS 26 vs. iPadOS 18.

Intelligenteres Multitasking

Apple hat Multitasking komplett neu konzipiert. Die klassischen Split View- und Slide Over-Modi wurden durch ein fensterbasiertes System ersetzt, das es Benutzern ermöglicht, Apps frei zu skalieren und zu überlagern. Dadurch fühlt sich Multitasking eher wie macOS an, insbesondere bei Verwendung einer Tastatur und eines Trackpads. Wenn Sie mit dem Layout noch nicht vertraut sind, kann Ihnen diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von Split Screen unter iPadOS 26 den Einstieg erleichtern.

App- und System-Upgrades

Kern-Apps, darunter Notizen, Dateien und Vorschau, wurden erheblich verbessert. Mit der Vorschau können Sie jetzt beispielsweise PDFs mit Anmerkungen versehen und Dokumente flüssiger verwalten, was ein großer Gewinn für Benutzer ist, die sich bei der Produktivität auf ihre iPads verlassen.

Auch Apple Intelligence-Funktionen werden immer präsenter, wobei intelligentere Textvorhersagen und kontextbezogene Vorschläge in ausgewählten Regionen ihr Debüt feiern.

Was Rezensenten gut finden

Kritiker haben mehrere herausragende Stärken in iPadOS 26 hervorgehoben:

Polierte visuelle Erfahrung: Das Liquid Glass-Design und die verfeinerten Bewegungseffekte lassen das Betriebssystem hochwertiger wirken.



Das Liquid Glass-Design und die verfeinerten Bewegungseffekte lassen das Betriebssystem hochwertiger wirken. Mac-ähnliches Multitasking: Skalierbare Fenster und verbesserte Drag-and-Drop-Unterstützung steigern die Produktivität für Kreativprofis.



Skalierbare Fenster und verbesserte Drag-and-Drop-Unterstützung steigern die Produktivität für Kreativprofis. Verbesserte App-Konsistenz: Native Apps verhalten sich endlich eher wie Desktop-Pendants und schließen die Lücke zwischen iPad und Mac.



Native Apps verhalten sich endlich eher wie Desktop-Pendants und schließen die Lücke zwischen iPad und Mac. Stärkere Leistung: Auf iPads der M-Serie sind Animationen flüssiger und Apps starten schneller als je zuvor.

Für Power-User, die Multitasking lieben, bringen diese Updates das iPad einen Schritt näher an eine echte Laptop-Alternative.

Wo iPadOS 26 mangelhaft ist

Trotz seiner Politur ist iPadOS 26 nicht ohne Nachteile. Einige davon sind:

Verlorene Vertrautheit

Viele Rezensenten stellen fest, dass die Entfernung von Classic Split View und Slide Over unnötig erscheint. Langjährige iPad-Nutzer, die die Einfachheit älterer Multitasking-Funktionen bevorzugten, empfinden das neue System möglicherweise als weniger intuitiv.

Lernkurve für Touch-Nutzer

Während Windowed Multitasking mit einer Tastatur oder einem Magic Trackpad wunderbar funktioniert, kann es sich mit reinen Touch-Gesten klobig anfühlen. Benutzer ohne externes Zubehör benötigen möglicherweise zusätzliche Zeit, um sich anzupassen.

Gemischte Leistung auf älteren Geräten

Obwohl iPadOS 26 eine breite Palette von iPads unterstützt, funktioniert nicht jedes Modell gleich gut. Das Update ist eindeutig für neuere Geräte der M-Serie optimiert. Um zu bestätigen, ob Ihr iPad unterstützt wird, können Sie die offizielle Kompatibilitätsliste für iOS 26 und iPadOS 26 von Apple überprüfen.

Kleinere App-Fehler

Einige Rezensenten stellen auch gelegentliche UI-Verzögerungen oder kleinere Fehler in frühen Builds fest, Probleme, die Apple wahrscheinlich in nachfolgenden Updates beheben wird.

Was Sie vor dem Upgrade beachten sollten

Bevor Sie den Sprung wagen, ist es ratsam zu testen, wie iPadOS 26 mit Ihren täglichen Gewohnheiten übereinstimmt. Berücksichtigen Sie diese Punkte:

Multitasking-Anforderungen: Wenn Sie stark auf Multitasking angewiesen sind, überlegen Sie, wie das neue Fenstersystem mit Ihrem Workflow übereinstimmt.

Gerätealter: Ältere Modelle können Animationen und Multitasking unterschiedlich handhaben.

Funktionskompatibilität: Bestimmte Funktionen, einschließlich KI-Verbesserungen, sind möglicherweise auf bestimmte Hardwarekonfigurationen beschränkt.

Persönliche Präferenz: Legen Sie Wert auf Minimalismus oder erweiterte Kontrolle? Ihre Antwort wird Ihre Erfahrung mit dem Update prägen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, versuchen Sie, mit dem Fensterlayout zu experimentieren, nachdem Sie die Anleitung zum Aufteilen des Bildschirms unter iPadOS 26 gelesen haben, um festzustellen, ob es sich natürlich anfühlt.

Abschließende Gedanken

Die Testübersicht zu iPadOS 26 zeichnet ein klares Bild: Apple bringt das iPad näher an ein vollständiges Desktop-Erlebnis heran. Die Benutzeroberfläche sieht umwerfend aus, Multitasking fühlt sich leistungsstärker an und die App-Leistung ist flüssiger als je zuvor. Diese Änderungen sind jedoch mit Kompromissen verbunden, insbesondere für Benutzer, die die Einfachheit früherer Versionen schätzten.

Wenn Sie ein neueres iPad besitzen und sich nach Flexibilität sehnen, ist iPadOS 26 ein erfrischender Sprung nach vorne. Wenn Stabilität und Benutzerfreundlichkeit Ihre obersten Prioritäten sind, ziehen Sie es möglicherweise vor, auf ein zukünftiges Update zu warten, das das neue System weiter verfeinert. So oder so markiert dieses Update einen entscheidenden Moment in der Entwicklung von iPadOS, der die Weichen dafür stellt, wie Apple sich die Zukunft seiner Tablets vorstellt.