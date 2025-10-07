iPadOS 26 : analyse des nouveautés, des points forts et des lacunes

Si vous vous demandez s’il vaut la peine de passer à iPadOS 26, ce tour d’horizon vous donne une vue d’ensemble complète. Nous examinerons ce que les critiques apprécient, ce qu’ils trouvent frustrant et comment la nouvelle mise à jour se compare aux versions précédentes. Que vous utilisiez votre iPad pour le travail, la créativité ou le divertissement, ces informations vous aideront à décider si c’est le moment de faire la mise à jour.

Les nouveautés d’iPadOS 26

Le dernier logiciel pour tablettes d’Apple introduit une refonte visuelle, un multitâche amélioré et une intelligence système accrue. La plupart des critiques s’accordent à dire qu’iPadOS 26 marque l’un des plus grands changements depuis des années, pas seulement une mise à jour cosmétique, mais un changement fonctionnel dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs iPads.

Interface et design raffinés

L’une des premières choses que vous remarquerez est l’interface Liquid Glass, qui apporte un aspect plus transparent et fluide aux menus et aux fenêtres des applications. Elle donne à iPadOS un look moderne et épuré qui s’harmonise avec l’écosystème Apple. Vous pouvez voir une comparaison détaillée de l’évolution de l’interface dans cette analyse d’iPadOS 26 vs iPadOS 18.

Multitâche plus intelligent

Apple a complètement repensé le multitâche. Les modes classiques Split View et Slide Over ont été remplacés par un système basé sur les fenêtres qui permet aux utilisateurs de redimensionner et de superposer librement les applications. Cela rend le multitâche plus proche de macOS, particulièrement lors de l’utilisation d’un clavier et d’un trackpad. Si vous découvrez cette disposition, ce guide étape par étape sur l’utilisation de Split Screen sur iPadOS 26 peut vous aider à démarrer.

Améliorations des applications et du système

Les applications principales, notamment Notes, Fichiers et Aperçu, ont subi des améliorations significatives. Par exemple, Aperçu permet désormais d’annoter les PDF et de gérer les documents de manière plus fluide, une grande victoire pour les utilisateurs qui comptent sur leur iPad pour la productivité.

Les fonctionnalités d’Intelligence Apple commencent également à apparaître plus visiblement, avec des prédictions de texte plus intelligentes et des suggestions contextuelles faisant leurs débuts dans certaines régions.

Ce que les critiques apprécient

Les critiques ont souligné plusieurs points forts d’iPadOS 26 :

Expérience visuelle raffinée : Le design Liquid Glass et les effets de mouvement raffinés donnent un aspect plus premium au système d’exploitation.



Le design Liquid Glass et les effets de mouvement raffinés donnent un aspect plus premium au système d’exploitation. Multitâche façon Mac : Les fenêtres redimensionnables et le support amélioré du glisser-déposer augmentent la productivité des professionnels créatifs.



Les fenêtres redimensionnables et le support amélioré du glisser-déposer augmentent la productivité des professionnels créatifs. Cohérence améliorée des applications : Les applications natives se comportent enfin davantage comme leurs équivalents de bureau, réduisant l’écart entre iPad et Mac.



Les applications natives se comportent enfin davantage comme leurs équivalents de bureau, réduisant l’écart entre iPad et Mac. Meilleures performances : Sur les iPads équipés de puces M, les animations sont plus fluides et les applications se lancent plus rapidement que jamais.

Pour les utilisateurs avancés qui aiment le multitâche, ces mises à jour rapprochent l’iPad d’une véritable alternative à l’ordinateur portable.

Les points faibles d’iPadOS 26

Malgré son raffinement, iPadOS 26 n’est pas sans défauts. En voici quelques-uns :

Perte des repères

De nombreux critiques notent que la suppression des modes classiques Split View et Slide Over semble inutile. Les utilisateurs de longue date de l’iPad qui préféraient la simplicité des anciennes fonctionnalités de multitâche pourraient trouver le nouveau système moins intuitif.

Courbe d’apprentissage pour les utilisateurs tactiles

Bien que le multitâche avec fenêtres fonctionne parfaitement avec un clavier ou un Magic Trackpad, il peut sembler maladroit avec les gestes tactiles seuls. Les utilisateurs sans accessoires externes pourraient avoir besoin de plus de temps pour s’adapter.

Performances mitigées sur les anciens appareils

Bien qu’iPadOS 26 prenne en charge une large gamme d’iPads, tous les modèles ne fonctionnent pas aussi bien. La mise à jour est clairement optimisée pour les nouveaux appareils équipés de puces M. Pour vérifier si votre iPad est compatible, vous pouvez consulter la liste officielle de compatibilité iOS 26 et iPadOS 26 d’Apple.

Bugs mineurs des applications

Certains critiques notent également des ralentissements occasionnels de l’interface ou des bugs mineurs dans les premières versions, des problèmes qu’Apple corrigera probablement dans les mises à jour ultérieures.

Points à considérer avant la mise à jour

Avant de faire le grand saut, il est sage de vérifier comment iPadOS 26 s’aligne avec vos habitudes quotidiennes. Considérez ces points :

Besoins en multitâche : Si vous utilisez beaucoup le multitâche, réfléchissez à la façon dont le nouveau système de fenêtres s’adapte à votre flux de travail.

Âge de l’appareil : Les modèles plus anciens peuvent gérer différemment les animations et le multitâche.

Compatibilité des fonctionnalités : Certaines fonctionnalités, y compris les améliorations IA, peuvent être limitées à des configurations matérielles spécifiques.

Préférence personnelle : Privilégiez-vous le minimalisme ou le contrôle avancé ? Votre réponse façonnera votre expérience de la mise à jour.

Si vous n’êtes pas sûr, essayez d’expérimenter la disposition des fenêtres après avoir consulté le guide sur l’utilisation de Split Screen sur iPadOS 26 pour voir si cela vous semble naturel.

Réflexions finales

Le tour d’horizon d’iPadOS 26 dresse un tableau clair : Apple rapproche l’iPad d’une expérience bureau complète. L’interface est superbe, le multitâche est plus puissant et les performances des applications sont plus fluides que jamais. Cependant, ces changements s’accompagnent de compromis, particulièrement pour les utilisateurs qui appréciaient la simplicité des versions précédentes.

Si vous possédez un iPad récent et recherchez plus de flexibilité, iPadOS 26 représente un bond en avant rafraîchissant. Si la stabilité et la facilité d’utilisation sont vos priorités, vous préférerez peut-être attendre une future mise à jour qui affinera davantage le nouveau système. Dans tous les cas, cette mise à jour marque un moment décisif dans l’évolution d’iPadOS, qui pose les bases de la vision d’Apple pour l’avenir de ses tablettes.