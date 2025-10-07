iPadOS 26 gerecenseerd: wat is nieuw, wat werkt & wat tekortschiet

Als je je afvraagt of het de moeite waard is om te upgraden naar iPadOS 26, geeft dit recensie-overzicht je het volledige plaatje. We verkennen wat recensenten geweldig vinden, wat ze frustrerend vinden, en hoe de nieuwe update zich verhoudt tot eerdere versies. Of je je iPad nu gebruikt voor werk, creativiteit, of entertainment, deze inzichten helpen je beslissen of dit het juiste moment is om te upgraden.

Wat is nieuw in iPadOS 26

Apple’s nieuwste tabletsoftware introduceert een visuele make-over, verbeterde multitasking, en verbeterde systeemintelligentie. De meeste recensenten zijn het erover eens dat iPadOS 26 een van de grootste veranderingen in jaren markeert, niet alleen een cosmetische update, maar een functionele verschuiving in hoe gebruikers omgaan met hun iPads.

Verfijnde interface en ontwerp

Een van de eerste dingen die je zult opmerken is de Liquid Glass interface, die een meer transparante en vloeiende esthetiek brengt naar menu’s en app-vensters. Het geeft iPadOS een schone, moderne uitstraling die samenhangend aanvoelt met het bredere Apple-ecosysteem. Je kunt een gedetailleerde vergelijking van de interface-evolutie zien in deze analyse van iPadOS 26 vs iPadOS 18.

Slimmere multitasking

Apple heeft multitasking volledig opnieuw bedacht. De klassieke Split View en Slide Over modi zijn vervangen door een venster-gebaseerd systeem dat gebruikers toestaat om apps vrij te vergroten/verkleinen en te stapelen. Dit laat multitasking meer aanvoelen als macOS, vooral bij gebruik van een toetsenbord en trackpad. Als je nieuw bent met de indeling, kan deze stap-voor-stap gids over hoe Split Screen te gebruiken op iPadOS 26 je helpen om te beginnen.

App- en systeemupgrades

Kern-apps, waaronder Notities, Bestanden, en Voorbeeld, hebben aanzienlijke verbeteringen ondergaan. Bijvoorbeeld, Voorbeeld laat je nu PDF’s annoteren en documenten vloeiender beheren, een grote winst voor gebruikers die vertrouwen op hun iPads voor productiviteit.

Apple Intelligence functies beginnen ook prominenter te verschijnen, met slimmere tekstvoorspellingen en contextbewuste suggesties die hun debuut maken in geselecteerde regio’s.

Wat recensenten geweldig vinden

Critici hebben verschillende uitstekende sterke punten in iPadOS 26 benadrukt:

Gepolijste visuele ervaring: Het Liquid Glass ontwerp en verfijnde bewegingseffecten laten het OS meer premium aanvoelen.



Het Liquid Glass ontwerp en verfijnde bewegingseffecten laten het OS meer premium aanvoelen. Mac-achtige multitasking: Verstelbare vensters en verbeterde drag-and-drop ondersteuning verhogen de productiviteit voor creatieve professionals.



Verstelbare vensters en verbeterde drag-and-drop ondersteuning verhogen de productiviteit voor creatieve professionals. Verbeterde app-consistentie: Native apps gedragen zich eindelijk meer als desktop-tegenhangers, wat de kloof tussen iPad en Mac verkleint.



Native apps gedragen zich eindelijk meer als desktop-tegenhangers, wat de kloof tussen iPad en Mac verkleint. Sterkere prestaties: Op M-serie iPads zijn animaties vloeiender, en apps starten sneller dan ooit.

Voor power users die van multitasking houden, brengen deze updates de iPad een stap dichter bij het zijn van een echt laptop-alternatief.

Waar iPadOS 26 tekortschiet

Ondanks de gepolijstheid is iPadOS 26 niet zonder nadelen. Enkele daarvan zijn:

Verloren vertrouwdheid

Veel recensenten merken op dat het wegvallen van klassieke Split View en Slide Over onnodig lijkt. Langdurige iPad-gebruikers die de voorkeur gaven aan de eenvoud van oudere multitasking-functies vinden het nieuwe systeem mogelijk minder intuïtief.

Leercurve voor aanraakgebruikers

Hoewel venster-multitasking prachtig werkt met een toetsenbord of Magic Trackpad, kan het onhandig aanvoelen met alleen aanraakgebaren. Gebruikers zonder externe accessoires hebben mogelijk extra tijd nodig om te wennen.

Gemengde prestaties op oudere apparaten

Hoewel iPadOS 26 een breed scala aan iPads ondersteunt, presteren niet alle modellen even goed. De update is duidelijk geoptimaliseerd voor nieuwere M-serie apparaten. Om te bevestigen of je iPad wordt ondersteund, kun je Apple’s officiële iOS 26 en iPadOS 26 compatibiliteitslijst controleren.

Kleine app-glitches

Sommige recensenten merken ook occasionele UI-vertragingen of kleine bugs op in vroege builds, problemen die Apple waarschijnlijk zal gladstrijken in volgende updates.

Wat te overwegen voor het upgraden

Voor je de sprong waagt, is het verstandig om te testen hoe iPadOS 26 aansluit bij je dagelijkse gewoonten. Overweeg deze punten:

Multitasking-behoeften: Als je zwaar leunt op multitasking, overweeg hoe het nieuwe venstersysteem aansluit bij je workflow.

Apparaatleeftijd: Oudere modellen kunnen animaties en multitasking anders afhandelen.

Functiecompatibiliteit: Bepaalde functies, waaronder AI-verbeteringen, kunnen beperkt zijn tot specifieke hardwareconfiguraties.

Persoonlijke voorkeur: Waardeer je minimalisme of geavanceerde controle? Je antwoord zal je ervaring van de update vormgeven.

Als je onzeker bent, probeer te experimenteren met de vensterindeling na het bekijken van de gids over hoe split screen te gebruiken op iPadOS 26 om te zien of het natuurlijk aanvoelt.

Slotgedachten

Het iPadOS 26 recensie-overzicht schetst een duidelijk beeld: Apple duwt de iPad dichter naar een volledige desktop-ervaring. De interface ziet er prachtig uit, multitasking voelt krachtiger, en app-prestaties zijn vloeiender dan ooit. Deze veranderingen komen echter met afwegingen, vooral voor gebruikers die de eenvoud van vorige versies waardeerden.

Als je een nieuwere iPad bezit en flexibiliteit verlangt, is iPadOS 26 een verfrissende sprong voorwaarts. Als stabiliteit en gebruiksgemak je topprioriteiten zijn, wacht je misschien liever op een toekomstige update die het nieuwe systeem verder verfijnt. Hoe dan ook, deze update markeert een bepalend moment in de evolutie van iPadOS, een die het toneel zet voor hoe Apple de toekomst van zijn tablets ziet.