Comment répondre aux appels sur AirPods Pro 3 : guide facile pour débutants

Les AirPods Pro 3 sont bien plus que de simples écouteurs sans fil ; ils constituent un outil complet pour rester connecté en déplacement. Au-delà de leur son premium et de leur réduction de bruit, ils vous permettent de gérer les appels d’un simple toucher ou d’une commande vocale. Que vous soyez en déplacement, en train de faire du sport ou à votre bureau, répondre aux appels directement depuis vos AirPods vous évite d’avoir constamment à chercher votre iPhone.

Ce que j’apprécie le plus, c’est à quel point cela semble naturel une fois que vous vous y habituez. Avec une simple pression sur la tige ou un simple « Dis Siri », je peux décrocher les appels sans perdre le rythme. Dans ce guide, je vais vous expliquer exactement comment répondre aux appels sur AirPods Pro 3, ainsi que quelques conseils supplémentaires que j’ai découverts pour rendre l’expérience encore plus fluide.

Pourquoi utiliser les AirPods Pro 3 pour les appels ?

L’une des raisons principales d’utiliser les AirPods Pro 3 pour les appels est la commodité. Au lieu de chercher votre iPhone, vous pouvez rester en mains libres et concentré, que vous soyez en déplacement, en train de faire du sport ou simplement en train de vous détendre.

Les fonctionnalités qui rendent les appels plus fluides sur AirPods Pro 3 sont :

Réduction de bruit et mode Transparence : Cette fonctionnalité garantit que vous et votre interlocuteur vous entendez clairement.



Cette fonctionnalité garantit que vous et votre interlocuteur vous entendez clairement. Audio adaptatif : Il équilibre automatiquement le son pour que vous n’ayez pas à ajuster constamment le volume en pleine conversation. Cette fonctionnalité est expliquée en détail ici.



Il équilibre automatiquement le son pour que vous n’ayez pas à ajuster constamment le volume en pleine conversation. Cette fonctionnalité est expliquée en détail ici. Intégration transparente de l’écosystème Apple : Cela signifie un appairage rapide et un basculement fluide entre les appareils.

Et si vous avez comparé différents écouteurs comme les Nothing Ear 3 vs AirPods Pro 3, vous remarquerez comment l’accent mis par Apple sur la gestion des appels les distingue.

AirPods Pro 3 comment répondre aux appels (étape par étape)

Maintenant, décomposons le processus de réponse aux appels sur AirPods Pro 3.

Portez vos AirPods et connectez-les : Assurez-vous que les deux AirPods Pro 3 sont dans vos oreilles et appairés avec votre iPhone. Vous verrez le statut de connexion sur votre écran lorsqu’ils sont prêts.

Répondre à un appel avec les commandes tactiles : Lorsqu’un appel arrive, appuyez une fois sur le capteur de force sur la tige de l’un ou l’autre AirPod. Cela décroche immédiatement l’appel sans avoir besoin de toucher votre iPhone.

Refuser un appel : Si vous ne voulez pas répondre, appuyez simplement et maintenez le capteur de force jusqu’à entendre un bip court. L’appel sera refusé et envoyé vers la messagerie vocale.

Utiliser Siri pour un contrôle mains libres : Vous pouvez dire : « Dis Siri, réponds à l’appel » ou « Dis Siri, refuse l’appel. » Ceci est particulièrement utile lorsque vous ne pouvez pas atteindre votre téléphone, comme en conduisant.

En suivant ces quatre étapes, vous maîtriserez la gestion des appels sur AirPods Pro 3 en un rien de temps.

Gérer les appels au-delà de la réponse

Répondre n’est que le début. Les AirPods Pro 3 vous permettent également de contrôler comment vous gérez les appels une fois que vous êtes en communication en :

Basculer entre les appels : Si vous recevez un autre appel pendant que vous êtes en communication, appuyez une fois sur le capteur de force pour mettre le premier appel en attente et répondre au nouveau.



Si vous recevez un autre appel pendant que vous êtes en communication, appuyez une fois sur le capteur de force pour mettre le premier appel en attente et répondre au nouveau. Couper/Rétablir le son pendant les appels : Sur iOS 26, vous pouvez toucher l’icône de sourdine directement depuis votre iPhone ou Apple Watch, mais les AirPods se synchronisent parfaitement, donc les commandes semblent naturelles.



Sur iOS 26, vous pouvez toucher l’icône de sourdine directement depuis votre iPhone ou Apple Watch, mais les AirPods se synchronisent parfaitement, donc les commandes semblent naturelles. Ajuster le volume : Glissez vers le haut ou vers le bas sur la tige de l’AirPod pour ajuster rapidement le volume d’appel sans sortir votre téléphone.

Cela les rend beaucoup plus polyvalents que les écouteurs traditionnels, tels que les Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Résolution des problèmes d’appels

Si vos AirPods Pro 3 ne répondent pas correctement aux appels, une réinitialisation résout souvent les problèmes. Le processus est simple et prend moins de deux minutes à compléter. Consultez ce guide de réinitialisation étape par étape si vous rencontrez des problèmes.

D’autres solutions rapides incluent :

S’assurer que le firmware de vos AirPods est à jour.



Vérifier les paramètres du microphone sous Réglages > Bluetooth.



Nettoyer les AirPods et leur boîtier aide à prévenir les problèmes de connexion.

Conseils supplémentaires pour une meilleure qualité d’appel

Pour vraiment tirer le meilleur parti de vos appels, essayez ces conseils supplémentaires :

Utilisez les bons embouts : Une bonne étanchéité améliore à la fois la qualité sonore et la captation du microphone.



Une bonne étanchéité améliore à la fois la qualité sonore et la captation du microphone. Gardez vos AirPods propres : La saleté ou la poussière peut étouffer le micro.



La saleté ou la poussière peut étouffer le micro. Activez l’Audio adaptatif : Il équilibre automatiquement les niveaux de bruit pour des conversations d’une clarté cristalline.



Il équilibre automatiquement les niveaux de bruit pour des conversations d’une clarté cristalline. Suivez les fonctionnalités de santé pendant les appels : Oui, vous pouvez même surveiller votre rythme cardiaque depuis vos oreilles pendant de longs appels.

Conclusion

Apprendre comment répondre aux appels sur AirPods Pro 3 est simple, mais une fois que vous vous habituez aux commandes, cela devient naturel. Avec un simple toucher sur le capteur de force ou une simple commande Siri, vous pouvez décrocher, refuser ou gérer les appels sans jamais toucher votre iPhone.

Personnellement, je trouve cette fonctionnalité l’un des aspects les plus sous-estimés des AirPods Pro 3. Ils ne se contentent pas d’offrir un excellent son ; ils rendent les tâches quotidiennes plus fluides, que vous soyez en déplacement, en train de faire du multitâche ou simplement en train de profiter de la commodité mains libres.