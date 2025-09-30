Anrufe mit AirPods Pro 3 annehmen: einfache Anleitung für Anfänger

AirPods Pro 3 sind mehr als nur kabellose Ohrhörer; sie sind ein umfassendes Werkzeug, um unterwegs in Verbindung zu bleiben. Neben ihrem erstklassigen Klang und der Geräuschunterdrückung ermöglichen sie es Ihnen, Anrufe mit nur einem Tippen oder Sprachbefehl zu verwalten. Egal, ob Sie pendeln, trainieren oder am Schreibtisch sitzen, Anrufe direkt über Ihre AirPods anzunehmen, erspart Ihnen das ständige Greifen nach Ihrem iPhone.

Was ich am meisten liebe, ist, wie natürlich es sich anfühlt, sobald man sich daran gewöhnt hat. Mit einem kurzen Drücken des Stiels oder einem einfachen „Hey Siri“ kann ich Anrufe annehmen, ohne einen Moment zu verpassen. In diesem Leitfaden zeige ich Ihnen genau, wie Sie Anrufe auf AirPods Pro 3 annehmen, zusammen mit einigen zusätzlichen Tipps, die ich gesammelt habe, um das Erlebnis noch reibungsloser zu gestalten.

Warum AirPods Pro 3 für Anrufe verwenden?

Einer der herausragenden Gründe, Anrufe mit AirPods Pro 3 zu tätigen, ist der Komfort. Anstatt mit Ihrem iPhone herumzufummeln, können Sie freihändig und konzentriert bleiben, egal ob Sie pendeln, trainieren oder einfach nur entspannen.

Funktionen, die das Telefonieren mit AirPods Pro 3 reibungsloser machen, sind:

Aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus: Diese Funktion stellt sicher, dass sowohl Sie als auch der Anrufer klar hören.



Diese Funktion stellt sicher, dass sowohl Sie als auch der Anrufer klar hören. Adaptives Audio: Es gleicht den Klang automatisch aus, sodass Sie die Lautstärke während des Gesprächs nicht ständig anpassen müssen. Diese Funktion wird ausführlich hier erklärt.



Es gleicht den Klang automatisch aus, sodass Sie die Lautstärke während des Gesprächs nicht ständig anpassen müssen. Diese Funktion wird ausführlich hier erklärt. Nahtlose Integration ins Apple-Ökosystem: Dies bedeutet schnelles Koppeln und reibungsloses Wechseln zwischen Geräten.

Und wenn Sie verschiedene Ohrhörer wie die Nothing Ear 3 vs. AirPods Pro 3 verglichen haben, werden Sie feststellen, wie Apples Fokus auf die Anrufverwaltung sie auszeichnet.

AirPods Pro 3: Anrufe annehmen (Schritt-für-Schritt)

Lassen Sie uns nun den Prozess der Anrufannahme mit AirPods Pro 3 aufschlüsseln.

AirPods tragen und verbinden: Stellen Sie sicher, dass sich beide AirPods Pro 3 in Ihren Ohren befinden und mit Ihrem iPhone gekoppelt sind. Der Verbindungsstatus wird auf Ihrem Bildschirm angezeigt, sobald sie bereit sind.

Anrufannahme mit Touch-Steuerung: Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie einmal auf den Drucksensor am Stiel eines der AirPods. Dadurch wird der Anruf sofort angenommen, ohne dass Sie Ihr iPhone berühren müssen.

Anruf ablehnen: Wenn Sie nicht antworten möchten, halten Sie den Drucksensor einfach gedrückt, bis Sie einen kurzen Piepton hören. Der Anruf wird abgelehnt und an die Voicemail weitergeleitet.

Siri für die Freisprechfunktion nutzen: Sie können sagen: „Hey Siri, nimm den Anruf an“ oder „Hey Siri, lehne den Anruf ab.“ Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihr Telefon nicht erreichen können, z. B. während der Fahrt.

Wenn Sie diese vier Schritte befolgen, werden Sie die Anrufverwaltung auf AirPods Pro 3 im Handumdrehen beherrschen.

Anrufverwaltung über das Annehmen hinaus

Das Annehmen ist nur der Anfang. AirPods Pro 3 ermöglichen es Ihnen auch, zu steuern, wie Sie Anrufe handhaben, sobald Sie sich in einem Gespräch befinden, indem Sie:

Zwischen Anrufen wechseln: Wenn Sie während eines Anrufs einen weiteren Anruf erhalten, drücken Sie den Drucksensor einmal, um den ersten Anruf zu halten und den neuen anzunehmen.



Wenn Sie während eines Anrufs einen weiteren Anruf erhalten, drücken Sie den Drucksensor einmal, um den ersten Anruf zu halten und den neuen anzunehmen. Stummschalten/Stummschaltung aufheben während Anrufen: Unter iOS 26 können Sie das Stummschalten-Symbol direkt von Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch antippen, aber AirPods synchronisieren sich nahtlos, sodass sich die Steuerung natürlich anfühlt.



Unter iOS 26 können Sie das Stummschalten-Symbol direkt von Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch antippen, aber AirPods synchronisieren sich nahtlos, sodass sich die Steuerung natürlich anfühlt. Lautstärke anpassen: Wischen Sie auf dem AirPod-Stiel nach oben oder unten, um die Anruflautstärke schnell anzupassen, ohne Ihr Telefon herauszuholen.

Dies macht sie vielseitiger als herkömmliche Ohrhörer, wie zum Beispiel die Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Fehlerbehebung bei Anrufproblemen

Wenn Ihre AirPods Pro 3 Anrufe nicht richtig annehmen, hilft oft ein Reset. Der Vorgang ist unkompliziert und dauert weniger als zwei Minuten. Beachten Sie diese Schritt-für-Schritt-Reset-Anleitung, falls Probleme auftreten.

Weitere schnelle Lösungen sind:

Sicherstellen, dass die Firmware Ihrer AirPods auf dem neuesten Stand ist.



Überprüfen der Mikrofoneinstellungen unter Einstellungen > Bluetooth.



Das Reinigen der AirPods und ihres Ladecase hilft, Verbindungsprobleme zu vermeiden.

Zusätzliche Tipps für bessere Anrufqualität

Um das Beste aus Ihren Anrufen herauszuholen, probieren Sie diese zusätzlichen Tipps aus:

Die richtigen Ohrpassstücke verwenden: Ein guter Sitz verbessert sowohl die Klangqualität als auch die Mikrofonaufnahme.



Ein guter Sitz verbessert sowohl die Klangqualität als auch die Mikrofonaufnahme. AirPods sauber halten: Schmutz oder Staub können das Mikrofon dämpfen.



Schmutz oder Staub können das Mikrofon dämpfen. Adaptives Audio aktivieren: Es gleicht Geräuschpegel automatisch für kristallklare Gespräche aus.



Es gleicht Geräuschpegel automatisch für kristallklare Gespräche aus. Gesundheitsfunktionen während des Anrufs verfolgen: Ja, Sie können sogar Ihre Herzfrequenz über Ihre Ohren überwachen während langer Anrufe.

Fazit

Zu lernen, wie man Anrufe mit AirPods Pro 3 annimmt, ist unkompliziert, aber sobald man sich an die Steuerung gewöhnt hat, wird es zur zweiten Natur. Mit einem schnellen Tippen auf den Drucksensor oder einem einfachen Siri-Befehl können Sie Anrufe annehmen, ablehnen oder verwalten, ohne jemals nach Ihrem iPhone greifen zu müssen.

Persönlich finde ich diese Funktion einen der am meisten unterschätzten Aspekte der AirPods Pro 3. Es geht nicht nur um großartigen Klang; sie erleichtern alltägliche Aufgaben, egal ob Sie unterwegs sind, Multitasking betreiben oder einfach nur die Freisprechfunktion genießen.