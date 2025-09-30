Cómo contestar llamadas en los AirPods Pro 3: guía sencilla para principiantes

Los AirPods Pro 3 son más que unos simples auriculares inalámbricos; son una herramienta completa para mantenerse conectado sobre la marcha. Además de su sonido de primera calidad y su cancelación de ruido, le permiten gestionar las llamadas con solo un toque o un comando de voz. Ya sea que esté de viaje, haciendo ejercicio o en su escritorio, contestar llamadas directamente desde sus AirPods le evita tener que buscar constantemente su iPhone.

Lo que más me gusta es lo natural que se siente una vez que te acostumbras. Con un rápido apretón del vástago o un simple «Oye Siri», puedo contestar llamadas sin perder el ritmo. En esta guía, le explicaré exactamente cómo contestar llamadas en los AirPods Pro 3, junto con algunos consejos adicionales que he recopilado para que la experiencia sea aún más fluida.

¿Por qué usar los AirPods Pro 3 para las llamadas?

Una de las razones más destacadas para atender llamadas en los AirPods Pro 3 es la comodidad. En lugar de andar a tientas con su iPhone, puede mantener las manos libres y concentrarse, ya sea que esté de viaje, haciendo ejercicio o simplemente relajándose.

Las características que hacen que las llamadas sean más fluidas en los AirPods Pro 3 son:

Cancelación de ruido y modo de transparencia: esta función garantiza que tanto usted como la persona que llama oigan con claridad.



esta función garantiza que tanto usted como la persona que llama oigan con claridad. Audio adaptativo: equilibra automáticamente el sonido para que no tenga que seguir ajustando el volumen en mitad de la conversación. Esta función se explica en detalle aquí.



equilibra automáticamente el sonido para que no tenga que seguir ajustando el volumen en mitad de la conversación. Esta función se explica en detalle aquí. Integración perfecta con el ecosistema de Apple: esto significa un emparejamiento rápido y un cambio fluido entre dispositivos.

Y si ha estado comparando diferentes auriculares como los Nothing Ear 3 vs AirPods Pro 3, notará cómo el enfoque de Apple en la gestión de llamadas los distingue.

AirPods Pro 3: cómo contestar llamadas (paso a paso)

Ahora, vamos a desglosar el proceso de contestar llamadas en los AirPods Pro 3.

Póngase los AirPods y conéctelos: asegúrese de que ambos AirPods Pro 3 estén en sus oídos y emparejados con su iPhone. Verá el estado de la conexión en su pantalla cuando estén listos.

Contestar una llamada con los controles táctiles: cuando entre una llamada, pulse el sensor de fuerza en el vástago de cualquiera de los AirPods una vez. Esto contesta inmediatamente la llamada sin necesidad de tocar su iPhone.

Rechazar una llamada: si no quiere contestar, simplemente mantenga pulsado el sensor de fuerza hasta que oiga un breve pitido. La llamada se rechazará y se enviará al buzón de voz.

Usar Siri para el control con manos libres: puede decir: «Oye Siri, contesta la llamada» o «Oye Siri, rechaza la llamada». Esto es especialmente útil cuando no puede alcanzar su teléfono, como mientras conduce.

Siguiendo estos cuatro pasos, dominará la gestión de llamadas en los AirPods Pro 3 en poco tiempo.

Gestión de llamadas más allá de la respuesta

Contestar es solo el principio. Los AirPods Pro 3 también le permiten controlar cómo gestiona las llamadas una vez que está en ellas mediante:

Cambiar entre llamadas: si recibe otra llamada mientras está en una, pulse el sensor de fuerza una vez para poner la primera llamada en espera y contestar la nueva.



si recibe otra llamada mientras está en una, pulse el sensor de fuerza una vez para poner la primera llamada en espera y contestar la nueva. Activar/desactivar el silencio durante las llamadas: en iOS 26, puede tocar el icono de silencio directamente desde su iPhone o Apple Watch, pero los AirPods se sincronizan a la perfección, por lo que los controles se sienten naturales.



en iOS 26, puede tocar el icono de silencio directamente desde su iPhone o Apple Watch, pero los AirPods se sincronizan a la perfección, por lo que los controles se sienten naturales. Ajustar el volumen: deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el vástago del AirPod para ajustar rápidamente el volumen de la llamada sin sacar el teléfono.

Esto los hace mucho más versátiles que los auriculares tradicionales, como los Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Solución de problemas de llamadas

Si sus AirPods Pro 3 no contestan las llamadas correctamente, un restablecimiento a menudo soluciona las cosas. El proceso es sencillo y tarda menos de dos minutos en completarse. Consulte esta guía de restablecimiento paso a paso si encuentra algún problema.

Otras soluciones rápidas incluyen:

Asegurarse de que el firmware de sus AirPods esté actualizado.



Comprobar la configuración del micrófono en Ajustes > Bluetooth.



Limpiar los AirPods y su estuche ayuda a prevenir problemas de conexión.

Consejos adicionales para una mejor calidad de llamada

Para sacar el máximo partido a sus llamadas, pruebe estos consejos adicionales:

Use las almohadillas correctas: un buen sellado mejora tanto la calidad del sonido como la captación del micrófono.



un buen sellado mejora tanto la calidad del sonido como la captación del micrófono. Mantenga sus AirPods limpios: la suciedad o el polvo pueden amortiguar el micrófono.



la suciedad o el polvo pueden amortiguar el micrófono. Active el audio adaptativo: equilibra automáticamente los niveles de ruido para conversaciones nítidas.



equilibra automáticamente los niveles de ruido para conversaciones nítidas. Realice un seguimiento de las funciones de salud mientras llama: sí, incluso puede controlar su frecuencia cardíaca desde sus oídos durante las llamadas largas.

Conclusión

Aprender a contestar llamadas con los AirPods Pro 3 es sencillo, pero una vez que se acostumbra a los controles, se siente como algo natural. Con un rápido toque en el sensor de fuerza o un simple comando de Siri, puede contestar, rechazar o gestionar llamadas sin tener que buscar su iPhone.

Personalmente, creo que esta función es uno de los aspectos más infravalorados de los AirPods Pro 3. No se trata solo de un gran sonido; facilitan las tareas cotidianas, ya sea que esté de viaje, haciendo varias cosas a la vez o simplemente disfrutando de la comodidad de las manos libres.