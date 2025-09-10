Wie hoch ist die Ladegeschwindigkeit des iPhone 17 Pro Max?

Das iPhone 17 Pro Max kommt mit einer bemerkenswerten Verbesserung der Ladefunktionen auf den Markt, die den Benutzeranforderungen nach schnellerer Stromversorgung gerecht wird. Apple hat sowohl die kabelgebundenen als auch die drahtlosen MagSafe-Ladegeschwindigkeiten erheblich gesteigert, eine notwendige Entwicklung für ein Gerät, das mit stromhungrigen Funktionen und einem größeren Akku ausgestattet ist.

Kabelgebundenes Laden: Bis zu 40 W mit USB-C PD

Die herausragende Funktion ist der Sprung auf bis zu 40 W kabelgebundenes Laden über den USB-C-Anschluss. Dies ist eine erhebliche Steigerung gegenüber der Spitzenleistung von 27-30 W der vorherigen Generation. Um diese Geschwindigkeiten zu erreichen, benötigen Benutzer ein kompatibles USB-C Power Delivery (PD) Ladegerät mit 40 W oder mehr.

Was das für Sie bedeutet: Diese Geschwindigkeitssteigerung verkürzt die Ladezeit drastisch, sodass Sie die Akkukapazität von 0-50 % in etwa 20-25 Minuten erreichen können. Dies ist eine entscheidende Verbesserung, die das iPhone 17 Pro Max im Bereich des Ladens in einen engeren Wettbewerb mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra bringt.

MagSafe Drahtloses Laden: Jetzt mit 20 W

Apple hat auch seine MagSafe-Technologie verbessert, wobei das iPhone 17 Pro Max jetzt bis zu 20 W drahtloses Laden unterstützt. Diese 33 % Steigerung gegenüber dem bisherigen 15-W-Standard macht drahtloses Aufladen für den täglichen Gebrauch praktischer.

Warum die Steigerung? Eine technische Notwendigkeit

Diese Erhöhung der Ladegeschwindigkeit ist direkt mit dem neuen Design und der internen Architektur des Telefons verbunden. Apple hat Titan gegen ein neues Aluminium-Unibody getauscht, ein Schritt, der die Wärmeableitung verbessert – ein entscheidender Faktor für die Bewältigung der höheren Temperaturen beim schnelleren Laden. Dieses neue Design, zusammen mit Änderungen am Gewicht und der Bildschirmgröße des iPhone 17 Pro, ermöglicht es dem Gerät, die erhöhte Leistung sicher und effizient zu verarbeiten.

Die Steigerung ist auch notwendig, um den anspruchsvollen A19 Pro Chip und den größeren Akku des Telefons zu unterstützen. Für Profis, die sich für das Modell entscheiden, das das erste 2-TB-iPhone wird, ist schnelles Laden unerlässlich, um das Gerät für anspruchsvolle Aufgaben wie 8K-Videobearbeitung und ausgedehntes Gaming bereit zu halten.

Diese Funktionsverbesserung ist Teil des Gesamtwertversprechens für die neue Pro-Linie. Während der Preis des iPhone 17 Pro um 100 $ steigt, wird die Steigerung durch den doppelten Basisspeicher und erhebliche Leistungssteigerungen wie diese ausgeglichen. Für diejenigen, die das Top-Modell in Betracht ziehen, spiegeln die Preise des iPhone 17 Pro Max in den USA seinen Status als Premium-Gerät wider, das in einer kuratierten Auswahl an Oberflächen erhältlich ist, da das iPhone 17 Pro dieses Jahr nur in drei Farben erhältlich ist.