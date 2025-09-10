Quelle est la vitesse de charge de l’iPhone 17 Pro Max ?

L’iPhone 17 Pro Max arrive avec une amélioration notable des capacités de charge, répondant aux demandes des utilisateurs pour une alimentation plus rapide. Apple a considérablement augmenté les vitesses de charge filaire et sans fil MagSafe, une évolution nécessaire pour un appareil doté de fonctionnalités gourmandes en énergie et d’une batterie plus importante.

Charge filaire : jusqu’à 40 W avec USB-C PD

La fonctionnalité phare est le passage à une charge filaire jusqu’à 40 W via le port USB-C. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport au pic de 27 W-30 W de la génération précédente. Pour atteindre ces vitesses, les utilisateurs auront besoin d’un chargeur USB-C Power Delivery (PD) compatible d’une puissance de 40 W ou plus.

Ce que cela signifie pour vous : Cette augmentation de vitesse réduit considérablement le temps de charge, vous permettant de passer de 0 à 50 % de capacité de batterie en environ 20 à 25 minutes. Il s’agit d’une amélioration critique qui place l’iPhone 17 Pro Max en concurrence plus directe avec le Samsung Galaxy S25 Ultra sur le front de la charge.

Charge sans fil MagSafe : maintenant à 20 W

Apple a également amélioré sa technologie MagSafe, l’iPhone 17 Pro Max prenant désormais en charge une charge sans fil jusqu’à 20 W. Cette augmentation de 33 % par rapport à la norme précédente de 15 W rend les recharges sans fil plus pratiques pour un usage quotidien.

Pourquoi cette augmentation ? Une nécessité technique

Cette augmentation de la vitesse de charge est directement liée à la nouvelle conception et à l’architecture interne du téléphone. Apple a échangé le titane contre un nouveau unibody en aluminium, un changement qui améliore la dissipation thermique — un facteur crucial pour gérer les températures plus élevées d’une charge plus rapide. Cette nouvelle conception, ainsi que les modifications apportées au poids et à la taille d’écran de l’iPhone 17 Pro, permet à l’appareil de gérer l’augmentation de puissance de manière sûre et efficace.

Cette augmentation est également nécessaire pour prendre en charge la puce A19 Pro exigeante et la batterie plus importante du téléphone. Pour les professionnels qui optent pour le modèle qui devient le premier iPhone 2 To, la charge rapide est essentielle pour maintenir l’appareil prêt pour des tâches lourdes comme le montage vidéo 8K et les jeux soutenus.

Cette amélioration de fonctionnalité fait partie de la proposition de valeur globale pour la nouvelle gamme Pro. Bien que le prix de l’iPhone 17 Pro augmente de 100 $, l’augmentation est compensée par le double du stockage de base et des gains de performance significatifs comme celui-ci. Pour ceux qui envisagent le modèle haut de gamme, les prix de l’iPhone 17 Pro Max aux États-Unis reflètent son statut d’appareil premium, disponible dans une sélection soignée de finitions, car l’iPhone 17 Pro n’est disponible qu’en trois couleurs cette année.