¿Cuál es la velocidad de carga del iPhone 17 Pro Max?

El iPhone 17 Pro Max llega con una notable mejora en las capacidades de carga, respondiendo a las demandas de los usuarios de una entrega de energía más rápida. Apple ha aumentado significativamente tanto sus velocidades de carga inalámbrica MagSafe como por cable, una evolución necesaria para un dispositivo repleto de funciones que consumen mucha energía y una batería más grande.

Carga por cable: Hasta 40 W con USB-C PD

La característica principal es el salto a una carga por cable de hasta 40 W a través del puerto USB-C. Este es un aumento sustancial desde el pico de 27W-30W de la generación anterior. Para alcanzar estas velocidades, los usuarios necesitarán un cargador USB-C Power Delivery (PD) compatible con una potencia nominal de 40 W o superior.

Lo que esto significa para ti: Este aumento de velocidad reduce drásticamente el tiempo de carga, permitiéndote pasar del 0 al 50% de la capacidad de la batería en aproximadamente 20-25 minutos. Esta es una mejora crítica que coloca al iPhone 17 Pro Max en una competencia más estrecha con el Samsung Galaxy S25 Ultra en el frente de la carga.

Carga inalámbrica MagSafe: Ahora a 20W

Apple también ha mejorado su tecnología MagSafe, con el iPhone 17 Pro Max ahora compatible con hasta 20 W de carga inalámbrica. Este aumento del 33% sobre el estándar anterior de 15 W hace que las recargas inalámbricas sean más prácticas para el uso diario.

¿Por qué el aumento? Una necesidad de ingeniería

Este aumento en la velocidad de carga está directamente relacionado con el nuevo diseño y la arquitectura interna del teléfono. Apple cambió el titanio por un nuevo unibody de aluminio, un movimiento que mejora la disipación del calor, un factor crucial para gestionar las temperaturas más altas de una carga más rápida. Este nuevo diseño, junto con los cambios en el peso y el tamaño de la pantalla del iPhone 17 Pro, permite que el dispositivo gestione el aumento de potencia de forma segura y eficiente.

El aumento también es necesario para soportar el exigente chip A19 Pro y la batería más grande del teléfono. Para los profesionales que optan por el modelo que se convierte en el primer iPhone de 2 TB, la carga rápida es esencial para mantener el dispositivo listo para tareas pesadas como la edición de vídeo 8K y los juegos prolongados.

Esta mejora de la función es parte de la propuesta de valor general para la nueva línea Pro. Si bien el precio del iPhone 17 Pro sube 100 $, el aumento se compensa con el doble de almacenamiento base y ganancias de rendimiento significativas como esta. Para aquellos que estén considerando el modelo de gama alta, los precios del iPhone 17 Pro Max en EE. UU. reflejan su estado como un dispositivo premium, disponible en una selección curada de acabados, ya que el iPhone 17 Pro solo viene en tres colores este año.