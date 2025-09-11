Nouvel écran de verrouillage dans iOS 26 : ce qui a changé et comment le personnaliser

Amalia A

@amalaia123
3 minute read
| Guide pratique
customize lock screen

L’écran de verrouillage est la première chose que vous voyez sur votre iPhone, et dans iOS 26, Apple l’a entièrement repensé. Cette mise à jour le rend non seulement plus beau, mais aussi plus intelligent, plus personnel et plus facile à utiliser. Du nouveau style Liquid Glass au placement flexible des widgets, il y a beaucoup à explorer. Parcourons ensemble les nouveautés et comment vous pouvez vraiment personnaliser votre écran de verrouillage.

Table des matières

Avant de commencer

Assurez-vous d’être prêt avant de commencer :

Nouveautés de l’écran de verrouillage iOS 26

  1. Design Liquid Glass
    Les icônes, widgets et notifications flottent désormais sur des panneaux translucides. Ce style Liquid Glass rend le texte plus facile à lire sans masquer votre fond d’écran.
  2. Placement intelligent de l’horloge
    L’heure se déplace automatiquement pour ne pas couvrir les visages ou les sujets principaux de votre photo d’arrière-plan.
    Voir la capture d'écran ci-dessous pour l'interface de redimensionnement
  3. Fonds d’écran spatiaux
    iOS 26 détecte la profondeur dans vos images, ajoutant un effet de parallaxe lorsque vous inclinez votre téléphone. Parfait avec les photos des améliorations de l’appareil photo iPhone 17.
  4. Flexibilité des widgets
    Ajoutez des widgets au-dessus ou en dessous de l’horloge. iOS 26 ajuste automatiquement la disposition pour que rien ne masque votre fond d’écran.
  5. Notifications raffinées
    Vous pouvez choisir la vue liste, les cartes empilées ou un simple compteur. Les notifications se fondent désormais naturellement dans le style de l’écran de verrouillage.

Comment personnaliser l’écran de verrouillage dans iOS 26

  1. Entrer en mode édition
    Appuyez longuement sur votre écran de verrouillage et touchez Personnaliser ou Ajouter nouveau.
    bouton personnaliser
  2. Choisir un fond d’écran
    Sélectionnez parmi les options par défaut d’Apple ou les vôtres. Les nouveaux fonds d’écran assortis aux couleurs se synchronisent parfaitement avec la gamme de couleurs de l’iPhone 17.
  3. Ajuster le style de l’horloge
    Touchez l’horloge pour changer les polices et les couleurs. Le mode « Verre » donne le nouveau look translucide, tandis que « Solide » offre un contraste plus élevé.
  4. Ajouter des widgets
    Touchez les zones de widgets pour ajouter Météo, Calendrier, Forme ou Activités en direct.
    widgets ios 26
  5. Définir le style de notification
    Allez dans Réglages > Notifications et choisissez Liste, Pile ou Compteur.
  6. Assortir votre écran d’accueil
    Lorsque vous enregistrez, on vous demandera si vous voulez que le fond d’écran de l’écran d’accueil soit assorti. Choisir oui maintient tout cohérent.

Conseils pour la meilleure configuration

  • Utilisez des photos portrait pour débloquer les effets de profondeur autour des visages.
  • Associez l’écran de verrouillage avec un mode Concentration pour des widgets contextuels.
  • Si vous avez acheté un iPhone 17 Pro Max avec 2 To de stockage, les fonds d’écran haute résolution seront magnifiques ici.
  • Si vous n’aimez pas les changements, rappelez-vous que vous pouvez rétrograder iOS 26 tant qu’Apple signe encore les versions antérieures.

Tableau comparatif : écran de verrouillage dans iOS 18 vs iOS 26

CaractéristiqueiOS 25iOS 26
Style Liquid Glass
Fonds d’écran spatiaux
Placement intelligent de l’horloge
Widgets flexiblesLimitéÉtendu
Styles de notificationBasiqueListe, pile, compteur

FAQ

Puis-je utiliser les nouvelles fonctionnalités de l’écran de verrouillage sur d’anciens iPhone ?

Oui. Si votre iPhone prend en charge iOS 26, vous obtiendrez toutes les fonctionnalités de l’écran de verrouillage, pas seulement les modèles les plus récents comme l’iPhone 17.

Les Activités en direct fonctionnent-elles toujours ?

Oui. Les Activités en direct ont désormais un aspect plus net et s’adaptent mieux à votre fond d’écran.

Et si je n’aime pas Liquid Glass ?

Vous pouvez l’atténuer en passant le style de l’horloge à « Solide » et en utilisant des fonds d’écran simples.


Résumé : étapes pour personnaliser l’écran de verrouillage

  1. Appuyez longuement sur l’écran de verrouillage → Personnaliser.
  2. Choisissez le fond d’écran → Activez les effets de profondeur ou spatiaux.
  3. Modifiez le style de l’horloge → Choisissez la police et la couleur.
  4. Ajoutez des widgets au-dessus/en dessous de l’horloge.
  5. Ajustez le style de notification dans Réglages.
  6. Enregistrez → Assortissez le fond d’écran de l’écran d’accueil si vous le souhaitez.

Conclusion

L’écran de verrouillage dans iOS 26 est plus qu’un simple lifting, c’est un point d’entrée plus intelligent et plus flexible vers votre iPhone. Avec Liquid Glass, les fonds d’écran dynamiques et les widgets qui s’adaptent à votre style de vie, il unit le design et la fonction de votre téléphone d’une manière qui semble nouvelle. Et si vous l’associez avec la gamme iPhone 17, l’expérience ne fait que s’améliorer.

Related Articles

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.