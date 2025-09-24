AirPods pro 3 vs AirPods pro 2: geluidskwaliteit vergeleken

Apple’s AirPods Pro 3 zijn er eindelijk, en de grote vraag voor veel kopers is simpel: klinken ze daadwerkelijk beter dan de AirPods Pro 2? Het antwoord is genuanceerd. Sommige luisteraars zweren dat het verschil dramatisch is, anderen zeggen dat het bijna onmogelijk te horen is. Na het wisselen tussen de twee, zo stapelen ze zich echt op.

Eerste indruk: geen revolutie

Als je verwacht dat de Pro 3 de Pro 2 volledig wegblazen, word je misschien teleurgesteld. De geluidssignatuur is niet opnieuw uitgevonden. Zoals we opmerkten in onze AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2 vergelijking, heeft Apple gekozen voor verfijning, niet voor heruitvinding.

Bij casual gebruik delen beide modellen Apple’s heldere, gebalanceerde geluid. De Pro 3 schudden je schedel niet plotseling met sub-bass of produceren studio-niveau detail. Voor velen zullen ze vertrouwd klinken, wat niet per se slecht is.

Waar de pro 3 verbeteren

Dat gezegd hebbende, leveren de Pro 3 wel merkbare upgrades zodra je aandacht besteedt. Bass is dieper en meer gedefinieerd. Op tracks die afhankelijk zijn van low-end punch, vermijden de Pro 3 het modderige gevoel dat de Pro 2 soms hadden. Hoge tonen komen ook helderder door, waardoor zang en akoestische instrumenten scherper aanvoelen.

Middentonen zijn echter teruggedraaid. Dat betekent dat sommige gebruikers daadwerkelijk de warmere midrange van de Pro 2 zullen prefereren, die pop en vocal-gedreven tracks voller deed klinken. Toch ligt het algemene profiel van de Pro 3 dichter bij wat je vindt op Apple’s MacBook Pro speakers, die streven naar helderheid en nauwkeurigheid.

Ruisonderdrukking is belangrijker

De grootste sprong is helemaal geen geluidskwaliteit, het is ruisonderdrukking. Op een metrorit maakte de Pro 3 zelfs stille klassieke muziek luisterbaar, iets waar de Pro 2 mee worstelde. Als je je bekommert om de wereld buitensluiten, zou dat alleen al de upgrade kunnen rechtvaardigen.

Klankbeeld en detail

Een gebied waar de Pro 3 duidelijk winnen is klankbeeld. Instrumenten zijn meer onderscheidend gescheiden, en de “ruimte” rond de muziek voelt breder. Het is niet dag en nacht, maar zodra je het opmerkt, kan terugkeren naar de Pro 2 krap aanvoelen.

Zoals een langdurige violist het beschreef, overstappen van de Pro 2 naar Pro 3 is “alsof je luistert met een bril op.” Subtiele details zijn makkelijker op te vangen.

Wie zou moeten upgraden voor geluid

Als je al Pro 2 bezit en je bent tevreden met hoe ze klinken, zullen de Pro 3 je misschien niet genoeg verbazen om $249 te rechtvaardigen. Aan de andere kant, als je helderheid, sterkere bass en veel betere ANC waardeert, zijn de Pro 3 een duidelijke verfijning.

Combineer dat met nieuwe functies zoals live vertaling en hartslagmeting vanuit je oren, en ze voelen meer als een compleet pakket.

Als je probeert te beslissen tussen hen, bekijk onze volledige Pro 3 vs Pro 2 uitsplitsing en vergelijkingen tegen rivalen zoals Sony’s WF-1000XM5 en Bose QuietComfort Ultra