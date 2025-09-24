AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2 : comparaison de la qualité sonore

Les AirPods Pro 3 d’Apple sont enfin arrivés, et la grande question pour de nombreux acheteurs est simple : sonnent-ils vraiment mieux que les AirPods Pro 2 ? La réponse est nuancée. Certains auditeurs jurent que la différence est spectaculaire, d’autres disent qu’elle est presque impossible à entendre. Après avoir alterné entre les deux, voici comment ils se comparent réellement.

Premières impressions : pas une révolution

Si vous vous attendez à ce que les Pro 3 surpassent complètement les Pro 2, vous pourriez être déçu. La signature sonore n’a pas été réinventée. Comme nous l’avons noté dans notre comparaison AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2, Apple a choisi le raffinement, pas la réinvention.

En utilisation occasionnelle, les deux modèles partagent le son propre et équilibré d’Apple. Les Pro 3 ne secouent pas soudainement votre crâne avec des sub-basses ou ne produisent pas de détails de niveau studio. Pour beaucoup, ils sonneront familiers, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Où les Pro 3 s’améliorent

Cela dit, les Pro 3 offrent des améliorations perceptibles une fois que vous y prêtez attention. Les basses sont plus profondes et mieux définies. Sur les morceaux qui reposent sur la puissance des graves, les Pro 3 évitent la sensation boueuse que les Pro 2 avaient parfois. Les aigus ressortent également plus clairement, rendant les voix et les instruments acoustiques plus nets.

Les médiums, cependant, sont atténués. Cela signifie que certains utilisateurs préféreront en fait les médiums plus chauds des Pro 2, qui rendaient les morceaux pop et vocaux plus pleins. Néanmoins, le profil global des Pro 3 se rapproche de ce que vous trouverez sur les haut-parleurs MacBook Pro d’Apple, qui visent la clarté et la précision.

La réduction de bruit compte davantage

Le plus grand bond n’est pas du tout la qualité sonore, c’est la réduction de bruit. Dans le métro, les Pro 3 ont rendu audible même la musique classique silencieuse, quelque chose avec quoi les Pro 2 avaient du mal. Si vous tenez à faire disparaître le monde extérieur, cela seul pourrait justifier la mise à niveau.

Scène sonore et détails

Un domaine où les Pro 3 gagnent clairement est la scène sonore. Les instruments sont séparés de manière plus distincte, et l’« espace » autour de la musique semble plus large. Ce n’est pas le jour et la nuit, mais une fois que vous le remarquez, revenir aux Pro 2 peut sembler étriqué.

Comme l’a décrit un violoniste de longue date, passer des Pro 2 aux Pro 3 c’est « comme écouter avec des lunettes ». Les détails subtils sont plus faciles à saisir.

Qui devrait passer à la version supérieure pour le son

Si vous possédez déjà les Pro 2 et que vous êtes satisfait de leur son, les Pro 3 ne vous impressionneront peut-être pas assez pour justifier 249 $. D’autre part, si vous appréciez la clarté, des basses plus fortes et une ANC bien meilleure, les Pro 3 sont un raffinement évident.

Combinez cela avec de nouvelles fonctionnalités comme la traduction en direct et le suivi du rythme cardiaque depuis vos oreilles, et ils ressemblent davantage à un ensemble complet.

Si vous essayez de choisir entre eux, consultez notre analyse complète Pro 3 vs Pro 2 et les comparaisons avec des rivaux comme les Sony WF-1000XM5 et Bose QuietComfort Ultra