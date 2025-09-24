AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: Klangqualität im Vergleich

Apples AirPods Pro 3 sind endlich da, und die große Frage für viele Käufer ist einfach: Klingen sie tatsächlich besser als die AirPods Pro 2? Die Antwort ist nuanciert. Einige Hörer schwören, der Unterschied sei dramatisch, andere meinen, er sei kaum hörbar. Nach dem Wechsel zwischen den beiden Modellen zeigt sich, wie sie wirklich abschneiden.

Erste Eindrücke: keine Revolution

Wenn Sie erwarten, dass die Pro 3 die Pro 2 in den Schatten stellen, werden Sie möglicherweise enttäuscht sein. Die Klangsignatur wurde nicht neu erfunden. Wie wir in unserem Vergleich der AirPods Pro 3 mit den AirPods Pro 2 feststellten, hat Apple auf Verfeinerung statt Neuerfindung gesetzt.

Im alltäglichen Gebrauch teilen sich beide Modelle Apples klaren, ausgewogenen Klang. Die Pro 3 lassen Ihren Schädel nicht plötzlich mit Sub-Bässen erzittern oder produzieren Details auf Studioniveau. Für viele werden sie vertraut klingen, was nicht unbedingt schlecht ist.

Wo sich die Pro 3 verbessern

Allerdings liefern die Pro 3 spürbare Verbesserungen, sobald man genau hinhört. Der Bass ist tiefer und definierter. Bei Titeln, die auf einen kräftigen Tieftonbereich angewiesen sind, vermeiden die Pro 3 das manchmal matschige Gefühl, das die Pro 2 hatten. Auch die Höhen kommen klarer durch, wodurch Gesang und akustische Instrumente schärfer wirken.

Die Mitten sind jedoch zurückgenommen. Das bedeutet, dass einige Nutzer den wärmeren Mitteltonbereich der Pro 2 bevorzugen werden, der Pop- und gesangsbetonte Titel voller klingen ließ. Dennoch ähnelt das Gesamtprofil der Pro 3 eher dem, was man bei Apples MacBook Pro Lautsprechern findet, die auf Klarheit und Präzision abzielen.

Geräuschunterdrückung ist wichtiger

Der größere Sprung ist überhaupt nicht die Klangqualität, sondern die Geräuschunterdrückung. Bei einer U-Bahnfahrt machten die Pro 3 selbst leise klassische Musik hörbar, womit die Pro 2 zu kämpfen hatten. Wenn Ihnen daran liegt, die Welt auszublenden, könnte allein das das Upgrade rechtfertigen.

Klangbühne und Details

Ein Bereich, in dem die Pro 3 klar gewinnen, ist die Klangbühne. Instrumente sind deutlicher voneinander getrennt, und der „Raum“ um die Musik herum wirkt breiter. Es ist kein Unterschied wie Tag und Nacht, aber sobald man es bemerkt, kann die Rückkehr zu den Pro 2 beengt wirken.

Wie es ein langjähriger Geiger beschrieb, ist der Wechsel von den Pro 2 zu den Pro 3 „wie Hören mit Brille“. Feine Details sind leichter zu erkennen.

Wer sollte wegen des Klangs upgraden

Wenn Sie bereits Pro 2 besitzen und mit deren Klang zufrieden sind, werden die Pro 3 Sie möglicherweise nicht genug begeistern, um 249 $ zu rechtfertigen. Andererseits, wenn Sie Wert auf Klarheit, kräftigeren Bass und eine deutlich bessere ANC legen, sind die Pro 3 eine klare Verfeinerung.

Kombiniert man das mit neuen Funktionen wie Live-Übersetzung und Herzfrequenzmessung über die Ohren, fühlen sie sich eher wie ein Komplettpaket an.

Wenn Sie sich zwischen ihnen entscheiden möchten, sehen Sie sich unseren vollständigen Pro 3 vs. Pro 2 Vergleich sowie Vergleiche mit Konkurrenten wie Sonys WF-1000XM5 und Bose QuietComfort Ultra an.