AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: comparación de la calidad de sonido

Los AirPods Pro 3 de Apple ya están aquí, y la gran pregunta para muchos compradores es sencilla: ¿realmente suenan mejor que los AirPods Pro 2? La respuesta es matizada. Algunos oyentes juran que la diferencia es drástica, otros dicen que es casi imposible de oír. Después de alternar entre los dos, así es como se comparan realmente.

Primeras impresiones: no es una revolución

Si esperas que los Pro 3 superen con creces a los Pro 2, puede que te decepciones. La firma de sonido no se ha reinventado. Como señalamos en nuestra comparación de AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2, Apple ha elegido el refinamiento, no la reinvención.

En el uso casual, ambos modelos comparten el sonido limpio y equilibrado de Apple. Los Pro 3 no te van a sacudir el cráneo repentinamente con subgraves ni van a producir detalles de nivel de estudio. Para muchos, sonarán familiares, lo cual no es necesariamente algo malo.

Dónde mejoran los Pro 3

Dicho esto, los Pro 3 sí ofrecen mejoras notables una vez que prestas atención. Los graves son más profundos y están más definidos. En las pistas que dependen de un golpe de gama baja, los Pro 3 evitan la sensación turbia que a veces tenían los Pro 2. Los agudos también se perciben con mayor claridad, lo que hace que las voces y los instrumentos acústicos se sientan más nítidos.

Los medios, sin embargo, están atenuados. Eso significa que algunos usuarios realmente preferirán el rango medio más cálido de los Pro 2, que hacía que las pistas pop y las impulsadas por la voz sonaran más completas. Aún así, el perfil general de los Pro 3 se acerca más a lo que encontrarás en los altavoces del MacBook Pro de Apple, que buscan claridad y precisión.

La cancelación de ruido importa más

El mayor salto no es la calidad de sonido en absoluto, es la cancelación de ruido. En un viaje en metro, los Pro 3 hicieron que incluso la música clásica tranquila fuera audible, algo con lo que los Pro 2 tenían problemas. Si te importa ahogar el mundo, eso solo podría justificar la actualización.

Escenario sonoro y detalle

Un área donde los Pro 3 ganan claramente es el escenario sonoro. Los instrumentos están separados de forma más distinta, y el «espacio» alrededor de la música se siente más amplio. No es la noche y el día, pero una vez que lo notas, volver a los Pro 2 puede sentirse estrecho.

Como lo describió un violinista de larga trayectoria, pasar de los Pro 2 a los Pro 3 es «como escuchar con gafas». Los detalles sutiles son más fáciles de captar.

Quién debería actualizar por el sonido

Si ya tienes los Pro 2 y estás contento con cómo suenan, es posible que los Pro 3 no te impresionen lo suficiente como para justificar los 249 $. Por otro lado, si valoras la claridad, los graves más fuertes y un ANC mucho mejor, los Pro 3 son un claro refinamiento.

Combina eso con nuevas funciones como la traducción en vivo y el seguimiento de la frecuencia cardíaca desde tus oídos, y se sienten más como un paquete completo.

Si estás tratando de decidir entre ellos