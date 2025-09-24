Wie man Bildschirmprobleme unter iOS 26 behebt (White Screen of Death)

Einige iPhone-Besitzer, die auf iOS 26 aktualisieren, sind auf ein gefürchtetes Problem gestoßen: den White Screen of Death. Bei Geräten wie dem iPhone 13 Pro Max berichten Benutzer von Flimmern, plötzlichen Ausblendungen oder dem Einfrieren des Displays auf einem leeren Bildschirm. Manchmal verschwindet es nach einem Neustart, manchmal nicht. Die gute Nachricht ist, dass Sie Maßnahmen ergreifen können, bevor Sie sich zur Reparatur an Apple wenden.

Warum passiert das?

Das Problem mit dem weißen Bildschirm lässt sich in der Regel auf eine von drei Ursachen zurückführen:

Softwarefehler in iOS 26 (insbesondere bei Displaytreibern). Apple hat bereits Build-Revisionen veröffentlicht, um Startfehler zu beheben.

in iOS 26 (insbesondere bei Displaytreibern). Apple hat bereits Build-Revisionen veröffentlicht, um Startfehler zu beheben. App- oder Spielstress : grafikintensive Apps können Flimmern oder Einfrieren bis zu einem Neustart auslösen. Dies geschieht oft zusammen mit anderen Problemen beim Einfrieren in iOS 26.

: grafikintensive Apps können Flimmern oder Einfrieren bis zu einem Neustart auslösen. Dies geschieht oft zusammen mit anderen Problemen beim Einfrieren in iOS 26. Hardwareprobleme: weniger häufig, aber wenn Ihr Bildschirm bereits schwächer war, kann ein Update ihn überlasten. Apple hat Fälle bestätigt und in einigen Regionen iPhone 13 Pro Max-Bildschirme kostenlos ausgetauscht, wenn keine Wasserschäden oder unbefugte Reparaturen vorliegen.

Lösungsansätze

1. Erzwingen Sie einen Neustart Ihres iPhones

Ein normaler Neustart reicht nicht immer aus. Führen Sie einen Neustart erzwingen durch:

Drücken Sie kurz die Lauter-Taste und lassen Sie sie wieder los. Drücken Sie kurz die Leiser-Taste und lassen Sie sie wieder los. Halten Sie die Seitentaste gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.



Dadurch werden temporäre Fehler behoben und oft die Wiederherstellung von einem eingefrorenen weißen Bildschirm ermöglicht.

Wenn das Flimmern in bestimmten Apps oder Spielen auftritt, suchen Sie im App Store nach Updates. Wenn das Problem erneut auftritt, löschen Sie die App und installieren Sie sie neu. Einige Apps benötigen Entwickler-Updates, um mit den neuen Grafiktreibern von iOS 26 kompatibel zu sein.

3. Alle Einstellungen zurücksetzen

Wenn das Problem systemweit auftritt, versuchen Sie, die Einstellungen zurückzusetzen, ohne Daten zu löschen:

Einstellungen → Allgemein → iPhone übertragen/zurücksetzen → Zurücksetzen → Alle Einstellungen zurücksetzen

Dadurch werden WLAN-Passwörter und -Einstellungen gelöscht, aber Ihre Daten bleiben erhalten.

4. Speicherplatz freigeben

Geringer Speicherplatz kann Leistungsfehler auslösen, insbesondere während der Hintergrundindizierung nach einem größeren Update. Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → iPhone-Speicher und löschen Sie alte Apps, Videos oder zwischengespeicherte Dateien.

Möchten Sie ein insgesamt schnelleres Gefühl? Sie können auch Animationen in iOS 26 reduzieren.

5. iOS 26 über Finder oder iTunes wiederherstellen

Wenn der weiße Bildschirm weiterhin besteht, ist das Update selbst möglicherweise beschädigt. Verbinden Sie Ihr iPhone mit einem Mac oder PC, öffnen Sie Finder/iTunes und installieren Sie iOS 26 neu.

Wenn Sie lieber vollständig zurückkehren möchten, folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Downgrade.

Wenn keine der oben genannten Maßnahmen funktioniert, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor. Besuchen Sie einen Apple Store oder einen autorisierten Service Provider. Für Besitzer eines iPhone 13 Pro Max hat Apple defekte Bildschirme kostenlos ausgetauscht, wenn keine Wasserschäden oder unbefugte Reparaturen vorlagen.

FAQ

Betrifft der weiße Bildschirm nur das iPhone 13 Pro Max? Die meisten Berichte beziehen sich auf das 13 Pro Max, aber Flimmern und Ausblendungen können auch bei anderen Modellen auftreten, insbesondere bei grafikintensiver Nutzung. Kann ich ein Downgrade auf iOS 18.7 durchführen, um den Fehler zu vermeiden? Ja, aber Backups, die unter iOS 26 erstellt wurden, können unter 18.7 nicht wiederhergestellt werden. Verwenden Sie unsere Anleitung zum Downgrade auf iOS 18 für Details. Handelt es sich definitiv um ein Hardwareproblem? Nicht immer. Viele Benutzer erholen sich mit Software-Fixes, aber wenn das Bildschirmproblem weiterhin besteht, ist der Hardware-Austausch möglicherweise die einzige Lösung. Wird Apple mein Telefon kostenlos reparieren? Bei einigen iPhone 13 Pro Max-Geräten hat Apple defekte Bildschirme kostenlos ausgetauscht, wenn keine Wasserschäden oder Reparaturen durch Dritte vorliegen.







