Comment résoudre les problèmes d’écran sur iOS 26 (Écran blanc de la mort)

Certains propriétaires d’iPhone qui ont mis à jour vers iOS 26 ont rencontré un problème redoutable : l’écran blanc de la mort. Sur des appareils comme l’iPhone 13 Pro Max, les utilisateurs signalent des scintillements, des blancs soudains ou l’affichage qui se fige sur un écran vide. Parfois, cela se résout après un redémarrage ; parfois non. La bonne nouvelle est qu’il existe des étapes que vous pouvez suivre avant de vous rendre chez Apple pour une réparation.

Pourquoi cela se produit-il ?

Le problème d’écran blanc provient généralement de l’une de ces trois causes :

Dysfonctionnements logiciels dans iOS 26 (en particulier avec les pilotes d’affichage). Apple a déjà publié des révisions de build pour corriger les bogues de lancement.

Stress des applications ou jeux : les applications gourmandes en graphiques peuvent déclencher des scintillements ou des blocages jusqu'à un redémarrage. Cela se produit souvent en même temps que d'autres problèmes de blocage dans iOS 26.

Problèmes matériels : moins fréquents, mais si votre écran s'affaiblissait déjà, une mise à jour peut le faire basculer. Apple a reconnu des cas et, dans certaines régions, a remplacé les écrans d'iPhone 13 Pro Max sans frais s'il n'y a pas de dégâts des eaux ou d'historique de réparation non autorisée.

Solutions à essayer

1. Redémarrage forcé de votre iPhone

Un redémarrage normal ne suffit pas toujours. Effectuez un redémarrage forcé :

Appuyez brièvement sur Volume + et relâchez. Appuyez brièvement sur Volume – et relâchez. Maintenez le bouton latéral jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.



Cela efface les dysfonctionnements temporaires et suffit souvent à récupérer d’un écran blanc figé.

Si le scintillement se produit dans des applications ou jeux spécifiques, vérifiez les mises à jour dans l’App Store. Si le problème se répète, supprimez l’application et réinstallez-la. Certaines applications nécessitent des mises à jour du développeur pour s’aligner avec les nouveaux pilotes graphiques d’iOS 26.

3. Réinitialiser tous les réglages

Si le problème apparaît à l’échelle du système, essayez de réinitialiser les réglages sans effacer les données :

Réglages → Général → Transférer ou réinitialiser l’iPhone → Réinitialiser → Réinitialiser tous les réglages

Cela effacera les mots de passe Wi-Fi et les préférences mais conservera vos données intactes.

4. Libérer de l’espace de stockage

Un stockage faible peut déclencher des bogues de performance, en particulier pendant l’indexation en arrière-plan après une mise à jour majeure. Rendez-vous dans Réglages → Général → Stockage iPhone et supprimez les anciennes applications, vidéos ou fichiers en cache.

Vous voulez une sensation plus rapide globalement ? Vous pouvez aussi réduire les animations dans iOS 26.

5. Restaurer iOS 26 via Finder ou iTunes

Si l’écran blanc persiste, la mise à jour elle-même peut être corrompue. Connectez votre iPhone à un Mac ou PC, ouvrez Finder/iTunes et réinstallez iOS 26.

Si vous préférez revenir complètement en arrière, suivez notre guide de rétrogradation étape par étape.

Si rien de ce qui précède ne fonctionne, vous pourriez faire face à un problème matériel. Visitez un Apple Store ou un fournisseur de services autorisé. Pour les propriétaires d’iPhone 13 Pro Max, Apple a remplacé les écrans défectueux gratuitement lorsqu’il n’y avait pas de dégâts des eaux ou de réparation non autorisée.

FAQ

L’écran blanc n’affecte-t-il que l’iPhone 13 Pro Max ? La plupart des signalements concernent le 13 Pro Max, mais les scintillements et les blancs peuvent aussi se produire sur d’autres modèles, en particulier lors d’une utilisation gourmande en graphiques. Puis-je rétrograder vers iOS 18.7 pour éviter le bogue ? Oui, mais les sauvegardes effectuées sur iOS 26 ne se restaureront pas sur 18.7. Utilisez notre guide de rétrogradation vers iOS 18 pour plus de détails. S’agit-il définitivement d’un problème matériel ? Pas toujours. De nombreux utilisateurs récupèrent avec des corrections logicielles, mais si le problème d’écran persiste, le remplacement matériel pourrait être la seule réponse. Apple réparera-t-il mon téléphone gratuitement ? Pour certains appareils iPhone 13 Pro Max, Apple a remplacé les écrans défectueux sans frais s’il n’y a pas de dégâts des eaux ou de réparations tierces.







