Hoe je schermprobleme op iOS 26 oplost (Wit scherm des doods)

Sommige iPhone-eigenaren die upgraden naar iOS 26 zijn een gevreesd probleem tegengekomen: het witte scherm des doods. Op apparaten zoals de iPhone 13 Pro Max melden gebruikers flikkering, plotselinge wituitvallen, of het display dat vastloopt op een leeg scherm. Soms verdwijnt het na een herstart; soms niet. Het goede nieuws is dat er stappen zijn die je kunt nemen voordat je naar Apple gaat voor een reparatie.

Waarom gebeurt dit?

Het witte schermprobleem komt meestal neer op een van drie oorzaken:

Software-glitches in iOS 26 (vooral met display-drivers). Apple heeft al build-revisies uitgebracht om lanceerbugs glad te strijken.

in iOS 26 (vooral met display-drivers). Apple heeft al build-revisies uitgebracht om lanceerbugs glad te strijken. App- of game-stress : graphics-zware apps kunnen flikkering of vastlopen veroorzaken tot een herstart. Dit gebeurt vaak samen met andere vastloopproblemen in iOS 26.

: graphics-zware apps kunnen flikkering of vastlopen veroorzaken tot een herstart. Dit gebeurt vaak samen met andere vastloopproblemen in iOS 26. Hardware-problemen: minder vaak, maar als je scherm al verzwakte, kan een update het over de rand duwen. Apple heeft gevallen erkend en heeft in sommige regio’s iPhone 13 Pro Max-schermen gratis vervangen als er geen waterschade of ongeautoriseerde reparatiegeschiedenis is.

Oplossingen om te proberen

1. Forceer een herstart van je iPhone

Een normale herstart is niet altijd genoeg. Doe een geforceerde herstart:

Druk kort op Volume Omhoog en laat los. Druk kort op Volume Omlaag en laat los. Houd de Zijknop ingedrukt tot het Apple-logo verschijnt.



Dit wist tijdelijke glitches en is vaak genoeg om te herstellen van een vastgelopen wit scherm.

Als het flikkeren gebeurt in specifieke apps of games, controleer dan op updates in de App Store. Als het probleem zich herhaalt, verwijder de app en installeer deze opnieuw. Sommige apps hebben ontwikkelaarsupdates nodig om af te stemmen op iOS 26’s nieuwe graphics-drivers.

3. Reset alle instellingen

Als het probleem systeembreed opduikt, probeer dan instellingen te resetten zonder data te wissen:

Instellingen → Algemeen → iPhone overdragen of resetten → Reset → Reset alle instellingen

Dit wist Wi-Fi-wachtwoorden en voorkeuren maar houdt je data intact.

4. Maak opslagruimte vrij

Weinig opslagruimte kan prestatieproblemen veroorzaken, vooral tijdens achtergrondindexering na een grote update. Ga naar Instellingen → Algemeen → iPhone-opslag en wis oude apps, video’s of gecachte bestanden.

Wil je een sneller gevoel over het algemeen? Je kunt ook animaties verminderen in iOS 26.

5. Herstel iOS 26 via Finder of iTunes

Als het witte scherm aanhoudt, kan de update zelf beschadigd zijn. Verbind je iPhone met een Mac of PC, open Finder/iTunes, en herinstalleer iOS 26.

Als je liever volledig teruggaat, volg dan onze stap-voor-stap downgrade-gids.

Als geen van bovenstaande werkt, kijk je mogelijk naar een hardwareprobleem. Bezoek een Apple Store of geautoriseerde serviceprovider. Voor iPhone 13 Pro Max-eigenaren heeft Apple defecte schermen gratis vervangen wanneer er geen waterschade of ongeautoriseerde reparatie bij betrokken was.

FAQ

Treft het witte scherm alleen de iPhone 13 Pro Max? De meeste meldingen betreffen de 13 Pro Max, maar flikkering en wituitvallen kunnen ook op andere modellen gebeuren, vooral tijdens graphics-zwaar gebruik. Kan ik downgraden naar iOS 18.7 om de bug te vermijden? Ja, maar back-ups gemaakt op iOS 26 herstellen niet op 18.7. Gebruik onze downgrade naar iOS 18 gids voor details. Is dit zeker een hardwareprobleem? Niet altijd. Veel gebruikers herstellen met software-oplossingen, maar als het schermprobleem aanhoudt, kan hardwarevervanging het enige antwoord zijn. Zal Apple mijn telefoon gratis repareren? Voor sommige iPhone 13 Pro Max-apparaten heeft Apple defecte schermen gratis vervangen als er geen waterschade of reparaties door derden zijn.







👉 Gerelateerde handleidingen: