Cómo solucionar problemas de pantalla en iOS 26 (pantalla blanca de la muerte)

Algunos propietarios de iPhone que están actualizando a iOS 26 se han topado con un problema temido: la pantalla blanca de la muerte. En dispositivos como el iPhone 13 Pro Max, los usuarios informan de parpadeos, pantallas en blanco repentinas o que la pantalla se congela en una pantalla en blanco. A veces se soluciona después de un reinicio; a veces no. La buena noticia es que hay pasos que puede seguir antes de dirigirse a Apple para una reparación.

¿Por qué ocurre esto?

El problema de la pantalla blanca suele deberse a una de estas tres causas:

Fallos de software en iOS 26 (especialmente con los controladores de pantalla). Apple ya ha publicado revisiones de compilación para suavizar los errores de lanzamiento.

en iOS 26 (especialmente con los controladores de pantalla). Apple ya ha publicado revisiones de compilación para suavizar los errores de lanzamiento. Estrés de aplicaciones o juegos : las aplicaciones con muchos gráficos pueden provocar parpadeos o congelaciones hasta que se reinicia. Esto suele ocurrir junto con otros problemas de congelación en iOS 26.

: las aplicaciones con muchos gráficos pueden provocar parpadeos o congelaciones hasta que se reinicia. Esto suele ocurrir junto con otros problemas de congelación en iOS 26. Problemas de hardware: menos común, pero si tu pantalla ya se estaba debilitando, una actualización puede llevarla al límite. Apple ha reconocido casos y, en algunas regiones, ha reemplazado las pantallas del iPhone 13 Pro Max sin coste alguno si no hay daños por agua ni historial de reparaciones no autorizadas.

Soluciones para probar

1. Forzar el reinicio de tu iPhone

Un reinicio normal no siempre es suficiente. Realiza un reinicio forzado:

Pulsa y suelta rápidamente Subir volumen. Pulsa y suelta rápidamente Bajar volumen. Mantén pulsado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple.



Esto elimina los fallos temporales y suele ser suficiente para recuperarse de una pantalla blanca congelada.

Si el parpadeo se produce en aplicaciones o juegos específicos, busca actualizaciones en la App Store. Si el problema se repite, elimina la aplicación y vuelve a instalarla. Algunas aplicaciones necesitan actualizaciones del desarrollador para alinearse con los nuevos controladores gráficos de iOS 26.

3. Restablecer todos los ajustes

Si el problema aparece en todo el sistema, intenta restablecer los ajustes sin borrar los datos:

Ajustes → General → Transferir o restablecer el iPhone → Restablecer → Restablecer todos los ajustes

Esto borrará las contraseñas y preferencias de la Wi-Fi, pero mantendrá tus datos intactos.

4. Liberar almacenamiento

El almacenamiento bajo puede provocar errores de rendimiento, especialmente durante la indexación en segundo plano después de una actualización importante. Dirígete a Ajustes → General → Almacenamiento del iPhone y borra aplicaciones antiguas, vídeos o archivos en caché.

¿Quieres una sensación general más rápida? También puedes reducir las animaciones en iOS 26.

5. Restaurar iOS 26 a través de Finder o iTunes

Si la pantalla blanca persiste, es posible que la propia actualización esté dañada. Conecta tu iPhone a un Mac o PC, abre Finder/iTunes y vuelve a instalar iOS 26.

Si prefieres retroceder por completo, sigue nuestra guía paso a paso para la degradación.

Si nada de lo anterior funciona, es posible que estés ante un problema de hardware. Visita una Apple Store o un proveedor de servicios autorizado. Para los propietarios de iPhone 13 Pro Max, Apple ha reemplazado las pantallas defectuosas de forma gratuita cuando no hubo daños por agua ni reparaciones no autorizadas.

Preguntas frecuentes

¿La pantalla blanca solo afecta al iPhone 13 Pro Max? La mayoría de los informes involucran al 13 Pro Max, pero los parpadeos y las pantallas en blanco también pueden ocurrir en otros modelos, especialmente durante el uso intensivo de gráficos. ¿Puedo degradar a iOS 18.7 para evitar el error? Sí, pero las copias de seguridad realizadas en iOS 26 no se restaurarán en 18.7. Utiliza nuestra guía de degradación a iOS 18 para obtener más detalles. ¿Es esto definitivamente un problema de hardware? No siempre. Muchos usuarios se recuperan con soluciones de software, pero si el problema de la pantalla persiste, el reemplazo del hardware podría ser la única respuesta. ¿Arreglará Apple mi teléfono gratis? Para algunos dispositivos iPhone 13 Pro Max, Apple ha reemplazado las pantallas defectuosas sin coste alguno si no hay daños por agua o reparaciones de terceros.







