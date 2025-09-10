Wie viel RAM hat das iPhone 17 Pro Max?

Zum ersten Mal stattet Apple seine Pro-Modelle mit 12 GB RAM aus. Sowohl das iPhone 17 Pro als auch das iPhone 17 Pro Max werden diese deutliche Steigerung um 50 % gegenüber den 8 GB der vorherigen Generation aufweisen. Diese Speichererweiterung ist entscheidend für die Bewältigung der fortgeschrittenen Rechenanforderungen des neuen A19 Pro Chips, insbesondere für Multitasking und die neuen On-Device-Funktionen von Apple Intelligence.

Der erhöhte Arbeitsspeicher, kombiniert mit dem leistungsstarken neuen Chip, stellt sicher, dass das iPhone 17 Pro Max Aufgaben wie das Bearbeiten von 8K-Videos und das Ausführen komplexer Anwendungen ohne Verlangsamung nahtlos bewältigen kann. Dieses Upgrade ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Leistungssteigerung für die neue Pro-Linie. Während der Preis des iPhone 17 Pro um 100 $ steigt, verdoppelt sich sein Basisspeicher, was das Wertversprechen für Power-User, die sowohl Geschwindigkeit als auch Platz benötigen, attraktiver macht.

Dieser Fokus auf interne Leistung wird durch signifikante externe Änderungen ergänzt. Um die leistungsstärkeren Komponenten zu unterstützen, hat Apple beim iPhone 17 Pro Titan gegen Aluminium getauscht, was die Wärmeableitung verbessert. Diese Designwahl, zusammen mit Anpassungen an Gewicht und Bildschirmgröße des iPhone 17 Pro, ermöglicht eine bessere thermische Leistung und hilft, den wesentlich größeren Akku unterzubringen. Tatsächlich fragen sich viele Nutzer, wie hoch die Akkukapazität des iPhone 17 Pro Max ist, und die Antwort ist beeindruckende 5.088 mAh, was die beste Akkulaufzeit aller iPhones bisher verspricht.

All diese Upgrades positionieren das neue Gerät als einen beeindruckenden Konkurrenten, insbesondere in der anhaltenden Rivalität zwischen iPhone 17 Pro Max und Samsung Galaxy S25 Ultra. Für diejenigen, die die Investition in Betracht ziehen, beginnen die Preise für das iPhone 17 Pro Max in den USA bei 1.199 $, und zum ersten Mal wird das Pro Max das erste 2-TB-iPhone, das reichlich Speicherplatz für den professionellen Einsatz bietet. Käufer haben eine begrenzte, aber deutliche Auswahl an Oberflächen, da das iPhone 17 Pro nur in drei Farben erhältlich ist, ohne Schwarz- oder Weißoption.