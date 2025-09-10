Quelle est la RAM de l’iPhone 17 Pro Max ?

Pour la première fois, Apple équipe ses modèles Pro de 12 Go de RAM. L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max bénéficieront tous deux de cette augmentation significative de 50 % par rapport aux 8 Go de la génération précédente. Cette augmentation de mémoire est cruciale pour gérer les exigences computationnelles avancées de la nouvelle puce A19 Pro, particulièrement pour le multitâche et les nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence intégrées à l’appareil.

L’augmentation de la RAM, combinée à la nouvelle puce puissante, garantit que l’iPhone 17 Pro Max peut gérer de manière fluide des tâches comme l’édition de vidéos 8K et l’exécution d’applications complexes sans ralentissement. Cette amélioration constitue un élément clé de l’augmentation globale des performances de la nouvelle gamme Pro. Bien que le prix de l’iPhone 17 Pro augmente de 100 $, son stockage de base double, rendant la proposition de valeur plus attractive pour les utilisateurs exigeants qui ont besoin à la fois de vitesse et d’espace.

Cette attention portée à la puissance interne est complétée par des changements externes significatifs. Pour supporter les composants plus puissants, Apple a remplacé le titane par l’aluminium sur l’iPhone 17 Pro, ce qui améliore la dissipation thermique. Ce choix de conception, ainsi que les ajustements du poids et de la taille d’écran de l’iPhone 17 Pro, permet de meilleures performances thermiques et aide à accommoder la batterie beaucoup plus grande. En effet, de nombreux utilisateurs se demandent quelle est la capacité de batterie de l’iPhone 17 Pro Max, et la réponse est un impressionnant 5 088 mAh, promettant la meilleure autonomie de tous les iPhone à ce jour.

Toutes ces améliorations positionnent le nouvel appareil comme un concurrent redoutable, particulièrement dans la rivalité continue iPhone 17 Pro Max contre Samsung Galaxy S25 Ultra. Pour ceux qui envisagent cet investissement, les prix de l’iPhone 17 Pro Max aux États-Unis commencent à 1 199 $, et pour la première fois, le Pro Max devient le premier iPhone 2 To, offrant un stockage ample pour un usage professionnel. Les acheteurs auront un choix limité mais distinct de finitions, car l’iPhone 17 Pro n’est disponible qu’en trois couleurs, sans option noire ou blanche.