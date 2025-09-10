¿Cuánta RAM tiene el iPhone 17 Pro Max?

Por primera vez, Apple está equipando sus modelos Pro con 12 GB de RAM. Tanto el iPhone 17 Pro como el iPhone 17 Pro Max contarán con este aumento significativo del 50% con respecto a los 8 GB de la generación anterior. Este aumento de memoria es crucial para manejar las demandas computacionales avanzadas del nuevo chip A19 Pro, particularmente para la multitarea y las nuevas funciones de Apple Intelligence en el dispositivo.

El aumento de RAM, combinado con el nuevo y potente chip, garantiza que el iPhone 17 Pro Max pueda gestionar sin problemas tareas como la edición de vídeo 8K y la ejecución de aplicaciones complejas sin ralentizaciones. Esta actualización es una parte clave de la mejora general del rendimiento de la nueva línea Pro. Si bien el precio del iPhone 17 Pro sube 100 $, su almacenamiento base se duplica, lo que hace que la propuesta de valor sea más sólida para los usuarios avanzados que necesitan tanto velocidad como espacio.

Este enfoque en la potencia interna se complementa con importantes cambios externos. Para soportar los componentes más potentes, Apple cambió el titanio por aluminio en el iPhone 17 Pro, lo que mejora la disipación del calor. Esta elección de diseño, junto con los ajustes en el peso y el tamaño de la pantalla del iPhone 17 Pro, permite un mejor rendimiento térmico y ayuda a acomodar la batería mucho más grande. De hecho, muchos usuarios se preguntan cuál es la capacidad de la batería del iPhone 17 Pro Max, y la respuesta es una impresionante cifra de 5.088 mAh, lo que promete la mejor autonomía de cualquier iPhone hasta la fecha.

Todas estas actualizaciones posicionan el nuevo dispositivo como un competidor formidable, especialmente en la continua rivalidad iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra. Para aquellos que estén considerando la inversión, los precios del iPhone 17 Pro Max en EE. UU. comienzan en 1.199 $, y por primera vez, el Pro Max se convierte en el primer iPhone de 2 TB, ofreciendo un amplio almacenamiento para uso profesional. Los compradores tendrán una opción limitada pero distinta de acabados, ya que el iPhone 17 Pro solo viene en tres colores, sin opción de blanco o negro.